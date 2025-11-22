РУС
Новости Санкции США против России
1 043 18

Грэм заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России

Грэм: санкции против потребителей российской нефти помогут заставить Путина сесть за стол переговоров

Сенатор США Линдси Грэм сообщил о двухпартийной поддержке законопроекта, который позволит Трампу вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть и газ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Грэма в Х.

"Я рад видеть, что, кажется, есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в Палате представителей, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку в Конгрессе", - написал Грэм.

Он добавил, что законопроект о санкциях позволит президенту Трампу наложить санкции на страны, которые покупают дешевую российскую нефть и газ.

"Давление на покупателей российской нефти - это способ заставить Путина сесть за стол переговоров. Это даст Трампу больше рычагов влияния, чем он когда-либо имел в этой сфере", - написал Грэм.

И подчеркнул, что необходимо как можно быстрее провести этот законопроект через Конгресс, чтобы обеспечить честный и справедливый мир в Украине.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Автор: 

законопроект (3300) россия (98105) санкции (12057) Блюменталь Ричард (19) Линдси Грэм (124)
Четвертий сон Віри Павлівни - світле та прекрасне майбутнє, де всраті ковбої перестали знущаться з України та славити *****.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:55 Ответить
Про Грема більше ніж слова. Досить транслювати маразм ще цього діда.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:58 Ответить
#уйло-Трамп разом з #уйлом-путіним написали план капітуляції України з 28 пунктів, а шльондри-республіканці зараз робитимуть вигляд, що санкції можна ввести лише якщо #уйло-путін не погодиться на свій власний план!!!

Та ні, гниди республіканські, санкції треба вводити, щоб змусити #уйла-путіна відійти від цього плану і зробити поступки на користь України!
Як думаєте, чи вдасться республіканцям замилити очі власному лохторату? Ще б пак! Бо американському лохторату взагалі байдуже, чим ця війна закінчиться, їм мігранти заважають, біднесеньким!
показать весь комментарий
22.11.2025 11:58 Ответить
А чому американцям мае бути не байдуже до того чим ця війна закінчиться? Вам є діло до війна в різних бананових республіках?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:04 Ответить
Так але ми не виступали гарантами безпеки бананових республік, забравши в них ЯЗ.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:16 Ответить
ЯЗ забрала Росія в не сша. Тому що воно належить саме Москві. Повторюю ще раз, в УССР не було власного ядерного арсеналу, це була зброя Москви яка була розташована на території союзної республіки.

А США гарантії не порушувало, і на Україну не нападало.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:20 Ответить
До чого тут УРСР? Незалежна Україна в 90-х роках погодилась віддати власну ЯЗ за гарантії від США та росії, що були тоді союзниками.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:34 Ответить
Це не власна ЯО. Це ЯО Москви. Гарантії порушила Росія, а не США
показать весь комментарий
22.11.2025 12:50 Ответить
Ага, як і стратегічні бомбардувальники...
показать весь комментарий
22.11.2025 12:57 Ответить
А чому американцям не було байдуже у 1995 чи 1999 році, коли сербські військові злочинці вбивали невинних людей в Боснії і Косово?
А в Іраку не було байдуже? А в Сирії? Це я згадую лише те, що було в українських ЗМІ.
При чому, кожного разу американський ********** під оплески американського народу казав, що то священна місія Америки - допомогти жертвам, які не можуть впоратись самі.
Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. А ще, у них найсильніша армія світу, яка має все озброєння, яке треба для перемоги над будь-ким. Тому порівнювати США і Україну - якось нерозумно.

То чому не було байдуже? А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти. Тоді страшно не було. А тут кацапи начебто можуть (всі розуміють, що кацапи - такі самі сцикуни, але перевіряти... сцуть, отака іронія).
показать весь комментарий
22.11.2025 12:27 Ответить
Американцям як раз було байдуже. Багато хто навіть обурювалися що уряд витрачає кошти платників податків на на потреби американців в щоб втручатися в конфлікти по світу.

Тому що Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:13 Ответить
Так обурювались, так обурювались, що аж переобрали ************ і Клінтона після Боснійської спеціальної військової операції, і Буша - після Іракської.

> Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців
Підлабузництво найбільшому всесвітньому терористу в історії - потреба американців?..
показать весь комментарий
22.11.2025 14:48 Ответить
"А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти"
Вьетнамці відповіли. І це був ще один аргумент щоб менше втручатися в конфлікти по світу.

"Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. "

Фільми то одне, в реальна політика не така світла казочка.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:15 Ответить
Блін. Нагадує байку про доброго хазяїна. Який собаці хвоста купирував. Кожного дня відрізав по шматку - типу не так боляче.

Та вваліть одним пакетом - мокшам неможна нічого!! Взагалі! Ні купувати, ні продавати. Неможна використовувати міжнародні платіжні системи, пошти. Не можна літати, їздити, плавати!... Все. Паркан, красная площадь, мавзолєй та пуйло. Це їх здобутки. І нехай шкваряться у своєму гівні, як хотять.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:13 Ответить
Такими темпами можливо років через 10 і приймуть цей законопроект! Звичайно, якщо старці Трамп, Путін та Сі до того часу не знищать планету Земля. Їм скоро подихати, от і можуть потягнути за собою всіх нас...
показать весь комментарий
22.11.2025 12:16 Ответить
Грем завжди транслює так званий "білий шум" коли Трамп зашкварився, як зараз з "мирним планом" Додіка. Не буде ніяких санкцій, трамп-х.йло.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:23 Ответить
Мова йде про ті самі санкції, які Трамп для свого друга хоче взагалі відмінити? Ну-ну...
показать весь комментарий
22.11.2025 12:33 Ответить
Як же набрид американський пізде..ж.
показать весь комментарий
22.11.2025 14:17 Ответить
 
 