Зеленский: Россия начала войну и именно Россия не хочет ее заканчивать
Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия не хочет ее заканчивать.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
РФ не хочет прекращать войну
"Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну заканчивать. С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет", – заявил глава государства.
Он отметил, что российские командиры имеют не просто желание действовать жестоко – они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им заблагорассудится.
"Именно поэтому российская война такая кровавая и уносит жизни на фронте и в мирных украинских городах. Именно поэтому Россия не только убивает взрослых, но также похищает детей и пытается их переучить, чтобы уже они участвовали в войне, когда вырастут", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил еще в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины.
"Это долгая война, и главное, что пытается сделать Россия, – оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому мы так ценим, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров", – подчеркнул Зеленский.
Благодарность за помощь США
Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев.
"Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку", - заявил президент.
Глава государства отметил, что важно не забывать о главной цели – остановить российскую войну и не позволить ей разгореться снова. И чтобы это произошло, мир должен быть достойным.
"Только в этом году Путин уже отправил на смерть сотни тысяч своих людей, чтобы оккупировать процент или несколько процентов украинской территории. И это делает Россия, у которой и так своей международно признанной территории больше, чем у кого-либо в мире. Такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что для них это не о территории, не о том, как ведет себя тот или иной сосед России, а о "праве на войну" для России, о "праве на подчинение" других, о фундаментальном отсутствии безопасности", - сказал глава государства.
Он добавил, что Украина внимательно работает над каждым пунктом, над каждым шагом к миру.
"Все должно сработать правильно – так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине!", - подытожил президент.
- Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лидерство США важно, и поблагодарил американского президента Дональда Трампа за усилия по прекращению войны.
тебе, кончена зе!гніда рік попереджали про напад!
що, ти гундосе зе!падло робило?
розміновувало
розформовувало
саботувало
будувало дороги, для кращого наступу
маринувало шашлик
пожиттєво з повною конфіскацією!!!!
Тепер впарює людям,як блогер:
"Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати".
"...чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач?" (Зеленський - Порошенко,2019р )
Без коментарів....
п.діти-не мішки носити".
Дійсно-відсоток або кілька відсотків. Зе занадто великий, щоб вникати в такі дрібниці.