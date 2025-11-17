"Зимова тисяча": вже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату

Уже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Коли надійдуть кошти?

За словами прем'єрки, кошти надійдуть упродовж 10 днів.

"Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", - йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

