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Новини Санкції США проти Росії
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Грем заявив про прогрес у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії

Грем: санкції проти споживачів російської нафти допоможуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Сенатор США Ліндсі Грем повідомив про двопартійну підтримку законопроєкту, що дозволить Трампу вводити санкції проти країн, які купують російську нафту та газ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Грема у Х.

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"Я радий бачити, що, здається, є прогрес у просуванні законопроєкту про санкції проти Росії в Палаті представників, який має переважну двопартійну підтримку в Конгресі", - написав Грем.

Він додав,  що законопроєкт про санкції дозволить президенту Трампу накласти санкції на країни, які купують дешеву російську нафту і газ.

"Тиск на покупців російської нафти – це спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це дасть Трампу більше важелів впливу, ніж він коли-небудь мав у цій сфері", - написав Грем.

Та наголосив,  що необхідно якнайшвидше провести цей законопроєкт через Конгрес, щоб забезпечити чесний і справедливий мир в Україні.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

  • заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;
  • пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;
  • запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;
  • забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
Четвертий сон Віри Павлівни - світле та прекрасне майбутнє, де всраті ковбої перестали знущаться з України та славити *****.
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22.11.2025 11:55 Відповісти
+5
Про Грема більше ніж слова. Досить транслювати маразм ще цього діда.
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22.11.2025 11:58 Відповісти
+4
#уйло-Трамп разом з #уйлом-путіним написали план капітуляції України з 28 пунктів, а шльондри-республіканці зараз робитимуть вигляд, що санкції можна ввести лише якщо #уйло-путін не погодиться на свій власний план!!!

Та ні, гниди республіканські, санкції треба вводити, щоб змусити #уйла-путіна відійти від цього плану і зробити поступки на користь України!
Як думаєте, чи вдасться республіканцям замилити очі власному лохторату? Ще б пак! Бо американському лохторату взагалі байдуже, чим ця війна закінчиться, їм мігранти заважають, біднесеньким!
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22.11.2025 11:58 Відповісти
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Четвертий сон Віри Павлівни - світле та прекрасне майбутнє, де всраті ковбої перестали знущаться з України та славити *****.
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22.11.2025 11:55 Відповісти
Про Грема більше ніж слова. Досить транслювати маразм ще цього діда.
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22.11.2025 11:58 Відповісти
#уйло-Трамп разом з #уйлом-путіним написали план капітуляції України з 28 пунктів, а шльондри-республіканці зараз робитимуть вигляд, що санкції можна ввести лише якщо #уйло-путін не погодиться на свій власний план!!!

Та ні, гниди республіканські, санкції треба вводити, щоб змусити #уйла-путіна відійти від цього плану і зробити поступки на користь України!
Як думаєте, чи вдасться республіканцям замилити очі власному лохторату? Ще б пак! Бо американському лохторату взагалі байдуже, чим ця війна закінчиться, їм мігранти заважають, біднесеньким!
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22.11.2025 11:58 Відповісти
А чому американцям мае бути не байдуже до того чим ця війна закінчиться? Вам є діло до війна в різних бананових республіках?
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22.11.2025 12:04 Відповісти
Так але ми не виступали гарантами безпеки бананових республік, забравши в них ЯЗ.
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22.11.2025 12:16 Відповісти
ЯЗ забрала Росія в не сша. Тому що воно належить саме Москві. Повторюю ще раз, в УССР не було власного ядерного арсеналу, це була зброя Москви яка була розташована на території союзної республіки.

А США гарантії не порушувало, і на Україну не нападало.
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22.11.2025 12:20 Відповісти
До чого тут УРСР? Незалежна Україна в 90-х роках погодилась віддати власну ЯЗ за гарантії від США та росії, що були тоді союзниками.
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22.11.2025 12:34 Відповісти
Це не власна ЯО. Це ЯО Москви. Гарантії порушила Росія, а не США
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22.11.2025 12:50 Відповісти
Ага, як і стратегічні бомбардувальники...
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22.11.2025 12:57 Відповісти
А чому американцям не було байдуже у 1995 чи 1999 році, коли сербські військові злочинці вбивали невинних людей в Боснії і Косово?
А в Іраку не було байдуже? А в Сирії? Це я згадую лише те, що було в українських ЗМІ.
При чому, кожного разу американський ********** під оплески американського народу казав, що то священна місія Америки - допомогти жертвам, які не можуть впоратись самі.
Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. А ще, у них найсильніша армія світу, яка має все озброєння, яке треба для перемоги над будь-ким. Тому порівнювати США і Україну - якось нерозумно.

То чому не було байдуже? А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти. Тоді страшно не було. А тут кацапи начебто можуть (всі розуміють, що кацапи - такі самі сцикуни, але перевіряти... сцуть, отака іронія).
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22.11.2025 12:27 Відповісти
Американцям як раз було байдуже. Багато хто навіть обурювалися що уряд витрачає кошти платників податків на на потреби американців в щоб втручатися в конфлікти по світу.

Тому що Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців.
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22.11.2025 13:13 Відповісти
Так обурювались, так обурювались, що аж переобрали ************ і Клінтона після Боснійської спеціальної військової операції, і Буша - після Іракської.

> Трамп ізоляціоніст і націоналіст, для якого в першу чергу потреби американців
Підлабузництво найбільшому всесвітньому терористу в історії - потреба американців?..
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22.11.2025 14:48 Відповісти
"А тому, що сербські, іракські та сирійські папуаси не могли відповісти"
Вьетнамці відповіли. І це був ще один аргумент щоб менше втручатися в конфлікти по світу.

"Цьому вчать і всі американські фільми, що США - це совість всієї планети. "

Фільми то одне, в реальна політика не така світла казочка.
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22.11.2025 13:15 Відповісти
Блін. Нагадує байку про доброго хазяїна. Який собаці хвоста купирував. Кожного дня відрізав по шматку - типу не так боляче.

Та вваліть одним пакетом - мокшам неможна нічого!! Взагалі! Ні купувати, ні продавати. Неможна використовувати міжнародні платіжні системи, пошти. Не можна літати, їздити, плавати!... Все. Паркан, красная площадь, мавзолєй та пуйло. Це їх здобутки. І нехай шкваряться у своєму гівні, як хотять.
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22.11.2025 12:13 Відповісти
Такими темпами можливо років через 10 і приймуть цей законопроект! Звичайно, якщо старці Трамп, Путін та Сі до того часу не знищать планету Земля. Їм скоро подихати, от і можуть потягнути за собою всіх нас...
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22.11.2025 12:16 Відповісти
Грем завжди транслює так званий "білий шум" коли Трамп зашкварився, як зараз з "мирним планом" Додіка. Не буде ніяких санкцій, трамп-х.йло.
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22.11.2025 12:23 Відповісти
Мова йде про ті самі санкції, які Трамп для свого друга хоче взагалі відмінити? Ну-ну...
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22.11.2025 12:33 Відповісти
Як же набрид американський пізде..ж.
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22.11.2025 14:17 Відповісти
Тепер готуйте законопроект, щоб не дозволити Трампу, а змусити, бо вашими дозволами він підітреться, навіть не сам, а дасть Венсу.
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22.11.2025 23:48 Відповісти
 
 