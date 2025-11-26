445 0
Заявления о том, что ситуация близка к мирному соглашению, являются преждевременными, - Песков
В Кремле прокомментировали возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает заявления о том, что ситуация вокруг войны в Украине близка к мирному соглашению, преждевременными.
По его словам, в разных странах, в частности в США, "будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс".
Что предшествовало?
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине может завершиться до конца года.
