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Заяви про те, що ситуація близька до мирної угоди, є передчасними, - Пєсков
У Кремлі прокоментували можливість укладення мирної угоди найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає заяви про те, що ситуація щодо війни в Україні близька до мирної угоди, передчасними.
За його словами, у різних країнах, зокрема у США, "буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес".
Що передувало?
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця року.
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