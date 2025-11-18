Великобритания усиливает контроль над мигрантами: получить убежище станет сложнее

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых правилах для людей, которые хотят получить убежище. Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом правительство страны хочет уменьшить злоупотребления и сделать систему более контролируемой, пишет Reuters.

Махмуд подчеркнула, что страна и далее будет принимать тех, кто действительно спасается от опасности, но нынешние правила слишком легко обойти. По ее словам, некоторые откровенно манипулируют темой миграции.

"Система убежища уязвима для злоупотреблений, и этим пользуются темные силы", – сказала Махмуд.

Что меняет правительство

Поэтому правительство Великобритании значительно ужесточает требования к мигрантам. Срок, по истечении которого беженцы могут претендовать на постоянное проживание, увеличивают с 5 до 20 лет.

Также Лондон предупреждает некоторые страны Африки, что может ограничить выдачу виз, если они не будут забирать обратно своих граждан, которых депортируют.

Кроме того, планируется изменить толкование важных статей Европейской конвенции по правам человека, чтобы уменьшить случаи злоупотреблений в судебных процессах.

Основные изменения:

увеличение срока для получения постоянного статуса;

возможные визовые ограничения для стран, которые не принимают своих депортированных граждан.

Напомним, Лондон в последнее время активно пересматривает миграционную политику. Великобритания стремится уменьшить поток нелегальных мигрантов и быстрее принимать решения относительно их статуса.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио разослал дипломатическим миссиям указание рассматривать ожирение наравне с другими хроническими заболеваниями как одну из возможных причин для отказа в выдаче виз иностранцам.

Также мы писали о том, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину, а Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.