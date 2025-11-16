РУС
Новости Индустрия дронов
791 24

Сибига: Украина может произвести 20 млн дронов в следующем году при условии достаточного финансирования

Индустрия дронов

Сибига назвал условие для производства 20 млн дронов в Украине в 2026 году

При условии надлежащего финансирования Украина способна произвести до 20 миллионов дронов в 2026 году.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Современная гонка вооружений - это дроны

Сибига отметил, что современная гонка вооружений - это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов.

"Тот, кто сможет быстрее нарастить производство, обеспечит мир. Это требует быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности Украины, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире. Мы можем произвести до 20 миллионов дронов в следующем году, если получим достаточное финансирование", - заявил глава МИД.

Читайте также: Украинские производители дронов готовят самолеты-разведчики, ударные БПЛА и бомбардировщики на цифровой связи, - Федоров

Международное сообщество должно оказывать давление на РФ

Также министр заявил, что на этом этапе войны важно достичь двух целей: отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага.

По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прекратить войну против Украины, когда потеряет иллюзии о возможности победы, а цена продолжения войны станет критически высокой для его режима.

"Совместно международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Нам нужно перейти от подхода "сколько будет нужно" к подходу "настолько сильно, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль

Автор: 

производство (570) Сибига Андрей (701) дроны (5471)
Топ комментарии
+13
Якщо не вигнати цих ****** - за рік певне брехатимуть уже про мільярд дронів, при тому що виробництво залишиться таким самим як і минулого року.
16.11.2025 22:06 Ответить
16.11.2025 22:06 Ответить
+7
«Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо…» далі можна не читати.
16.11.2025 22:08 Ответить
16.11.2025 22:08 Ответить
+4
Якщо перекласти з політкоректної мови: ми виготовимо 20 млн дронів, якщо не будемо красти надто багато.
16.11.2025 22:06 Ответить
16.11.2025 22:06 Ответить
Якщо перекласти з політкоректної мови: ми виготовимо 20 млн дронів, якщо не будемо красти надто багато.
16.11.2025 22:06 Ответить
16.11.2025 22:06 Ответить
Питання, а хто виготовить 20 мільйонів комплектів деталей на ці дрони? Наприклад, мікросхеми, двигуни і інші деталі.
16.11.2025 22:28 Ответить
16.11.2025 22:28 Ответить
Або: Якщо ви дасте стільки грошей, що ми фізично не зможемо вкрасти.
16.11.2025 22:50 Ответить
16.11.2025 22:50 Ответить
>Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир.

Навіть якщо ви будете виробляти 20 мільйонів дронів на рік, русня зможе виробляти більше просто в силу більшої економіки. Отже, потрібні асиметричні дії - створення ядерної та хімічної зброї.
16.11.2025 22:06 Ответить
16.11.2025 22:06 Ответить
Якщо не вигнати цих ****** - за рік певне брехатимуть уже про мільярд дронів, при тому що виробництво залишиться таким самим як і минулого року.
16.11.2025 22:06 Ответить
16.11.2025 22:06 Ответить
«Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо…» далі можна не читати.
16.11.2025 22:08 Ответить
16.11.2025 22:08 Ответить
Спільно міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну.

Це в тому випадку, якщо ця "міжнародна спільнота" хоче завершення війни...На жаль, ця війна вигідна багатьом і тому навряд чи буде завершена в найближчому майбутньому.
16.11.2025 22:11 Ответить
16.11.2025 22:11 Ответить
тільки бла....бла....бла
16.11.2025 22:11 Ответить
16.11.2025 22:11 Ответить
Твою ж ти....
З якогось етапу цифра перестає мати значення. Кажи вже "20 мільярдів" - зміст той самий, а звучить потужніше.
16.11.2025 22:18 Ответить
16.11.2025 22:18 Ответить
ще один пі*дабол.
16.11.2025 22:20 Ответить
16.11.2025 22:20 Ответить
Рятує шефа. Вирішив набрехати більше нього щоб відвернути увагу.
16.11.2025 22:21 Ответить
16.11.2025 22:21 Ответить
Балаболи пусті, а в цьому році був мільярд дронів?
16.11.2025 22:25 Ответить
16.11.2025 22:25 Ответить
Як завжди "може". І умова, якщо Зельоні перестануть красти.
16.11.2025 22:28 Ответить
16.11.2025 22:28 Ответить
Зараз основна проблема з постачанням дронів від держави на фронт не кількість а якість. Те що купує наше міністерство оборони це відвертий мотлох, який не летить, не вибухає, дуже часто вибухає в руках наших операторів. А де ж поділася якість та ефективність? Осіла у гаманцях наближених до Зелі бізнесменів а-ля Міндіч.
16.11.2025 22:33 Ответить
16.11.2025 22:33 Ответить
може виробити .. а може не виробити

яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці - 50% .. може зустрінеш. а може ні ))

zельоні істоти ведуть Україну до прірви .. і свідомо ведуть
16.11.2025 22:42 Ответить
16.11.2025 22:42 Ответить
Гроші звичайно потрібно надати міндічівській "Файр пойнт"? Ну, може не всі, а відсотків скажімо 60..
16.11.2025 22:45 Ответить
16.11.2025 22:45 Ответить
Мильен дронов...
Мильярд деревьев ....
А фламинга с мендичем все.. улетела...
А мильярд деревьев где искать..
Зелярасты ... талантливы в сцанье в уши.. но ...дуракам..
16.11.2025 22:45 Ответить
16.11.2025 22:45 Ответить
Пук...
16.11.2025 22:46 Ответить
16.11.2025 22:46 Ответить
Новий анекдот - міністр мід вже роздає військові обіцянки. Пи...ць точний.
16.11.2025 22:52 Ответить
16.11.2025 22:52 Ответить
Та позакривайте вже свої хлібала, казкарі хрернові , вже весь світ побачив що Україна може в лиці зеленськіх, єрмаків, міндічів, ліпити горбатого ви свому зникаючому лохторату ще можете і то вже не довго, а там все розуміють і скоро вам не то що фінансування перестануть надавати, з вами скоро спілкуватися перестануть.
16.11.2025 22:54 Ответить
16.11.2025 22:54 Ответить
О. Вже двадцять. Сибіга не розмінюється на дрібнички. Пи₴дить з розмахом. Головне,бабло давайте.
16.11.2025 23:02 Ответить
16.11.2025 23:02 Ответить
Для дронів бракує місця, бо вже нема куди зелений пNздьож складати.
16.11.2025 23:03 Ответить
16.11.2025 23:03 Ответить
Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування

Міндіч не хоче "інвестувати" декілька сотень мільонів? Чи він вклав все у "фламінги"?
16.11.2025 23:04 Ответить
16.11.2025 23:04 Ответить
 
 