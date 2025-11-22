Грэм заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России
Сенатор США Линдси Грэм сообщил о двухпартийной поддержке законопроекта, который позволит Трампу вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть и газ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Грэма в Х.
"Я рад видеть, что, кажется, есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в Палате представителей, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку в Конгрессе", - написал Грэм.
Он добавил, что законопроект о санкциях позволит президенту Трампу наложить санкции на страны, которые покупают дешевую российскую нефть и газ.
"Давление на покупателей российской нефти - это способ заставить Путина сесть за стол переговоров. Это даст Трампу больше рычагов влияния, чем он когда-либо имел в этой сфере", - написал Грэм.
И подчеркнул, что необходимо как можно быстрее провести этот законопроект через Конгресс, чтобы обеспечить честный и справедливый мир в Украине.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.
Основные положения законопроекта:
- замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
- предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
- введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
- запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.
Та ні, гниди республіканські, санкції треба вводити, щоб змусити #уйла-путіна відійти від цього плану і зробити поступки на користь України!
Як думаєте, чи вдасться республіканцям замилити очі власному лохторату? Ще б пак! Бо американському лохторату взагалі байдуже, чим ця війна закінчиться, їм мігранти заважають, біднесеньким!
А США гарантії не порушувало, і на Україну не нападало.
А в Іраку не було байдуже? А в Сирії? Це я згадую лише те, що було в українських ЗМІ.
При чому, кожного разу американський ********** під оплески американського народу казав, що то священна місія Америки - допомогти жертвам, які не можуть впоратись самі.
Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. А ще, у них найсильніша армія світу, яка має все озброєння, яке треба для перемоги над будь-ким. Тому порівнювати США і Україну - якось нерозумно.
То чому не було байдуже? А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти. Тоді страшно не було. А тут кацапи начебто можуть (всі розуміють, що кацапи - такі самі сцикуни, але перевіряти... сцуть, отака іронія).
Тому що Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців.
> Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців
Підлабузництво найбільшому всесвітньому терористу в історії - потреба американців?..
Вьетнамці відповіли. І це був ще один аргумент щоб менше втручатися в конфлікти по світу.
"Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. "
Фільми то одне, в реальна політика не така світла казочка.
Та вваліть одним пакетом - мокшам неможна нічого!! Взагалі! Ні купувати, ні продавати. Неможна використовувати міжнародні платіжні системи, пошти. Не можна літати, їздити, плавати!... Все. Паркан, красная площадь, мавзолєй та пуйло. Це їх здобутки. І нехай шкваряться у своєму гівні, як хотять.