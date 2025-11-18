Британія посилює контроль над мігрантами: отримати притулок стане складніше

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про нові правила для людей, які хочуть отримати притулок. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб уряд країни хоче зменшити зловживання та зробити систему більш контрольованою, пише Reuters.

Махмуд підкреслила, що країна й надалі прийматиме тих, хто справді рятується від небезпеки, але нинішні правила занадто легко обходити. За її словами, дехто відверто маніпулює темою міграції.

"Система притулку вразлива до зловживань, і цим користуються темні сили", – сказала Махмуд.

Що змінює уряд

Відтак уряд Великої Британії значно посилює вимоги до мігрантів. Термін, після якого біженці можуть претендувати на постійне проживання, збільшують із 5 до 20 років.

Також Лондон попереджає деякі країни Африки, що може обмежити видачу віз, якщо вони не забиратимуть назад своїх громадян, яких депортують.

Крім того, планують змінити тлумачення важливих статей Європейської конвенції з прав людини, щоб зменшити випадки зловживань у судових процесах.

Основні зміни:

Нагадаємо, Лондон останнім часом активно переглядає міграційну політику. Британія прагне зменшити потік нелегальних мігрантів і швидше ухвалювати рішення щодо їхнього статусу.

