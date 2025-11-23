Зеленський: Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати
Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія не хоче її завершувати.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
РФ не хоче припиняти війну
"Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє", - заявив глава держави.
Він зазначив, що російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться.
"Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть", - сказав Зеленський.
За його словами, зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України.
"Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, – залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів", - наголосив Зеленський.
Вдячність за допомогу США
Зеленський наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців.
"Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - заявив президент.
Глава держави зазначив, що важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним.
"Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про "право на війну" для Росії, про "право на підкорення" інших, про фундаментальну відсутність безпеки", - сказав очільник держави.
Він додав, що Україна уважно працює над кожним пунктом, над кожним кроком до миру.
"Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!", - підсумував президент.
- Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.
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тебе, кончена зе!гніда рік попереджали про напад!
що, ти гундосе зе!падло робило?
розміновувало
розформовувало
саботувало
будувало дороги, для кращого наступу
маринувало шашлик
пожиттєво з повною конфіскацією!!!!
Тепер впарює людям,як блогер:
"Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати".
"...чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач?" (Зеленський - Порошенко,2019р )
Без коментарів....
п.діти-не мішки носити".
На його місці, взагалі треба було заборонити і квартал,і іноземний проект сн.
Адже,все було в його руках:найвища посада,влада над силовими органами,дем.парламентська більшість,медіа, гроші.
Чого подумав,що народ всюди, як у Львові,мабуть помилка його команди,яка вчасно не зробила корективи у передвиборчій роботі.
Квартал заборонити-як організація,яка тривалий час займалась антиукр.пропагандою,
сн-як ворожий іноземний проект.