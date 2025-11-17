Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявок подано на детей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда поступят средства?

По словам премьер-министра, средства поступят в течение 10 дней.

"Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить по дополнительным 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зимняя тысяча": уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату