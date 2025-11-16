Сибіга: Україна може виробити 20 млн дронів наступного року за умови достатнього фінансування

Індустрія дронів

За умов належного фінансування Україна здатна виготовити до 20 мільйонів дронів у 2026 році.

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Сучасна гонка озброєнь - це дрони

Сибіга зазначив, що сучасна гонка озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів.

"Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир. Це вимагає швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування", - заявив очільник МЗС.

Міжнародна спільнота має тиснути на РФ

Також міністр заявив, що на цьому етапі війни важливо досягти двох цілей: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога.

За словами Сибіги, російський диктатор Володимир Путін буде змушений припинити війну проти України, коли втратить ілюзії про можливість перемоги, а ціна продовження війни стане критично високою для його режиму.

"Спільно міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну. Нам потрібно перейти від підходу "скільки буде потрібно" до підходу "настільки сильно, наскільки це можливо"", - йдеться в дописі.

