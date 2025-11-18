УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини Справа Саакашвілі
2 180 22

Шансів на передачу Саакашвілі Україні немає, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Саакашвілі не передадуть Україні: заява Кобахідзе

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що шансів на видачу експрезидента Міхеіла Саакашвілі Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Тут теж все лежить як на долоні – з якою добросовісністю ми маємо справу, коли говорять конкретні люди. Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно", - прокоментував він заяви радника президент України Михайла Подоляка, який казав, що питання переведення Саакашвілі активно опрацьовується.

Також читайте: Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати

Що передувало?

Раніше Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни РФ проти України.

Справи проти Саакашвілі

У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:

  • розкрадання державних коштів;

  • незаконний перетин державного кордону;

  • заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).

Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.

Згідно з вироком, Міхеїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Читайте також: Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем’єр Кобахідзе

Автор: 

Грузія (1855) Саакашвілі Міхеіл (2117) Кобахідзе Іраклі (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А на )(уя нам саакашвілі , мало він бандюків за собою притягнув .
показати весь коментар
18.11.2025 10:30 Відповісти
+10
Ну той добре, що нема. В нас своїх звіздаболів хватає, чого тільки д,Ермак вартий. А тут ще ******* навязують ЗЕбануті. Напевно для того, щоб ****** відвертав своїми висерами увагу від ЗЕбанутої наволочі.
показати весь коментар
18.11.2025 10:37 Відповісти
+9
А нахуха он тут здался.
показати весь коментар
18.11.2025 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наскільки я пригадую офіціоз, Подоляк - він радник д'Єрмака, а не Зеленського...
Втім, "какаяразніца". Обоє рябоє.
показати весь коментар
18.11.2025 10:29 Відповісти
А на )(уя нам саакашвілі , мало він бандюків за собою притягнув .
показати весь коментар
18.11.2025 10:30 Відповісти
Тільки за те, що Саакашвілі витягнув Грузію з економічної дупи грузини повинні його в дупу цілувати. Я не знаю наркоман він не наркоман, бандюкуватий він чи ні, але факт залишається фактом. Завдяки його реформам Грузія вилізла з злидарства.
показати весь коментар
18.11.2025 10:37 Відповісти
може най картвелебі вирішують цілувати їм саакашвілі чи ні.
але до чого тут Україна?
показати весь коментар
18.11.2025 10:45 Відповісти
Він є громадянином України.
показати весь коментар
18.11.2025 10:47 Відповісти
дуже шкода.
а коли він у вагоні незаконно (вчергове) перетнув кордон України дорогою до Сакартвело, він чиїм громадянином себе вважав?
показати весь коментар
18.11.2025 10:51 Відповісти
З економычної дупи Грузію ненадовго витягнули зовсім інші люди. Саакашвілі був лише обличчам реформ. Сам він їх не робив.
показати весь коментар
18.11.2025 11:32 Відповісти
так а нам він *****
показати весь коментар
18.11.2025 11:58 Відповісти
👍👍👍👍🔥
показати весь коментар
18.11.2025 11:36 Відповісти
А нахуха он тут здался.
показати весь коментар
18.11.2025 10:32 Відповісти
Ну той добре, що нема. В нас своїх звіздаболів хватає, чого тільки д,Ермак вартий. А тут ще ******* навязують ЗЕбануті. Напевно для того, щоб ****** відвертав своїми висерами увагу від ЗЕбанутої наволочі.
показати весь коментар
18.11.2025 10:37 Відповісти
У нас самих клоунів катастрофічна кількість.
показати весь коментар
18.11.2025 10:52 Відповісти
та перекрийте боржомі чачу бреньді вина і гоги приповзуть і принесуть саку на руках
показати весь коментар
18.11.2025 11:03 Відповісти
А нахєр цей ******** карлсон потрібен Україні?
показати весь коментар
18.11.2025 11:24 Відповісти
Нащо нам це лайно? У нас свого вистарчає !
показати весь коментар
18.11.2025 11:24 Відповісти
Ця потвора сприяла приходу до влади нинішнього цирку. Навіщо він нам тут?
показати весь коментар
18.11.2025 11:30 Відповісти
А кому він в Україні потрібний.
показати весь коментар
18.11.2025 11:34 Відповісти
Нам ще ціїй консерви не вистачає.
показати весь коментар
18.11.2025 12:05 Відповісти
А як же "офіс простих рішень"?
показати весь коментар
18.11.2025 12:29 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/na-saiti-ofisu-prostykh-rishen-i-rezultativ-teper-pratsiuie-onlain-kazyno-325757.html
показати весь коментар
18.11.2025 12:32 Відповісти
Яка ж, блін, біда!
показати весь коментар
18.11.2025 13:26 Відповісти
Парашники і ************* зраділи.
показати весь коментар
18.11.2025 21:58 Відповісти
 
 