Коломойський не веде жодних акаунтів у Facebook та інших соцмережах. Усі записи від його імені - фейк, - адвокати

Олігарх Ігор Коломойський не має сторінок ані у фейсбук, ані в інших соціальних мережах та не доручав нікому вести їх від свого імені.. Усі дописи, які останнім часом поширюються у соцмережах нібито від його імені, є фейковими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявили адвокати бізнесмена - Олександр Лисак і Олег Пушкарь - у суді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Засідання перенесено, процеси - сповільнені

20 листопада мали відбутися два засідання: щодо відводу колегії суддів та розгляд апеляційної скарги. Обидва слухання перенесли на кінець грудня.

Інше засідання, у Касаційному кримінальному суді, відбулося: там відмовили у клопотанні про переведення розгляду справи з Києва до Дніпра. Йдеться про справу 21-річної давності.

Представники Коломойського вважають, що процес навмисно затягують.

"Обвинувальний акт від квітня перебуває на розгляді судді, підготовче засідання не розпочинається, тримання під вартою продовжується. Яка мета такого утримання?" - заявив адвокат Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"

Підозри про зв’язок зі скандалом "Міндічгейт"

Захисники також пов’язують неприбуття підзахисного на засідання 19 листопада - коли суд "замінували" - із небажанням окремих осіб бачити Коломойського у залі суду на тлі гучного скандалу "Міндічгейт".

Адвокат Пушкарь припустив, що на оприлюднених раніше плівках можуть міститися розмови про необхідність утримувати бізнесмена під вартою:

Хтось не хоче, щоб він щось сказав у суді. Це зовсім не на часі, коли країну сколихнув "Міндічгейт". А дописи, які приписують Коломойському у соцмережах, - вигадка. У нього немає жодної сторінки ні у Facebook, ні в інших соцмережах".

Нагадаємо, "Українська правда" у матеріалі "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу" повідомила, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак намагається переконати Володимира Зеленського, що олігарх Ігор Коломойський стоїть за корупційним скандалом, який виник після розслідування у справі "Мідас".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд остаточно підтвердив втрату Коломойським українського громадянства