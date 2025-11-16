Сибіга: Україна може виробити 20 млн дронів наступного року за умови достатнього фінансування
Індустрія дронів
За умов належного фінансування Україна здатна виготовити до 20 мільйонів дронів у 2026 році.
Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Сучасна гонка озброєнь - це дрони
Сибіга зазначив, що сучасна гонка озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів.
"Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир. Це вимагає швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування", - заявив очільник МЗС.
Міжнародна спільнота має тиснути на РФ
Також міністр заявив, що на цьому етапі війни важливо досягти двох цілей: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога.
За словами Сибіги, російський диктатор Володимир Путін буде змушений припинити війну проти України, коли втратить ілюзії про можливість перемоги, а ціна продовження війни стане критично високою для його режиму.
"Спільно міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну. Нам потрібно перейти від підходу "скільки буде потрібно" до підходу "настільки сильно, наскільки це можливо"", - йдеться в дописі.
чи це вже не на цей рік плани, бо різдво, новий рік по новому по старому, і аж після водохреща щось можна починати говорити
Навіть якщо ви будете виробляти 20 мільйонів дронів на рік, русня зможе виробляти більше просто в силу більшої економіки. Отже, потрібні асиметричні дії - створення ядерної та хімічної зброї.
Це в тому випадку, якщо ця "міжнародна спільнота" хоче завершення війни...На жаль, ця війна вигідна багатьом і тому навряд чи буде завершена в найближчому майбутньому.
З якогось етапу цифра перестає мати значення. Кажи вже "20 мільярдів" - зміст той самий, а звучить потужніше.
