6 036 52

Убила мужа из-за его пророссийских взглядов: в Ирпене задержали женщину. ФОТОрепортаж

В Ирпене Киевской области задержали женщину, которая убила своего мужа во время ссоры. Причиной стали его, якобы, пророссийские взгляды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

21 ноября в квартире супругов между 54-летней женщиной и 71-летним мужем возник бытовой конфликт.

"По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за, якобы, пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора. Женщина также утверждает, что муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие.

Находясь в состоянии эмоционального возбуждения, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в грудную клетку. После содеянного женщина сразу вызвала медиков и полицию. От полученного ранения 70-летний потерпевший скончался до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Женщину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.

Автор: 

Ирпень Киевская область убийство Бучанский район
Топ комментарии
+30
>За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв'язки з родичами з країни-агресора.

у разі підтвердження, звільнити від покарання.
26.11.2025 16:29 Ответить
+27
Знищила московита , до нагороди жінку !
26.11.2025 16:25 Ответить
+23
І так довго тягнула
26.11.2025 16:25 Ответить
Нагородять?
26.11.2025 16:24 Ответить
Знищила московита , до нагороди жінку !
26.11.2025 16:25 Ответить
"Кожен із нас президент"
І у кожного свій фронт!
26.11.2025 16:55 Ответить
І так довго тягнула
26.11.2025 16:25 Ответить
А може він їй не відкривався?
26.11.2025 16:37 Ответить
Вночі ж могла розкрити?
26.11.2025 16:41 Ответить
хороший конспіратор - як дЄрмак
26.11.2025 16:47 Ответить
Все якось відкладала, відкладала на потім😉
26.11.2025 17:18 Ответить
Відмовився виконувати подружній обов'язок під нейтральним прапором.
26.11.2025 16:26 Ответить
мабуть, розпочала підозрювати після того, як розпочав пити настоянку "бояришника"
26.11.2025 16:57 Ответить
Пропоную дати людині хороший автомат з глушником і поставити на прохідній ОПи. Коли зробить якісну зачистку - -перемістити її до Верховної Ради. Якщо робота виявиться якісною і не залишиться жодної падли з проросійськими поглядами - нагородити і виписати премію, а потім і амністувати.
26.11.2025 16:28 Ответить
думаєте, у неї "нюх" на болотяних московитів
26.11.2025 16:59 Ответить
А що їх там нюхати чи що? Опа вся прокацапська , а в ВРУ увімкнути гімн України і подивитися, яка падла, як той же бужанський не встане
26.11.2025 17:03 Ответить
Можливо... У прикордонників, наприклад, є "чуйка" на фіктивність шлюбу (але чомусь повна апатія до корупціонерів-втікачів).
26.11.2025 17:19 Ответить
...можливо "чуйка", як у мисливських собак?
Песики - всі мисливські (навіть декоративні), але є які добре "ходять":
на хижаків, на парнокопитних, на зайцеподібних та на гризунів
Так і тут...
26.11.2025 17:28 Ответить
>За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв'язки з родичами з країни-агресора.

у разі підтвердження, звільнити від покарання.
26.11.2025 16:29 Ответить
і це в Ірпені...якщо дійсно таке мурло було, довго вона тягнула
26.11.2025 16:41 Ответить
...та нагородити іменною зброєю, щоб ефективно продовжувала виконувати патріотичний обов"язок
26.11.2025 17:30 Ответить
Виправдати і нагородити. Труп пєнса-русофіла обміняти на наших полонених.
26.11.2025 16:29 Ответить
Мінуснула москалика?
26.11.2025 16:29 Ответить
затримали, шоб нагородити, сподіваюся...
26.11.2025 16:31 Ответить
молодець.
26.11.2025 16:31 Ответить
Жіночці дати грошову винагороду і медаль!!
26.11.2025 16:33 Ответить
Норм.Повітря україське чистіше чуток стало
26.11.2025 16:33 Ответить
Та і х@й з ним. Жінку на фронт нашим борщі варити, тепер вона військовослужбовець
26.11.2025 16:35 Ответить
Молодець! Бий кацапську сволоту!
26.11.2025 16:36 Ответить
Взагалі проросійське бидло треба гнати з України ,як 24% київських педагогів які на уроках спілкуются на язике ворога.
26.11.2025 16:38 Ответить
Шо за брєд про 24% вчителів????
Може учнів??
26.11.2025 17:55 Ответить
Щось не зрозумів - а за що жінці вдягнули наручники - і чого це їй запобіжний захід - тримання під вартою.?

Можливо вона не могла цього швидше зробити - можливо довго вагалась - але це не гріх.

Все ж таки хоч і з запізненням, але благородне діло зробила жінка.
26.11.2025 16:41 Ответить
Правильно зробила. На одного підара менше!
26.11.2025 16:43 Ответить
Підтримую жінку !
26.11.2025 16:44 Ответить
Відпустити негайно і вибачитися.
26.11.2025 16:44 Ответить
х.з. як воно було на справді. вона молодше діда майже на 20ть років. нафіга ві їй ? сказала чоловік московітом був. виправдають хата та майно їй остануться , молодого друга приведе. вся жинь попереду
26.11.2025 16:50 Ответить
бреше жіночка, але диванним патріотам і черниміндічам заходить нормально.
26.11.2025 16:51 Ответить
Отака смерть славна - валятися між гарбузом та цибулею
26.11.2025 16:56 Ответить
Її не затримати, а нагородити треба!
26.11.2025 16:58 Ответить
понять - простіть - наградіть !

.
26.11.2025 16:59 Ответить
Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, зумовленому жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку потерпілого, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

З урахуванням визнання вини, позитивної характеристики, дати умовний строк.
26.11.2025 17:03 Ответить
мені здається, формулювання "знешкодження кацапської дрг" жіночці добре пасувало на суді

.
26.11.2025 17:58 Ответить
ну взагалі то поки є тільки труп та її слова
сказати можна шо він педофіл ще...
не кваптесь з висковками
26.11.2025 17:03 Ответить
при "********* розвитку автомобільної справи" у убитого кацапського диверсанта завжди можна знайти переписку в тєлєгє з кураторами в рашці...

.
26.11.2025 18:01 Ответить
Шкода жінку... Стільки ж вона натерпілася... Треба підтримувати в суді...
26.11.2025 17:03 Ответить
Гарний приклад того, як якесь кацапське іпсо в Генпрокуратурі ненавязливо дисредитує поняття патріотизму. Підозрюю, що та дамочка після обіду зазвичай навіть не в стані згадати, який колір має верхня половина українського прапора.
26.11.2025 17:09 Ответить
"нє вєрю"..
вчитайтеся уважніше, у те що написано...
а загалом, треба більше інформації, щоб робити матеріально і фізично зацікавлену особу "кілером окупантів"..
26.11.2025 17:10 Ответить
Для суду це не причина для вбивства, на жаль, все одно посадять.
26.11.2025 17:25 Ответить
Свободу Юрию Деточкину!
26.11.2025 17:34 Ответить
Немедленно отпустить и выдать премию!
26.11.2025 17:36 Ответить
Це не вбивство!! Це утилізація кацапського говна! Так скоро і за прибирання собачого говна з газону будуть заводити діло...
26.11.2025 17:40 Ответить
Ух ти, треба взяти на замітку) Завалив когось, навіть збив машиною... тощо і зразу - А він/вона кричав/ла "Слава Путіну....Крим це росія...... і все, не треба ні свідків, ні доказухи... Оно, на форумі вже купа дебілів радісно виправдовують, незнаючи й приблизно як було насправді
26.11.2025 17:45 Ответить
Синiй iнєй
26.11.2025 17:46 Ответить
Так за що затримали?
26.11.2025 17:53 Ответить
Під час війни цей каzап мав бути виявлений органами і поміщений у віддалене місце. А тепер ще й рекламу робите для московської пропаганди. Нащо?
26.11.2025 18:04 Ответить
 
 