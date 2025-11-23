РУС
1 592 27

Зеленский: Россия начала войну и именно Россия не хочет ее заканчивать

Зеленський

Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия не хочет ее заканчивать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

РФ не хочет прекращать войну

"Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну заканчивать. С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет", – заявил глава государства.

Он отметил, что российские командиры имеют не просто желание действовать жестоко – они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им заблагорассудится.

"Именно поэтому российская война такая кровавая и уносит жизни на фронте и в мирных украинских городах. Именно поэтому Россия не только убивает взрослых, но также похищает детей и пытается их переучить, чтобы уже они участвовали в войне, когда вырастут", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил еще в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины.

"Это долгая война, и главное, что пытается сделать Россия, – оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому мы так ценим, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров", – подчеркнул Зеленский.

Благодарность за помощь США

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев.

"Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку", - заявил президент.

Глава государства отметил, что важно не забывать о главной цели – остановить российскую войну и не позволить ей разгореться снова. И чтобы это произошло, мир должен быть достойным.

"Только в этом году Путин уже отправил на смерть сотни тысяч своих людей, чтобы оккупировать процент или несколько процентов украинской территории. И это делает Россия, у которой и так своей международно признанной территории больше, чем у кого-либо в мире. Такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что для них это не о территории, не о том, как ведет себя тот или иной сосед России, а о "праве на войну" для России, о "праве на подчинение" других, о фундаментальном отсутствии безопасности", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украина внимательно работает над каждым пунктом, над каждым шагом к миру.

"Все должно сработать правильно – так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине!", - подытожил президент.

  • Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лидерство США важно, и поблагодарил американского президента Дональда Трампа за усилия по прекращению войны.

+11
Буратіна, а можеш так втягнути й стільки , щоб забилась ПЕЛЬКА ну хоч на деякий час, поки дорослі й справжні політики попрацюють, як рятувати ситуацію від твоєї мафії й Україну від тебе та від рашкиз тобою .
23.11.2025 20:39 Ответить
+11
Саме росія почала - це правда! Але ж це не було несподіванкою і часу для підготовки до захисту було достатньо! Але падло обрало шашлики, бо думало що безкровно здасть країну і буде гауляйтером!
23.11.2025 20:41 Ответить
+9
23.11.2025 20:43 Ответить
23.11.2025 20:36 Ответить
23.11.2025 20:42 Ответить
він для цього і пішов у проект президент України. скумбрія про це проляпалась...
23.11.2025 20:49 Ответить
23.11.2025 20:42 Ответить
підари півтора року водили хороводи біля наших кордонів!
тебе, кончена зе!гніда рік попереджали про напад!
що, ти гундосе зе!падло робило?
розміновувало
розформовувало
саботувало
будувало дороги, для кращого наступу
маринувало шашлик

пожиттєво з повною конфіскацією!!!!
23.11.2025 20:45 Ответить
Моя б воля, я б його самого і його бандо-кагал пустив би на фарш для фабрик кормів для бездомних тварин.
23.11.2025 20:54 Ответить
Текст отлічний, видно не піаніст його писав, спічрайтер молодець. Просто недавно Трамп нив, що Україна його не цінує. П.С. Конечно, ніхто і нколи не скаже, що з 2014 по 2016 рік викрадала дітей цілими дит.будиками Елізавета Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І нїхто і ніколи з адмістрації Обами її не засуджував та громадянства не позбавляв.
23.11.2025 20:46 Ответить
Так, Бардак Хусейнович скотина ще та!
23.11.2025 20:55 Ответить
Вся складність в тому, що перемовинами займаються розміновувачі Чонгару і агент Трампапампушка, тому ***** домовлятись з ними субординація не дозволяє і він роздає їм накази.
23.11.2025 20:51 Ответить
23.11.2025 20:51 Ответить
До 2022 воно чомусь цього не розуміло.
23.11.2025 20:51 Ответить
він "начищав зір" щоб в очко путіну глянути
23.11.2025 21:22 Ответить
А він,на фоні пропаганди "закінчу війну" і взійшов на вершину,а потім пообіцяв "як не зможу-то піду".
Тепер впарює людям,як блогер:
"Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати".
23.11.2025 20:55 Ответить
Побільше асфальту, побільше обіцянок і ними можна захистити міста і села від російських ракет і дронів. Чи то американці всі наші бюджетні гроші після 2019 року закатали в асфальт?
23.11.2025 20:55 Ответить
"Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну - ти її обов'язково зупиниш. Я впевнений, що попередня влада не хотіла цього робити. Я не знаю, чому вони цього не хотіли" (Зеленський, 2019р )
"...чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач?" (Зеленський - Порошенко,2019р )
Без коментарів....
23.11.2025 20:56 Ответить
Так, воно в 2019 році піарилось перед нарідом України і звинувачувало у всьому Порошенка, що це він не хоче закінчувати війну, бо він на ній наживається. А виявилося, що війну не закінчує пуйло? Невже Вовчик забувся, що брехав?
показать весь комментарий
Порох промовчав,а треба було у відповідь:
п.діти-не мішки носити".
23.11.2025 21:12 Ответить
московія напала тому що вони так віками живуть, вони ж не напали на Фінляндію чи Естонію, боялися ! А напали на окуповану манкуртами , ворогами і злодюгами всіх мастей Україну
23.11.2025 20:57 Ответить
Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території.

Дійсно-відсоток або кілька відсотків. Зе занадто великий, щоб вникати в такі дрібниці.

Дійсно-відсоток або кілька відсотків. Зе занадто великий, щоб вникати в такі дрібниці.
23.11.2025 20:57 Ответить
А ти їх люб'язно впустив
23.11.2025 21:09 Ответить
Ішак у своїй демагогії, як мала дитина. І це безтолкове чмо ще на щось претендує.
23.11.2025 21:15 Ответить
не ругайтє чітатєля тєкстав, не для порузмнішання йому приставили Козира , а той переріс в АЛІБАБУ а вовка так й залишився тупим Буратінкою
23.11.2025 21:24 Ответить
Это же охренеть какой вывод сделал Вовка!? А когда вообще было, что бы страна начавшая войну её бы хотела закончить?
23.11.2025 21:31 Ответить
23.11.2025 21:36 Ответить
 
 