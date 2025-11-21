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Новини Справи Коломойського Міндічгейт
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Коломойський не веде жодних акаунтів у Facebook та інших соцмережах. Усі записи від його імені - фейк, - адвокати

Коломойський не веде соцмережі: адвокати спростовують фейки

Олігарх Ігор Коломойський не має сторінок ані у фейсбук, ані в інших соціальних мережах та не доручав нікому вести їх від свого імені.. Усі дописи, які останнім часом поширюються у соцмережах нібито від його імені, є фейковими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявили адвокати бізнесмена - Олександр Лисак і Олег Пушкарь - у суді.

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Засідання перенесено, процеси - сповільнені

20 листопада мали відбутися два засідання: щодо відводу колегії суддів та розгляд апеляційної скарги. Обидва слухання перенесли на кінець грудня.

Інше засідання, у Касаційному кримінальному суді, відбулося: там відмовили у клопотанні про переведення розгляду справи з Києва до Дніпра. Йдеться про справу 21-річної давності.

Представники Коломойського вважають, що процес навмисно затягують.

"Обвинувальний акт від квітня перебуває на розгляді судді, підготовче засідання не розпочинається, тримання під вартою продовжується. Яка мета такого утримання?" - заявив адвокат Лисак.

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Підозри про зв’язок зі скандалом "Міндічгейт"

Захисники також пов’язують неприбуття підзахисного на засідання 19 листопада - коли суд "замінували" - із небажанням окремих осіб бачити Коломойського у залі суду на тлі гучного скандалу "Міндічгейт".

Адвокат Пушкарь припустив, що на оприлюднених раніше плівках можуть міститися розмови про необхідність утримувати бізнесмена під вартою:

Хтось не хоче, щоб він щось сказав у суді. Це зовсім не на часі, коли країну сколихнув "Міндічгейт". А дописи, які приписують Коломойському у соцмережах, - вигадка. У нього немає жодної сторінки ні у Facebook, ні в інших соцмережах".

Нагадаємо,  "Українська правда" у матеріалі "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу" повідомила,  що голова Офісу Президента Андрій Єрмак намагається переконати Володимира Зеленського, що олігарх Ігор Коломойський стоїть за корупційним скандалом, який виник після розслідування у справі "Мідас".

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Автор: 

Коломойський Ігор (3117) суд (11922)
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Ші працює на Беню? - нігуя собі
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21.11.2025 11:45 Відповісти
Нічого собі. А ми так всі слідкували за важливими для українців думок і йолго дій. Вже маємо того, кого він привів до влади, щоб обібрати українців як липку, знецінити все, що в них було - гідність, свободу, традиції, мову, культуру. Одне що точно сказав Коломойський так це те, що життя - це великий супермаркет, каса якого на виході. Логіка олігарха-бариги.
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21.11.2025 11:52 Відповісти
А на онліку?
(Т9 немилосердно виправляє /на обліку/)
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21.11.2025 11:55 Відповісти
свободу коломойському...чого лише був вартий геніальний хід із зміною контурів окремих районів донецької області, які не є донбасом і приєднання їх до дніпропетровської области за приналежністю територій до катеринославської губернії...але рада і досі не спромоглася втілити...
зараз, як пишуть, в запропонованому мирному плані фігурує донбас, а йогоп лоща значно менша луганської і донецької областей...
а тепер ці людина в застінках...кому ж це на руку?
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21.11.2025 12:08 Відповісти
Да, постарів дуже Беня, років на 10, Лук'янівське СІЗО не прикрашає. Що значить промовив на судді, що скоро Зеленського не буде, да ще Єрмак переконав Зеленського, що вкид аудіоплівок про корупцію, це робота Бені, що фактично цим він приєднався до опозиції. Якщо опозиція не переможе, згниють Беню в буцегарні, або в тюрмі.
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21.11.2025 12:16 Відповісти
Ги...Ги...це після того як він сказав що миндич то шістка і всім розкраданням керуе зе...
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21.11.2025 12:19 Відповісти
Ще одна жидівська гнида яка засіла і Україні
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21.11.2025 14:26 Відповісти
 
 