"Зимова тисяча": вже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату

Уже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Коли надійдуть кошти?

За словами прем'єрки, кошти надійдуть упродовж 10 днів.

"Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", - йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
  • Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Топ коментарі
+7
Про це повідомила стюардеса Єрмака.

Далі можна не читати.
17.11.2025 09:39 Відповісти
+5
🤦 блд, пздц, як задешево купили. Шапітолій рулить
17.11.2025 09:38 Відповісти
+5
5 млрд / 130 (кількість бригад ЗСУ) = 38,46 млн.грн на кожну бригаду.
Це ті самі бригади, котрим рік за роком не вистачає грошей на саме необхідне, і котрим українці постійно скидуються зі своїх мізерних зарплат та пенсій.
17.11.2025 09:42 Відповісти
Йой які швидкі українці. Мабуть вже перерахували цю популістську тисячу на дрони
17.11.2025 09:38 Відповісти
В принципі так і треба, взяти "тисячу" мають всі, а потім перерахувати її на потреби ЗСУ.
17.11.2025 09:45 Відповісти
Перерахувати на дрони - це автоматично означає перерахувати в общак міндічів, цукермианів і умерових. Але нехай нарід 73% не турбується, військовим дійде 00,1 %, решта піде їх улюбленому Боневтіку Позорно-Брехливому і його хуцпі.
17.11.2025 09:50 Відповісти
Рейтинг тисячею не підняти
17.11.2025 09:45 Відповісти
ти помиляєшся мудрій нарід забуває що було пів року, навіть не пам'тає що обіцяло Зелене лайно
17.11.2025 09:46 Відповісти
Зеля з Дерьмаком зробили так щоб цю тисячу не можна було перерахувати на ЗСУ.

17.11.2025 09:45 Відповісти
Беремо тисячу - донатимо на ЗСУ.
17.11.2025 09:48 Відповісти
Ці тисячі забрали від міжнародної допомоги дітям сиротам , дітям інвалідам . Питання чи вам не стидно її брати ?
17.11.2025 12:57 Відповісти
Ви можете це довести?
17.11.2025 13:05 Відповісти
Так , тиць ! "Тисячу Зеленського" профінансують за рахунок коштів для дітей та малозабезпечених Джерело: https://censor.net/n3584992
17.11.2025 13:13 Відповісти
Може скластися враження шо 5 міл.людей за межою виживання...алеж це " бреХня"
17.11.2025 09:54 Відповісти
17.11.2025 09:55 Відповісти
Як показав минулий досвід, цю тисячу гниди, отримували бідняки на кшталт притули, а не якісь нужденні бабусі, у яких немає смартфонів!
17.11.2025 09:57 Відповісти
Абсолютно правильно.

Зазвичай, тищі не вистачає на новобудову або авто
17.11.2025 10:19 Відповісти
zебіли
17.11.2025 09:57 Відповісти
Чи можна буде цю тисячу перекинути на дрони?
17.11.2025 10:00 Відповісти
Якщо включити мозок, то можна.
17.11.2025 10:01 Відповісти
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ХУЦПА»
Міндічі, Зелі й Цукермани
Тутешні лохи та їх фани,
Грабують далі Україну,
Роблячи гроші на руїнах.

«Брили» фірми на відсотки
Купляли тачки, різні шмотки...
А хто взивав їх до закону -
Гнали на фронт або на зону.

Цю волю дав для них Гундос
Прикритий ворог-малорос.
Що з себе корчить патріота
Продовжує дурити ідіота.
13.11.2025
Анатолій Березенський
17.11.2025 10:03 Відповісти
...за шмат гнилої ковбаси
у вас хоч матір попроси,
то оддасте... (с)

В цьому сутність хохляцтва...
17.11.2025 10:04 Відповісти
Запитання:
1) Якщо без дії, то її можна отримати?
2) Чим зайнятися взимку, якщо не береш плісняву тищу і не катаєшся 3000?
Ума не приложу
17.11.2025 10:17 Відповісти
Дурні! А 73 відсотки то нікуди не поділись! "Марахвон" реально працює! А ви кажете - "міндічгейт"...
17.11.2025 10:24 Відповісти
Pandamonium@RudijLis

Люди сидять по 8 годин без світла, пруть на 25 поверх дитячі візки, бізнес страждає, і тут блаЗень такий Нна їм свою (нашу насправді) тищонку в зуби, яку забрав з соцдопомоги, на фоні скандалу з мільярдними розкраданнями в Енергоатомі 🙈
Закопуй далі свій рейтинг, жаб 🐸👍
17.11.2025 11:08 Відповісти
мало. Крадуть по 10000 дол з людини, кешбекують лише 25. Скупі та жадібні гниди
17.11.2025 11:11 Відповісти
Зеленский говорил о нехватке денег на дроны- перехватчики. (ПВО, ракеты и т.д.)
Надеюсь, что каждый получатель "1000" понимает, что каждая розданная бюджетная "тысяча", повышает вероятность прилета вражеского дрона ...
17.11.2025 11:21 Відповісти
кровавая тысяча,малообеспеченных пенсионеров - пойму, но когда люди с нормальной зарплатой оформляют это унижение, хочется блевануть на таких
17.11.2025 12:17 Відповісти
 
 