Україна стане частиною європейської оборонної системи, - Кубілюс

Україна інтегрується у формування нової європейської оборонної архітектури, яку передбачає програма EDIP (European Defence Industry Programme), а зближення та синхронізація оборонних систем України й ЄС посилять стійкість обох сторін перед спільними викликами та загрозами.

Про це єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі, перед голосуванням євродепутатів щодо EDIP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Україна може брати участь у цій юридичній структурі та створювати спільні європейські проєкти оборони. Це означає не просто присутність у наших механізмах, а реальне долучення до формування нових спільних виробництв та технологій, які стануть основою майбутньої безпеки Європи", - наголосив Кубілюс.

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За його словами, EDIP також дає змогу інтегрувати українські технології в європейську промисловість, зокрема впровадити передові напрацювання, випробувані у реальних умовах війни, у промисловий ланцюг ЄС.

Взаємна інтеграція

"Це посилить і Європу, і Україну водночас. Оборона України може узгоджуватися з європейською обороною - ми потребуємо цих українських інновацій, навіть якщо Україна потребує нас. Спільне планування та взаємна інтеграція зроблять наші системи оборони значно ефективнішими й стійкими перед будь-якими загрозами", - переконаний єврокомісар.

Кубілюс нагадав, що програма має бюджет 1,5 млрд євро на період 2025–2027 роки. З них 300 млн євро передбачено для підтримки оборонної промисловості України. EDIP передбачає також спільні закупівлі, спільні ланцюги постачання та спільне виробництво оборонної продукції, швидку мобілізацію промислових потужностей, створення єдиного механізму гарантування безпеки та доступності оборонних продуктів у Європі.

"Тепер період підготовки завершено - ми маємо переходити до дій. Без EDIP не буде переконливих результатів для європейської оборонної готовності", - підкреслив Кубілюс.

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Що передбачає програма?

Програма EDIP була запропонована Єврокомісією навесні 2024 року як ключовий інструмент для посилення оборонної промисловості ЄС. У разі підтримки її в Європарламенті у вівторок, наступним етапом стане формальне схвалення Радою ЄС.

Що передувало?

Раніше Кубілюс заявляв, що Українські військові можуть посилити оборону ЄС після миру з РФ.