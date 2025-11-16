Сибига: Украина может произвести 20 млн дронов в следующем году при условии достаточного финансирования
Индустрия дронов
При условии надлежащего финансирования Украина способна произвести до 20 миллионов дронов в 2026 году.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Современная гонка вооружений - это дроны
Сибига отметил, что современная гонка вооружений - это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов.
"Тот, кто сможет быстрее нарастить производство, обеспечит мир. Это требует быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности Украины, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире. Мы можем произвести до 20 миллионов дронов в следующем году, если получим достаточное финансирование", - заявил глава МИД.
Международное сообщество должно оказывать давление на РФ
Также министр заявил, что на этом этапе войны важно достичь двух целей: отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага.
По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прекратить войну против Украины, когда потеряет иллюзии о возможности победы, а цена продолжения войны станет критически высокой для его режима.
"Совместно международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Нам нужно перейти от подхода "сколько будет нужно" к подходу "настолько сильно, насколько это возможно", - говорится в сообщении.
Навіть якщо ви будете виробляти 20 мільйонів дронів на рік, русня зможе виробляти більше просто в силу більшої економіки. Отже, потрібні асиметричні дії - створення ядерної та хімічної зброї.
Це в тому випадку, якщо ця "міжнародна спільнота" хоче завершення війни...На жаль, ця війна вигідна багатьом і тому навряд чи буде завершена в найближчому майбутньому.
З якогось етапу цифра перестає мати значення. Кажи вже "20 мільярдів" - зміст той самий, а звучить потужніше.
яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці - 50% .. може зустрінеш. а може ні ))
zельоні істоти ведуть Україну до прірви .. і свідомо ведуть
Мильярд деревьев ....
А фламинга с мендичем все.. улетела...
А мильярд деревьев где искать..
Зелярасты ... талантливы в сцанье в уши.. но ...дуракам..
Міндіч не хоче "інвестувати" декілька сотень мільонів? Чи він вклав все у "фламінги"?