Коломойский не ведет никаких аккаунтов в Facebook и других соцсетях. Все записи от его имени - фейк, - адвокаты

Олигарх Игорь Коломойский не имеет страниц ни в Facebook, ни в других социальных сетях и не поручал никому вести их от его имени. Все сообщения, которые в последнее время распространяются в соцсетях якобы от его имени, являются фейковыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявили адвокаты бизнесмена - Александр Лысак и Олег Пушкарь - в суде.

Заседание перенесено, процессы - замедлены

20 ноября должны были состояться два заседания: по отводу коллегии судей и рассмотрению апелляционной жалобы. Оба слушания перенесли на конец декабря.

Другое заседание, в Кассационном уголовном суде, состоялось: там отказали в ходатайстве о переводе рассмотрения дела из Киева в Днепр. Речь идет о деле 21-летней давности.

Представители Коломойского считают, что процесс намеренно затягивают.

"Обвинительный акт с апреля находится на рассмотрении судьи, подготовительное заседание не начинается, содержание под стражей продолжается. Какова цель такого содержания?" - заявил адвокат Лысак.

Подозрения о связи со скандалом "Миндичгейт"

Защитники также связывают неявку подзащитного на заседание 19 ноября - когда суд "заминировали" - с нежеланием отдельных лиц видеть Коломойского в зале суда на фоне громкого скандала "Миндичгейт".

Адвокат Пушкарь предположил, что на обнародованных ранее пленках могут содержаться разговоры о необходимости содержать бизнесмена под стражей:

Кто-то не хочет, чтобы он что-то сказал в суде. Это совсем не кстати, когда страну всколыхнул "Миндичгейт". А сообщения, которые приписывают Коломойскому в соцсетях, - выдумка. У него нет ни одной страницы ни в Facebook, ни в других соцсетях".

Напомним, "Украинская правда" в материале "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения" сообщила, что глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убедить Владимира Зеленского, что олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом, который возник после расследования по делу "Мидас".

