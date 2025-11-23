Зеленский: Россия начала войну и именно Россия не хочет ее заканчивать

Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия не хочет ее заканчивать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ не хочет прекращать войну

"Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну заканчивать. С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет", – заявил глава государства.

Он отметил, что российские командиры имеют не просто желание действовать жестоко – они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им заблагорассудится.

"Именно поэтому российская война такая кровавая и уносит жизни на фронте и в мирных украинских городах. Именно поэтому Россия не только убивает взрослых, но также похищает детей и пытается их переучить, чтобы уже они участвовали в войне, когда вырастут", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил еще в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины.

"Это долгая война, и главное, что пытается сделать Россия, – оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому мы так ценим, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский о первых результатах переговоров в Женеве: Предложения США могут учесть важные для Украины элементы

Благодарность за помощь США

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев.

"Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку", - заявил президент.

Глава государства отметил, что важно не забывать о главной цели – остановить российскую войну и не позволить ей разгореться снова. И чтобы это произошло, мир должен быть достойным.

Читайте также: Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters

"Только в этом году Путин уже отправил на смерть сотни тысяч своих людей, чтобы оккупировать процент или несколько процентов украинской территории. И это делает Россия, у которой и так своей международно признанной территории больше, чем у кого-либо в мире. Такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что для них это не о территории, не о том, как ведет себя тот или иной сосед России, а о "праве на войну" для России, о "праве на подчинение" других, о фундаментальном отсутствии безопасности", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украина внимательно работает над каждым пунктом, над каждым шагом к миру.

"Все должно сработать правильно – так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине!", - подытожил президент.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лидерство США важно, и поблагодарил американского президента Дональда Трампа за усилия по прекращению войны.

Читайте также: Зеленский: Мы благодарны за все, что США и Трамп делают ради безопасности