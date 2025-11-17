"Зимняя тысяча": уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату
Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявок подано на детей.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Когда поступят средства?
По словам премьер-министра, средства поступят в течение 10 дней.
"Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", - говорится в сообщении.
Подать заявку можно до 24 декабря.
Что предшествовало?
Герхард
17.11.2025 09:39
Ярослав Кийко
17.11.2025 09:42
Чайка Київ
17.11.2025 09:55
Далі можна не читати.
Це ті самі бригади, котрим рік за роком не вистачає грошей на саме необхідне, і котрим українці постійно скидуються зі своїх мізерних зарплат та пенсій.
Зазвичай, тищі не вистачає на новобудову або авто
«ХУЦПА»
Міндічі, Зелі й Цукермани
Тутешні лохи та їх фани,
Грабують далі Україну,
Роблячи гроші на руїнах.
«Брили» фірми на відсотки
Купляли тачки, різні шмотки...
А хто взивав їх до закону -
Гнали на фронт або на зону.
Цю волю дав для них Гундос
Прикритий ворог-малорос.
Що з себе корчить патріота
Продовжує дурити ідіота.
13.11.2025
Анатолій Березенський
у вас хоч матір попроси,
то оддасте... (с)
В цьому сутність хохляцтва...
1) Якщо без дії, то її можна отримати?
2) Чим зайнятися взимку, якщо не береш плісняву тищу і не катаєшся 3000?
Ума не приложу
Люди сидять по 8 годин без світла, пруть на 25 поверх дитячі візки, бізнес страждає, і тут блаЗень такий Нна їм свою (нашу насправді) тищонку в зуби, яку забрав з соцдопомоги, на фоні скандалу з мільярдними розкраданнями в Енергоатомі 🙈
Закопуй далі свій рейтинг, жаб 🐸👍
Надеюсь, что каждый получатель "1000" понимает, что каждая розданная бюджетная "тысяча", повышает вероятность прилета вражеского дрона ...