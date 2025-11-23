Зеленський: Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати

Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія не хоче її завершувати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не хоче припиняти війну

"Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє", - заявив глава держави.

Він зазначив, що російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться.

"Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України.

"Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, – залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів", - наголосив Зеленський.

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Вдячність за допомогу США

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців.

"Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним.

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"Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про "право на війну" для Росії, про "право на підкорення" інших, про фундаментальну відсутність безпеки", - сказав очільник держави.

Він додав, що Україна уважно працює над кожним пунктом, над кожним кроком до миру.

"Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!", - підсумував президент.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

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