Британія посилює контроль над мігрантами: отримати притулок стане складніше
Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про нові правила для людей, які хочуть отримати притулок. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб уряд країни хоче зменшити зловживання та зробити систему більш контрольованою, пише Reuters.
Махмуд підкреслила, що країна й надалі прийматиме тих, хто справді рятується від небезпеки, але нинішні правила занадто легко обходити. За її словами, дехто відверто маніпулює темою міграції.
"Система притулку вразлива до зловживань, і цим користуються темні сили", – сказала Махмуд.
Що змінює уряд
Відтак уряд Великої Британії значно посилює вимоги до мігрантів. Термін, після якого біженці можуть претендувати на постійне проживання, збільшують із 5 до 20 років.
Також Лондон попереджає деякі країни Африки, що може обмежити видачу віз, якщо вони не забиратимуть назад своїх громадян, яких депортують.
Крім того, планують змінити тлумачення важливих статей Європейської конвенції з прав людини, щоб зменшити випадки зловживань у судових процесах.
Основні зміни:
збільшення терміну для отримання постійного статусу;
можливі візові обмеження для країн, які не приймають своїх депортованих громадян.
Нагадаємо, Лондон останнім часом активно переглядає міграційну політику. Британія прагне зменшити потік нелегальних мігрантів і швидше ухвалювати рішення щодо їхнього статусу.
Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо розіслав дипломатичним місіям вказівку розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями як одну з можливих причин для відмови у видачі віз іноземцям.
Також ми писали про те, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину, а Єврокомісія підтвердила нові обмеження на видачу Шенгенських віз росіянам.
