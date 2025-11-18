РУС
Новости Великобритания
Великобритания усиливает контроль над мигрантами: получить убежище станет сложнее

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых правилах для людей, которые хотят получить убежище. Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом правительство страны хочет уменьшить злоупотребления и сделать систему более контролируемой, пишет Reuters.

Махмуд подчеркнула, что страна и далее будет принимать тех, кто действительно спасается от опасности, но нынешние правила слишком легко обойти. По ее словам, некоторые откровенно манипулируют темой миграции.

"Система убежища уязвима для злоупотреблений, и этим пользуются темные силы", – сказала Махмуд.

Что меняет правительство

Поэтому правительство Великобритании значительно ужесточает требования к мигрантам. Срок, по истечении которого беженцы могут претендовать на постоянное проживание, увеличивают с 5 до 20 лет.

Также Лондон предупреждает некоторые страны Африки, что может ограничить выдачу виз, если они не будут забирать обратно своих граждан, которых депортируют.

Кроме того, планируется изменить толкование важных статей Европейской конвенции по правам человека, чтобы уменьшить случаи злоупотреблений в судебных процессах.

Основные изменения:

  • увеличение срока для получения постоянного статуса;

  • возможные визовые ограничения для стран, которые не принимают своих депортированных граждан.

Напомним, Лондон в последнее время активно пересматривает миграционную политику. Великобритания стремится уменьшить поток нелегальных мигрантов и быстрее принимать решения относительно их статуса.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио разослал дипломатическим миссиям указание рассматривать ожирение наравне с другими хроническими заболеваниями как одну из возможных причин для отказа в выдаче виз иностранцам.

Также мы писали о том, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину, а Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Великобритания (5191) виза (1245) мигранты (1001) переселенцы (536)
Топ комментарии
+3
Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд встигла заскочити в останній вагон

18.11.2025 00:51 Ответить
+2
СУПЕР!
Всіх ось тих *************-втікачі та ухилянтів за 24 години в Україну та до лав ЗСУ!
18.11.2025 00:37 Ответить
+1
А твій чоловік і син, якщо є, вже у лавах ЗСУ?
18.11.2025 01:04 Ответить
А твій чоловік і син, якщо є, вже у лавах ЗСУ?
18.11.2025 01:04 Ответить
А ти десь за паребриком сидиш то мабуть і тебе як ганчірку викинуть бо потікали всяке гімно тільки з паспортом України сидять а це вже і гавкать почали
18.11.2025 07:51 Ответить
Кацапе, що ти на гівно сходиш?
18.11.2025 08:10 Ответить
Anastasiya Lebiga
Нагнибіда Ципердюк
Сам написав-сам собі і відповів у надії що хтось із обивал поведетця.
От це і є так звана лахтодвієчка:
спочатку під віпіеном з одного акаунта пише,
а потім під іншим впн із другого акаунта відповідає.
Таке собі переписування заради розпалювання ненависті в Україні.
Одним словом ти попалилось-біжив в долбільню імені володіна чмо кацапське.
18.11.2025 01:17 Ответить
Оце таке бомжара алкоголіки яке жило на смітнику не мало своєї хати потікало бо на одне рило даютьдобрі гроші і воно не працює бо від роду тупе і ледаче мови не зна робить не вміє і не хоче то таке не тільки за кордоном нах не потрібне а і в Україні воно біосміття з українським паспортом
18.11.2025 08:02 Ответить
Мій картуз на цвяху висів, коли ти в пізді сидів.
18.11.2025 08:15 Ответить
Не підкажеш, що це таке впн і як їм користуватися. Мені на 69-му році вже запізно вчитися.
А з приводу кацапа, то ти і є кацап рашистський.
18.11.2025 08:13 Ответить
Смішний кацап
18.11.2025 09:07 Ответить
Кури закони країн.
Вона отримала громадянство по народженню.
Не можливо стати держчиновником отримавши
громадянство як біженець, чи як купивший громадянство.
18.11.2025 01:11 Ответить
Зміни такі, що будуть пускати тільки махмудів наказала істіна британка - міністерка шабана.
18.11.2025 01:23 Ответить
Короче одни арабы/индусы не пускают других арабов/индусов в Великобританию )
18.11.2025 01:58 Ответить
Великобританія допомога а всяке лайно з паспортом України лізе туди де більше пособіє а само до України має таке відношення як я до космосу
18.11.2025 07:54 Ответить
Махмуд - дєла гаваріт, аднака.....
18.11.2025 06:43 Ответить
 
 