Масштабну мережу збуту нелегальних електронних сигарет може контролювати нардеп від "Слуги народу", — Плінський

Днями відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, присвяченій ринку нелегальних електронних сигарет. Під час слухань представники БЕБ не змогли чітко відповісти на запитання народних депутатів, чому попри гучні викриття й численні обшуки у виробника та продавця вейпів UVAPE, мережа досі вільно функціонує.

Про це в своєму телеграм-каналі написав журналіст-розслідувач Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною схемою обходу заборони на продаж смакових електронок є механізм так званих "самозамісів" — продаж компонентів для електронних сигарет окремо, а не у вигляді готових рідин. Це дозволяє уникнути сплати акцизу. І що з цим робити, поки що розуміння немає. Проте є чітке усвідомлення надзвичайного рівня корумпованості цього ринку та залученості правоохоронців у незаконну діяльність індустрії", — пояснив Плінський.

Він нагадав, що в мережі UVAPE ще в серпні цього року БЕБ провело 40 обшуків, а детективи прозвітували про вилучення семи ліній виробництва електронних сигарет та майже 276 тис. одиниць готової продукції. За повідомленнями правоохоронців, у мережу виробництва та збуту входило близько 300 осіб.

Євген Плінський повʼязує факт того, що після гучних обшуків UVAPE продовжує працювати так, ніби нічого не сталося й навіть почала відкривати нові точки збуту, з можливим звʼязком між мережею та народним депутатом від "Слуги народу" Анатолієм Костюхом та його помічником Іваном Чейпешем через компанію ТОВ "Тиса Енерджі Груп".

"Цей кейс красномовно показує, що попри складнощі законодавчого врегулювання ринку, участь правоохоронців у ньому є цілком очевидною", — зазначив журналіст.

За інформацією Плінського компанія ТОВ "Тиса Енерджі Груп" фігурувала у справах про контрабанду вейпів. При цьому нардеп Костюх офіційно орендує у ТОВ Mercedes GLE 250. А номінальний власник та директор "Тиса Енерджі Груп" Іван Чейпеш одночасно є помічником народного депутата Анатолія Костюха.

Євген Плінський повідомив, що з кінця березня 2024 року Львівське теруправління БЕБ розслідує кримінальну справу №72024141300000014 щодо діяльності ТОВ "Тиса-Енерджі Груп" за фактом контрабанди підакцизних товарів (йшлося про одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини). У ході слідчих дій було вилучено значні партії товару й готівкові кошти у розмірі 562 тис. євро, 769 тис. доларів та 35 тис. грн, які визнано речовими доказами.

"На ринку електронних сигарет ТОВ "Тиса-Енерджі Груп" вважається одним із головних постачальників мережі збуту вейпів та електронок UVAPE, у якої в серпні 2025 року БЕБ провів наймасовіші обшуки у сфері електронок. Однак станом на листопад 2025 року ця мережа продовжує працювати, а представники БЕБ не можуть ґрунтовно пояснити причини. Було б логічно запросити на наступне засідання ТСК з питань ринку електронних сигарет Анатолія Костюха для пояснень щодо можливої його залученості в нелегальний збут вейпів", — підсумував Плінський.

