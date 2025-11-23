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Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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Зеленський: Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати

Зеленський

Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія не хоче її завершувати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не хоче припиняти війну 

"Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє", - заявив глава держави.

Він зазначив, що російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться.

"Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України.

"Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, – залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів", - наголосив Зеленський.

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Вдячність за допомогу США

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців.

"Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним.

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"Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про "право на війну" для Росії, про "право на підкорення" інших, про фундаментальну відсутність безпеки", - сказав очільник держави.

Він додав, що Україна уважно працює над кожним пунктом, над кожним кроком до миру.

"Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!", - підсумував президент.

  • Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) росія (70321) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+17
Саме росія почала - це правда! Але ж це не було несподіванкою і часу для підготовки до захисту було достатньо! Але падло обрало шашлики, бо думало що безкровно здасть країну і буде гауляйтером!
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23.11.2025 20:41 Відповісти
+17
підари півтора року водили хороводи біля наших кордонів!
тебе, кончена зе!гніда рік попереджали про напад!
що, ти гундосе зе!падло робило?
розміновувало
розформовувало
саботувало
будувало дороги, для кращого наступу
маринувало шашлик

пожиттєво з повною конфіскацією!!!!
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23.11.2025 20:45 Відповісти
+16
Буратіна, а можеш так втягнути й стільки , щоб забилась ПЕЛЬКА ну хоч на деякий час, поки дорослі й справжні політики попрацюють, як рятувати ситуацію від твоєї мафії й Україну від тебе та від рашкиз тобою .
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23.11.2025 20:39 Відповісти
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23.11.2025 20:36 Відповісти
Буратіна, а можеш так втягнути й стільки , щоб забилась ПЕЛЬКА ну хоч на деякий час, поки дорослі й справжні політики попрацюють, як рятувати ситуацію від твоєї мафії й Україну від тебе та від рашкиз тобою .
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23.11.2025 20:39 Відповісти
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23.11.2025 20:42 Відповісти
Найкраще з написаного за останні 3 дні
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23.11.2025 23:18 Відповісти
Саме росія почала - це правда! Але ж це не було несподіванкою і часу для підготовки до захисту було достатньо! Але падло обрало шашлики, бо думало що безкровно здасть країну і буде гауляйтером!
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23.11.2025 20:41 Відповісти
він для цього і пішов у проект президент України. скумбрія про це проляпалась...
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23.11.2025 20:49 Відповісти
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23.11.2025 20:42 Відповісти
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23.11.2025 20:43 Відповісти
підари півтора року водили хороводи біля наших кордонів!
тебе, кончена зе!гніда рік попереджали про напад!
що, ти гундосе зе!падло робило?
розміновувало
розформовувало
саботувало
будувало дороги, для кращого наступу
маринувало шашлик

пожиттєво з повною конфіскацією!!!!
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23.11.2025 20:45 Відповісти
Моя б воля, я б його самого і його бандо-кагал пустив би на фарш для фабрик кормів для бездомних тварин.
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23.11.2025 20:54 Відповісти
Та ні - краще це зелене падло повісити на гіляці.....
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24.11.2025 01:23 Відповісти
Текст отлічний, видно не піаніст його писав, спічрайтер молодець. Просто недавно Трамп нив, що Україна його не цінує. П.С. Конечно, ніхто і нколи не скаже, що з 2014 по 2016 рік викрадала дітей цілими дит.будиками Елізавета Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І нїхто і ніколи з адмістрації Обами її не засуджував та громадянства не позбавляв.
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23.11.2025 20:46 Відповісти
Так, Бардак Хусейнович скотина ще та!
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23.11.2025 20:55 Відповісти
Вся складність в тому, що перемовинами займаються розміновувачі Чонгару і агент Трампапампушка, тому ***** домовлятись з ними субординація не дозволяє і він роздає їм накази.
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23.11.2025 20:51 Відповісти
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23.11.2025 20:51 Відповісти
До 2022 воно чомусь цього не розуміло.
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23.11.2025 20:51 Відповісти
він "начищав зір" щоб в очко путіну глянути
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23.11.2025 21:22 Відповісти
А він,на фоні пропаганди "закінчу війну" і взійшов на вершину,а потім пообіцяв "як не зможу-то піду".
Тепер впарює людям,як блогер:
"Росія почала війну і саме Росія не хоче її завершувати".
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23.11.2025 20:55 Відповісти
Побільше асфальту, побільше обіцянок і ними можна захистити міста і села від російських ракет і дронів. Чи то американці всі наші бюджетні гроші після 2019 року закатали в асфальт?
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23.11.2025 20:55 Відповісти
"Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну - ти її обов'язково зупиниш. Я впевнений, що попередня влада не хотіла цього робити. Я не знаю, чому вони цього не хотіли" (Зеленський, 2019р )
"...чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач?" (Зеленський - Порошенко,2019р )
Без коментарів....
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23.11.2025 20:56 Відповісти
Так, воно в 2019 році піарилось перед нарідом України і звинувачувало у всьому Порошенка, що це він не хоче закінчувати війну, бо він на ній наживається. А виявилося, що війну не закінчує пуйло? Невже Вовчик забувся, що брехав?
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23.11.2025 21:07 Відповісти
Порох промовчав,а треба було у відповідь:
п.діти-не мішки носити".
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23.11.2025 21:12 Відповісти
Ну і що, що Порох промовчав? Він був впевнений, що його слухають люди, а не баранячі голови з куріними мізками. Що ці люди розуміють ситуацію і дадуть їй оцінку. А замість людей виявилося стадо баранів, яке повірило в брехню Зеленського, який всю свою кар'єру блазня обсирав цих українців і їх владу.
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24.11.2025 10:31 Відповісти
Всього констатація факту.
На його місці, взагалі треба було заборонити і квартал,і іноземний проект сн.
Адже,все було в його руках:найвища посада,влада над силовими органами,дем.парламентська більшість,медіа, гроші.
Чого подумав,що народ всюди, як у Львові,мабуть помилка його команди,яка вчасно не зробила корективи у передвиборчій роботі.
Квартал заборонити-як організація,яка тривалий час займалась антиукр.пропагандою,
сн-як ворожий іноземний проект.
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24.11.2025 12:07 Відповісти
московія напала тому що вони так віками живуть, вони ж не напали на Фінляндію чи Естонію, боялися ! А напали на окуповану манкуртами , ворогами і злодюгами всіх мастей Україну
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23.11.2025 20:57 Відповісти
А ти їх люб'язно впустив
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23.11.2025 21:09 Відповісти
Ішак у своїй демагогії, як мала дитина. І це безтолкове чмо ще на щось претендує.
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23.11.2025 21:15 Відповісти
не ругайтє чітатєля тєкстав, не для порузмнішання йому приставили Козира , а той переріс в АЛІБАБУ а вовка так й залишився тупим Буратінкою
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23.11.2025 21:24 Відповісти
Это же охренеть какой вывод сделал Вовка!? А когда вообще было, что бы страна начавшая войну её бы хотела закончить?
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23.11.2025 21:31 Відповісти
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23.11.2025 21:36 Відповісти
Тварь пнх
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23.11.2025 21:56 Відповісти
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23.11.2025 22:15 Відповісти
 
 