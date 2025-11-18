Шансов на передачу Саакашвили Украине нет, - премьер Грузии Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что шансов на выдачу экс-президента Михеила Саакашвили Украине нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Здесь тоже все лежит как на ладони – с какой добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения серьезно", – прокомментировал он заявления советника президента Украины Михаила Подоляка, который говорил, что вопрос перевода Саакашвили активно прорабатывается.
Что предшествовало?
Ранее Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны РФ против Украины.
Дела против Саакашвили
В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности за:
-
растрату государственных средств;
-
незаконное пересечение государственной границы;
-
призывы к свержению власти (новое дело, открытое в ноябре).
Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.
Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.
