Грем заявив про прогрес у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії
Сенатор США Ліндсі Грем повідомив про двопартійну підтримку законопроєкту, що дозволить Трампу вводити санкції проти країн, які купують російську нафту та газ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Грема у Х.
"Я радий бачити, що, здається, є прогрес у просуванні законопроєкту про санкції проти Росії в Палаті представників, який має переважну двопартійну підтримку в Конгресі", - написав Грем.
Він додав, що законопроєкт про санкції дозволить президенту Трампу накласти санкції на країни, які купують дешеву російську нафту і газ.
"Тиск на покупців російської нафти – це спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це дасть Трампу більше важелів впливу, ніж він коли-небудь мав у цій сфері", - написав Грем.
Та наголосив, що необхідно якнайшвидше провести цей законопроєкт через Конгрес, щоб забезпечити чесний і справедливий мир в Україні.
Законопроєкт Грема-Блюменталя
Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.
Основні положення законопроєкту:
- заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;
- пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;
- запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;
- забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.
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Та ні, гниди республіканські, санкції треба вводити, щоб змусити #уйла-путіна відійти від цього плану і зробити поступки на користь України!
Як думаєте, чи вдасться республіканцям замилити очі власному лохторату? Ще б пак! Бо американському лохторату взагалі байдуже, чим ця війна закінчиться, їм мігранти заважають, біднесеньким!
А США гарантії не порушувало, і на Україну не нападало.
А в Іраку не було байдуже? А в Сирії? Це я згадую лише те, що було в українських ЗМІ.
При чому, кожного разу американський ********** під оплески американського народу казав, що то священна місія Америки - допомогти жертвам, які не можуть впоратись самі.
Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. А ще, у них найсильніша армія світу, яка має все озброєння, яке треба для перемоги над будь-ким. Тому порівнювати США і Україну - якось нерозумно.
То чому не було байдуже? А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти. Тоді страшно не було. А тут кацапи начебто можуть (всі розуміють, що кацапи - такі самі сцикуни, але перевіряти... сцуть, отака іронія).
Тому що Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців.
> Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців
Підлабузництво найбільшому всесвітньому терористу в історії - потреба американців?..
Вьетнамці відповіли. І це був ще один аргумент щоб менше втручатися в конфлікти по світу.
"Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. "
Фільми то одне, в реальна політика не така світла казочка.
Та вваліть одним пакетом - мокшам неможна нічого!! Взагалі! Ні купувати, ні продавати. Неможна використовувати міжнародні платіжні системи, пошти. Не можна літати, їздити, плавати!... Все. Паркан, красная площадь, мавзолєй та пуйло. Це їх здобутки. І нехай шкваряться у своєму гівні, як хотять.