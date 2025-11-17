Масштабную сеть сбыта нелегальных электронных сигарет может контролировать нардеп от "Слуги народа", — Плинский

На днях состоялось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, посвященное рынку нелегальных электронных сигарет. Во время слушаний представители БЭБ не смогли четко ответить на вопрос народных депутатов, почему, несмотря на громкие разоблачения и многочисленные обыски у производителя и продавца вейпов UVAPE, сеть до сих пор свободно функционирует.

"Основной схемой обхода запрета на продажу вкусовых электронок является механизм так называемых "самозамесов" — продажа компонентов для электронных сигарет отдельно, а не в виде готовых жидкостей. Это позволяет избежать уплаты акциза. И что с этим делать, пока понимания нет. Однако есть четкое осознание чрезвычайного уровня коррумпированности этого рынка и вовлеченности правоохранителей в незаконную деятельность индустрии", — пояснил Плинский.

Он напомнил, что в сети UVAPE еще в августе этого года БЭБ провело 40 обысков, а детективы отчитались об изъятии семи линий производства электронных сигарет и почти 276 тыс. единиц готовой продукции. По сообщениям правоохранителей, в сеть производства и сбыта входило около 300 человек.

Евгений Плинский связывает факт того, что после громких обысков UVAPE продолжает работать так, как будто ничего не произошло, и даже начала открывать новые точки сбыта, с возможной связью между сетью и народным депутатом от "Слуги народа" Анатолием Костюхом и его помощником Иваном Чейпешем через компанию ООО "Тиса Энерджи Групп".

"Этот кейс красноречиво показывает, что, несмотря на сложности законодательного регулирования рынка, участие правоохранителей в нем является вполне очевидным", — отметил журналист.

По информации Плинского, компания ООО "Тиса Энерджи Групп" фигурировала в делах о контрабанде вейпов. При этом нардеп Костюх официально арендует у ООО Mercedes GLE 250. А номинальный владелец и директор "Тиса Энерджи Групп" Иван Чейпеш одновременно является помощником народного депутата Анатолия Костюха.

Евгений Плинский сообщил, что с конца марта 2024 года Львовское теруправление БЭБ расследует уголовное дело №72024141300000014 о деятельности ООО "Тиса-Энерджи Групп" по факту контрабанды подакцизных товаров (речь шла об одноразовых электронных сигаретах и никотиносодержащих жидкостях). В ходе следственных действий были изъяты значительные партии товара и наличные средства в размере 562 тыс. евро, 769 тыс. долларов и 35 тыс. грн, которые признаны вещественными доказательствами.

"На рынке электронных сигарет ООО "Тиса-Энерджи Групп" считается одним из главных поставщиков сети сбыта вейпов и электронок UVAPE, у которой в августе 2025 года БЭБ провел самые массовые обыски в сфере электронок. Однако по состоянию на ноябрь 2025 года эта сеть продолжает работать, а представители БЭБ не могут обоснованно объяснить причины. Было бы логично пригласить на следующее заседание ВСК по вопросам рынка электронных сигарет Анатолия Костюха для объяснений относительно возможной его причастности к нелегальной продаже вейпов", — подытожил Плинский.

