Новости Отношения Украины и ЕС
434 4

Украина станет частью европейской оборонной системы, - Кубилюс

Кубилюс об архитектуре безопасности ЕС

Украина интегрируется в формирование новой европейской оборонной архитектуры, предусмотренной программой EDIP (European Defence Industry Programme), а сближение и синхронизация оборонных систем Украины и ЕС усилят устойчивость обеих сторон перед общими вызовами и угрозами.

Об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, перед голосованием евродепутатов по EDIP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украина может участвовать в этой юридической структуре и создавать совместные европейские проекты обороны. Это означает не просто присутствие в наших механизмах, а реальное участие в формировании новых совместных производств и технологий, которые станут основой будущей безопасности Европы", - подчеркнул Кубилюс.

По его словам, EDIP также позволяет интегрировать украинские технологии в европейскую промышленность, в частности внедрить передовые наработки, испытанные в реальных условиях войны, в промышленную цепочку ЕС.

Взаимная интеграция

"Это усилит и Европу, и Украину одновременно. Оборона Украины может согласовываться с европейской обороной - мы нуждаемся в этих украинских инновациях, даже если Украина нуждается в нас. Совместное планирование и взаимная интеграция сделают наши системы обороны значительно более эффективными и устойчивыми перед любыми угрозами", - убежден еврокомиссар.

Кубилюс напомнил, что программа имеет бюджет 1,5 млрд евро на период 2025-2027 годов. Из них 300 млн евро предусмотрено для поддержки оборонной промышленности Украины. EDIP предусматривает также совместные закупки, совместные цепочки поставок и совместное производство оборонной продукции, быструю мобилизацию промышленных мощностей, создание единого механизма обеспечения безопасности и доступности оборонных продуктов в Европе.

"Теперь период подготовки завершен - мы должны переходить к действиям. Без EDIP не будет убедительных результатов для европейской оборонной готовности", - подчеркнул Кубилюс.

Что предусматривает программа?

Программа EDIP была предложена Еврокомиссией весной 2024 года как ключевой инструмент для усиления оборонной промышленности ЕС. В случае поддержки ее в Европарламенте во вторник, следующим этапом станет формальное одобрение Советом ЕС.

Что предшествовало?

Ранее Кубилюс заявлял, что украинские военные могут усилить оборону ЕС после мира с РФ.

Блін,та після любого припинення вогню українці знову забють на зсу і асфальт класти почнуть
25.11.2025 12:47 Ответить
Миколки мають помирати за гордих і ситих європейців. Прийняли у сім'ю народів!
25.11.2025 12:50 Ответить
Україна і є основна оборонна система Європи тоді коли сама ЄС поклала *** на цю оборону
25.11.2025 12:54 Ответить
Что только не придумают, лишь бы в НАТО не брать.
25.11.2025 13:04 Ответить
 
 