Шансов на передачу Саакашвили Украине нет, - премьер Грузии Кобахидзе

Саакашвили не передадут Украине: заявление Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что шансов на выдачу экс-президента Михеила Саакашвили Украине нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Здесь тоже все лежит как на ладони – с какой добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения серьезно", – прокомментировал он заявления советника президента Украины Михаила Подоляка, который говорил, что вопрос перевода Саакашвили активно прорабатывается.

Читайте также: После двух лет лечения Саакашвили вернули за решетку

Что предшествовало?

Ранее Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны РФ против Украины.

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности за:

  • растрату государственных средств;

  • незаконное пересечение государственной границы;

  • призывы к свержению власти (новое дело, открытое в ноябре).

Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.

Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Читайте также: Власти Грузии не допустят повторения в стране украинского Майдана, - премьер Кобахидзе

Грузия (4527) Саакашвили Михеил (3309) Кобахидзе Ираклий (26)
А на )(уя нам саакашвілі , мало він бандюків за собою притягнув .
18.11.2025 10:30
А нахуха он тут здался.
18.11.2025 10:32
Ну той добре, що нема. В нас своїх звіздаболів хватає, чого тільки д,Ермак вартий. А тут ще ******* навязують ЗЕбануті. Напевно для того, щоб ****** відвертав своїми висерами увагу від ЗЕбанутої наволочі.
18.11.2025 10:37
Наскільки я пригадую офіціоз, Подоляк - він радник д'Єрмака, а не Зеленського...
Втім, "какаяразніца". Обоє рябоє.
18.11.2025 10:29
А на )(уя нам саакашвілі , мало він бандюків за собою притягнув .
18.11.2025 10:30
Тільки за те, що Саакашвілі витягнув Грузію з економічної дупи грузини повинні його в дупу цілувати. Я не знаю наркоман він не наркоман, бандюкуватий він чи ні, але факт залишається фактом. Завдяки його реформам Грузія вилізла з злидарства.
18.11.2025 10:37
може най картвелебі вирішують цілувати їм саакашвілі чи ні.
але до чого тут Україна?
18.11.2025 10:45
Він є громадянином України.
18.11.2025 10:47
дуже шкода.
а коли він у вагоні незаконно (вчергове) перетнув кордон України дорогою до Сакартвело, він чиїм громадянином себе вважав?
18.11.2025 10:51
З економычної дупи Грузію ненадовго витягнули зовсім інші люди. Саакашвілі був лише обличчам реформ. Сам він їх не робив.
18.11.2025 11:32
так а нам він *****
18.11.2025 11:58
👍👍👍👍🔥
18.11.2025 11:36
А нахуха он тут здался.
18.11.2025 10:32
Ну той добре, що нема. В нас своїх звіздаболів хватає, чого тільки д,Ермак вартий. А тут ще ******* навязують ЗЕбануті. Напевно для того, щоб ****** відвертав своїми висерами увагу від ЗЕбанутої наволочі.
18.11.2025 10:37
У нас самих клоунів катастрофічна кількість.
18.11.2025 10:52
та перекрийте боржомі чачу бреньді вина і гоги приповзуть і принесуть саку на руках
18.11.2025 11:03
А нахєр цей ******** карлсон потрібен Україні?
18.11.2025 11:24
Нащо нам це лайно? У нас свого вистарчає !
18.11.2025 11:24
Ця потвора сприяла приходу до влади нинішнього цирку. Навіщо він нам тут?
18.11.2025 11:30
А кому він в Україні потрібний.
18.11.2025 11:34
Нам ще ціїй консерви не вистачає.
18.11.2025 12:05
 
 