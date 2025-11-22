Грэм заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России

Сенатор США Линдси Грэм сообщил о двухпартийной поддержке законопроекта, который позволит Трампу вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть и газ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам.

"Я рад видеть, что, кажется, есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в Палате представителей, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку в Конгрессе", - написал Грэм.

Он добавил, что законопроект о санкциях позволит президенту Трампу наложить санкции на страны, которые покупают дешевую российскую нефть и газ.

"Давление на покупателей российской нефти - это способ заставить Путина сесть за стол переговоров. Это даст Трампу больше рычагов влияния, чем он когда-либо имел в этой сфере", - написал Грэм.

И подчеркнул, что необходимо как можно быстрее провести этот законопроект через Конгресс, чтобы обеспечить честный и справедливый мир в Украине.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

