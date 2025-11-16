Сибига: Украина может произвести 20 млн дронов в следующем году при условии достаточного финансирования

Индустрия дронов

При условии надлежащего финансирования Украина способна произвести до 20 миллионов дронов в 2026 году.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Современная гонка вооружений - это дроны

Сибига отметил, что современная гонка вооружений - это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов.

"Тот, кто сможет быстрее нарастить производство, обеспечит мир. Это требует быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности Украины, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире. Мы можем произвести до 20 миллионов дронов в следующем году, если получим достаточное финансирование", - заявил глава МИД.

Международное сообщество должно оказывать давление на РФ

Также министр заявил, что на этом этапе войны важно достичь двух целей: отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага.

По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прекратить войну против Украины, когда потеряет иллюзии о возможности победы, а цена продолжения войны станет критически высокой для его режима.

"Совместно международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Нам нужно перейти от подхода "сколько будет нужно" к подходу "настолько сильно, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

