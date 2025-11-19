За сутки на фронте 160 боестолкновений. Больше всего атак на Покровском, Константиновском и Южном направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 18 ноября, на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применил две ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4145 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Мощенка Черниговской области; Коломийка, Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Зализнычное, Новоандреевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 850 человек. Также враг потерял танк, боевую бронированную машину, 12 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 56 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые бомбы, осуществил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодезное.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Коровин Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Ямполя, Федоровки и в направлениях Северска и Звановки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверово, Новоэкономичное, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное.

Обстановка на юге

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполье, Зеленый Гай, Затишье, Веселое.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две наступательные операции противника в районах Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

