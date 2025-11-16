Сибіга: Україна може виробити 20 млн дронів наступного року за умови достатнього фінансування

За умов належного фінансування Україна здатна виготовити до 20 мільйонів дронів у 2026 році.

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Сучасна гонка озброєнь - це дрони

Сибіга зазначив, що сучасна гонка озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів.

"Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир. Це вимагає швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування", - заявив очільник МЗС.

Читайте також: Українські виробники дронів готують літаки-розвідники, ударні БПЛА та бомбери на цифровому зв'язку, - Федоров

Міжнародна спільнота має тиснути на РФ 

Також міністр заявив, що на цьому етапі війни важливо досягти двох цілей: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога.

За словами Сибіги, російський диктатор Володимир Путін буде змушений припинити війну проти України, коли втратить ілюзії про можливість перемоги, а ціна продовження війни стане критично високою для його режиму.

"Спільно міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну. Нам потрібно перейти від підходу "скільки буде потрібно" до підходу "настільки сильно, наскільки це можливо"", - йдеться в дописі.

Читайте також: Український дрон-перехоплювач OCTOPUS запущено в серійне виробництво, - Шмигаль

Топ коментарі
+19
Якщо не вигнати цих ****** - за рік певне брехатимуть уже про мільярд дронів, при тому що виробництво залишиться таким самим як і минулого року.
16.11.2025 22:06 Відповісти
+10
Якщо перекласти з політкоректної мови: ми виготовимо 20 млн дронів, якщо не будемо красти надто багато.
16.11.2025 22:06 Відповісти
+9
«Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо…» далі можна не читати.
16.11.2025 22:08 Відповісти
16.11.2025 22:06 Відповісти
Питання, а хто виготовить 20 мільйонів комплектів деталей на ці дрони? Наприклад, мікросхеми, двигуни і інші деталі.
16.11.2025 22:28 Відповісти
Або: Якщо ви дасте стільки грошей, що ми фізично не зможемо вкрасти.
16.11.2025 22:50 Відповісти
якщо є такі можливості, то за 40 днів до кінця цього року україна може виготовити 2,2 млн...
чи це вже не на цей рік плани, бо різдво, новий рік по новому по старому, і аж після водохреща щось можна починати говорити
17.11.2025 00:50 Відповісти
Да мы!
Да я!

Денег дайте!

.
17.11.2025 03:04 Відповісти
>Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир.

Навіть якщо ви будете виробляти 20 мільйонів дронів на рік, русня зможе виробляти більше просто в силу більшої економіки. Отже, потрібні асиметричні дії - створення ядерної та хімічної зброї.
16.11.2025 22:06 Відповісти
16.11.2025 22:06 Відповісти
16.11.2025 22:08 Відповісти
Спільно міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну.

Це в тому випадку, якщо ця "міжнародна спільнота" хоче завершення війни...На жаль, ця війна вигідна багатьом і тому навряд чи буде завершена в найближчому майбутньому.
16.11.2025 22:11 Відповісти
тільки бла....бла....бла
16.11.2025 22:11 Відповісти
Твою ж ти....
З якогось етапу цифра перестає мати значення. Кажи вже "20 мільярдів" - зміст той самий, а звучить потужніше.
16.11.2025 22:18 Відповісти
ще один пі*дабол.
16.11.2025 22:20 Відповісти
Рятує шефа. Вирішив набрехати більше нього щоб відвернути увагу.
16.11.2025 22:21 Відповісти
Балаболи пусті, а в цьому році був мільярд дронів?
16.11.2025 22:25 Відповісти
Як завжди "може". І умова, якщо Зельоні перестануть красти.
16.11.2025 22:28 Відповісти
Зараз основна проблема з постачанням дронів від держави на фронт не кількість а якість. Те що купує наше міністерство оборони це відвертий мотлох, який не летить, не вибухає, дуже часто вибухає в руках наших операторів. А де ж поділася якість та ефективність? Осіла у гаманцях наближених до Зелі бізнесменів а-ля Міндіч.
16.11.2025 22:33 Відповісти
може виробити .. а може не виробити

яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці - 50% .. може зустрінеш. а може ні ))

zельоні істоти ведуть Україну до прірви .. і свідомо ведуть
16.11.2025 22:42 Відповісти
Гроші звичайно потрібно надати міндічівській "Файр пойнт"? Ну, може не всі, а відсотків скажімо 60..
16.11.2025 22:45 Відповісти
Мильен дронов...
Мильярд деревьев ....
А фламинга с мендичем все.. улетела...
А мильярд деревьев где искать..
Зелярасты ... талантливы в сцанье в уши.. но ...дуракам..
16.11.2025 22:45 Відповісти
Пук...
16.11.2025 22:46 Відповісти
Новий анекдот - міністр мід вже роздає військові обіцянки. Пи...ць точний.
16.11.2025 22:52 Відповісти
Та позакривайте вже свої хлібала, казкарі хрернові , вже весь світ побачив що Україна може в лиці зеленськіх, єрмаків, міндічів, ліпити горбатого ви свому зникаючому лохторату ще можете і то вже не довго, а там все розуміють і скоро вам не то що фінансування перестануть надавати, з вами скоро спілкуватися перестануть.
16.11.2025 22:54 Відповісти
О. Вже двадцять. Сибіга не розмінюється на дрібнички. Пи₴дить з розмахом. Головне,бабло давайте.
16.11.2025 23:02 Відповісти
Для дронів бракує місця, бо вже нема куди зелений пNздьож складати.
16.11.2025 23:03 Відповісти
Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування

Міндіч не хоче "інвестувати" декілька сотень мільонів? Чи він вклав все у "фламінги"?
16.11.2025 23:04 Відповісти
Двушка дронів на москву пішла ... Ой не дронів ... але ж пішла... Потужно пішла !!!!
17.11.2025 01:21 Відповісти
Я думав мільярд
16.11.2025 23:13 Відповісти
Міл'ярд флажків настрогати з міл'ярда деревв? Чи одразу мільярд дротиків і закидати ворога ???
17.11.2025 01:20 Відповісти
Та можем конечно мы много чего. Все всегда упирается в это самое "якщо" и дальше, как правило, уже никуда не двигается)
16.11.2025 23:19 Відповісти
Ще один псевдоактор пі#дьожного жанру! Ще трохи і на роялі зіграє!
16.11.2025 23:33 Відповісти
зЕ один гигаватник.
16.11.2025 23:47 Відповісти
От чому в Україні завжди приходять ДИБІЛИ до влади
16.11.2025 23:49 Відповісти
Вони можуть заплутатися в лярді дерев.
17.11.2025 00:30 Відповісти
МЛЯ ... Я СПЛЮ ЧИ З ДУБА ЗЕЛЕБНУВСЯ.... в якій країні ще можно задвигати таку маячню!!!
Якийсь сюр....
що взагалі відбувається???
ГоловноГівноКоманДувач обіцяв 4 , буданга 8 а потім 10 мільонів....
Хто більше????
Мля, де ви візьмете толкові робочі руки на міл'ярд дерев дронів ???
І де купите стільки китаськіх комплектуючих...
17.11.2025 01:18 Відповісти
Там скумбрія планує міліард с злити на лікарні в Ізюмі для кацапів будує уже і відкат отримала ,от вам і фінансувааня
17.11.2025 04:27 Відповісти
Клоун!
17.11.2025 05:06 Відповісти
А нікого не смутило, що Сибіга - міністр іноземних справ, коментує виробництво дронів? А врожайність зернових та бобових він не хоче прокоментувати? Мабуть дали команду - більше позитиву, а про доручене діло нічого сказати, бо там керує Єрмак - Всемогутній.
17.11.2025 05:51 Відповісти
Забув поправку: фінансування з умовою розкрадання. Сибіги, щось стало занадто багато і в тих сферах де він некомпетентний.
17.11.2025 06:18 Відповісти
После такого воровства,пусть Энергоатом всех финансирует.
17.11.2025 07:55 Відповісти
Достатнє фінансування - це коли кошти надходять швидше, ніж вони встигають їх п...дити
17.11.2025 08:56 Відповісти
Воно то так, але ж соплеменники Міндіча, щірі українські патріоти...
17.11.2025 08:58 Відповісти
Якщо брехати дуже багато, то маленька брехня вже і не видаватиметься брехнею зовсім -- така логіка зелених покидьків.
19.11.2025 20:28 Відповісти
 
 