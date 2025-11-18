Шансів на передачу Саакашвілі Україні немає, - прем’єр Грузії Кобахідзе
Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що шансів на видачу експрезидента Міхеіла Саакашвілі Україні немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
"Тут теж все лежить як на долоні – з якою добросовісністю ми маємо справу, коли говорять конкретні люди. Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно", - прокоментував він заяви радника президент України Михайла Подоляка, який казав, що питання переведення Саакашвілі активно опрацьовується.
Що передувало?
Раніше Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни РФ проти України.
Справи проти Саакашвілі
У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:
розкрадання державних коштів;
незаконний перетин державного кордону;
заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).
Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.
Згідно з вироком, Міхеїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Втім, "какаяразніца". Обоє рябоє.
але до чого тут Україна?
а коли він у вагоні незаконно (вчергове) перетнув кордон України дорогою до Сакартвело, він чиїм громадянином себе вважав?