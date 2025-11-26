Убила мужа из-за его пророссийских взглядов: в Ирпене задержали женщину. ФОТОрепортаж
В Ирпене Киевской области задержали женщину, которая убила своего мужа во время ссоры. Причиной стали его, якобы, пророссийские взгляды.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
21 ноября в квартире супругов между 54-летней женщиной и 71-летним мужем возник бытовой конфликт.
"По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за, якобы, пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора. Женщина также утверждает, что муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие.
Находясь в состоянии эмоционального возбуждения, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в грудную клетку. После содеянного женщина сразу вызвала медиков и полицию. От полученного ранения 70-летний потерпевший скончался до приезда скорой", - говорится в сообщении.
Женщину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.
