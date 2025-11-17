РУС
Новости Зимняя поддержка от правительства
1 002 25

"Зимняя тысяча": уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату

тисяча

Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявок подано на детей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда поступят средства?

По словам премьер-министра, средства поступят в течение 10 дней.

"Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить по дополнительным 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.
  • Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Автор: 

выплаты (720) Свириденко Юлия (290)
Топ комментарии
+5
Про це повідомила стюардеса Єрмака.

Далі можна не читати.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:39 Ответить
+4
5 млрд / 130 (кількість бригад ЗСУ) = 38,46 млн.грн на кожну бригаду.
Це ті самі бригади, котрим рік за роком не вистачає грошей на саме необхідне, і котрим українці постійно скидуються зі своїх мізерних зарплат та пенсій.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:42 Ответить
+4
показать весь комментарий
17.11.2025 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Йой які швидкі українці. Мабуть вже перерахували цю популістську тисячу на дрони
показать весь комментарий
17.11.2025 09:38 Ответить
В принципі так і треба, взяти "тисячу" мають всі, а потім перерахувати її на потреби ЗСУ.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:45 Ответить
Перерахувати на дрони - це автоматично означає перерахувати в общак міндічів, цукермианів і умерових. Але нехай нарід 73% не турбується, військовим дійде 00,1 %, решта піде їх улюбленому Боневтіку Позорно-Брехливому і його хуцпі.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:50 Ответить
🤦 блд, пздц, як задешево купили. Шапітолій рулить
показать весь комментарий
17.11.2025 09:38 Ответить
17.11.2025 09:39 Ответить
5 млрд / 130 (кількість бригад ЗСУ) = 38,46 млн.грн на кожну бригаду.
Це ті самі бригади, котрим рік за роком не вистачає грошей на саме необхідне, і котрим українці постійно скидуються зі своїх мізерних зарплат та пенсій.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:42 Ответить
Рейтинг тисячею не підняти
показать весь комментарий
17.11.2025 09:45 Ответить
ти помиляєшся мудрій нарід забуває що було пів року, навіть не пам'тає що обіцяло Зелене лайно
показать весь комментарий
17.11.2025 09:46 Ответить
Зеля з Дерьмаком зробили так щоб цю тисячу не можна було перерахувати на ЗСУ.

показать весь комментарий
17.11.2025 09:45 Ответить
Беремо тисячу - донатимо на ЗСУ.
показать весь комментарий
17.11.2025 09:48 Ответить
Може скластися враження шо 5 міл.людей за межою виживання...алеж це " бреХня"
показать весь комментарий
17.11.2025 09:54 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 09:55 Ответить
Як показав минулий досвід, цю тисячу гниди, отримували бідняки на кшталт притули, а не якісь нужденні бабусі, у яких немає смартфонів!
показать весь комментарий
17.11.2025 09:57 Ответить
Абсолютно правильно.

Зазвичай, тищі не вистачає на новобудову або авто
показать весь комментарий
17.11.2025 10:19 Ответить
zебіли
показать весь комментарий
17.11.2025 09:57 Ответить
Чи можна буде цю тисячу перекинути на дрони?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:00 Ответить
Якщо включити мозок, то можна.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:01 Ответить
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ХУЦПА»
Міндічі, Зелі й Цукермани
Тутешні лохи та їх фани,
Грабують далі Україну,
Роблячи гроші на руїнах.

«Брили» фірми на відсотки
Купляли тачки, різні шмотки...
А хто взивав їх до закону -
Гнали на фронт або на зону.

Цю волю дав для них Гундос
Прикритий ворог-малорос.
Що з себе корчить патріота
Продовжує дурити ідіота.
13.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
17.11.2025 10:03 Ответить
...за шмат гнилої ковбаси
у вас хоч матір попроси,
то оддасте... (с)

В цьому сутність хохляцтва...
показать весь комментарий
17.11.2025 10:04 Ответить
Запитання:
1) Якщо без дії, то її можна отримати?
2) Чим зайнятися взимку, якщо не береш плісняву тищу і не катаєшся 3000?
Ума не приложу
показать весь комментарий
17.11.2025 10:17 Ответить
Дурні! А 73 відсотки то нікуди не поділись! "Марахвон" реально працює! А ви кажете - "міндічгейт"...
показать весь комментарий
17.11.2025 10:24 Ответить
Pandamonium@RudijLis

Люди сидять по 8 годин без світла, пруть на 25 поверх дитячі візки, бізнес страждає, і тут блаЗень такий Нна їм свою (нашу насправді) тищонку в зуби, яку забрав з соцдопомоги, на фоні скандалу з мільярдними розкраданнями в Енергоатомі 🙈
Закопуй далі свій рейтинг, жаб 🐸👍
показать весь комментарий
17.11.2025 11:08 Ответить
мало. Крадуть по 10000 дол з людини, кешбекують лише 25. Скупі та жадібні гниди
показать весь комментарий
17.11.2025 11:11 Ответить
Зеленский говорил о нехватке денег на дроны- перехватчики. (ПВО, ракеты и т.д.)
Надеюсь, что каждый получатель "1000" понимает, что каждая розданная бюджетная "тысяча", повышает вероятность прилета вражеского дрона ...
показать весь комментарий
17.11.2025 11:21 Ответить
 
 