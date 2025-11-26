Заяви про те, що ситуація близька до мирної угоди, є передчасними, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість укладення мирної угоди найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає заяви про те, що ситуація щодо війни в Україні близька до мирної угоди, передчасними.

За його словами, у різних країнах, зокрема у США, "буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес".

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Що передувало?

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця року.

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