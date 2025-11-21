РУС
Коломойский не ведет никаких аккаунтов в Facebook и других соцсетях. Все записи от его имени - фейк, - адвокаты

Коломойский не ведет соцсети: адвокаты опровергают фейки

Олигарх Игорь Коломойский не имеет страниц ни в Facebook, ни в других социальных сетях и не поручал никому вести их от его имени. Все сообщения, которые в последнее время распространяются в соцсетях якобы от его имени, являются фейковыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявили адвокаты бизнесмена - Александр Лысак и Олег Пушкарь - в суде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заседание перенесено, процессы - замедлены

20 ноября должны были состояться два заседания: по отводу коллегии судей и рассмотрению апелляционной жалобы. Оба слушания перенесли на конец декабря.

Другое заседание, в Кассационном уголовном суде, состоялось: там отказали в ходатайстве о переводе рассмотрения дела из Киева в Днепр. Речь идет о деле 21-летней давности.

Представители Коломойского считают, что процесс намеренно затягивают.

"Обвинительный акт с апреля находится на рассмотрении судьи, подготовительное заседание не начинается, содержание под стражей продолжается. Какова цель такого содержания?" - заявил адвокат Лысак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский: "Миндич - "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

Подозрения о связи со скандалом "Миндичгейт"

Защитники также связывают неявку подзащитного на заседание 19 ноября - когда суд "заминировали" - с нежеланием отдельных лиц видеть Коломойского в зале суда на фоне громкого скандала "Миндичгейт".

Адвокат Пушкарь предположил, что на обнародованных ранее пленках могут содержаться разговоры о необходимости содержать бизнесмена под стражей:

Кто-то не хочет, чтобы он что-то сказал в суде. Это совсем не кстати, когда страну всколыхнул "Миндичгейт". А сообщения, которые приписывают Коломойскому в соцсетях, - выдумка. У него нет ни одной страницы ни в Facebook, ни в других соцсетях".

Напомним, "Украинская правда" в материале "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения" сообщила, что глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убедить Владимира Зеленского, что олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом, который возник после расследования по делу "Мидас".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства

Ші працює на Беню? - нігуя собі
21.11.2025 11:45 Ответить
Нічого собі. А ми так всі слідкували за важливими для українців думок і йолго дій. Вже маємо того, кого він привів до влади, щоб обібрати українців як липку, знецінити все, що в них було - гідність, свободу, традиції, мову, культуру. Одне що точно сказав Коломойський так це те, що життя - це великий супермаркет, каса якого на виході. Логіка олігарха-бариги.
21.11.2025 11:52 Ответить
А на онліку?
(Т9 немилосердно виправляє /на обліку/)
21.11.2025 11:55 Ответить
свободу коломойському...чого лише був вартий геніальний хід із зміною контурів окремих районів донецької області, які не є донбасом і приєднання їх до дніпропетровської области за приналежністю територій до катеринославської губернії...але рада і досі не спромоглася втілити...
зараз, як пишуть, в запропонованому мирному плані фігурує донбас, а йогоп лоща значно менша луганської і донецької областей...
а тепер ці людина в застінках...кому ж це на руку?
21.11.2025 12:08 Ответить
Да, постарів дуже Беня, років на 10, Лук'янівське СІЗО не прикрашає. Що значить промовив на судді, що скоро Зеленського не буде, да ще Єрмак переконав Зеленського, що вкид аудіоплівок про корупцію, це робота Бені, що фактично цим він приєднався до опозиції. Якщо опозиція не переможе, згниють Беню в буцегарні, або в тюрмі.
21.11.2025 12:16 Ответить
Ги...Ги...це після того як він сказав що миндич то шістка і всім розкраданням керуе зе...
21.11.2025 12:19 Ответить
 
 