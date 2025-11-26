Вбила чоловіка через його проросійські погляди: в Ірпені затримали жінку. ФОТОрепортаж
В Ірпені на Київщині затримали жінку, яка вбила свого чоловіка під час сварки. Причиною стали його, нібито, проросійські погляди.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
21 листопада у квартирі подружжя між 54-річною жінкою та 71-річним чоловіком виник побутовий конфлікт.
"За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора. Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насилля.
Перебуваючи у стані емоційного збудження, жінка вхопила кухонний ніж і нанесла чоловікові удар у грудну клітку. Після скоєного жінка одразу викликала медиків та поліцію. Втім, від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду швидкої", - йдеться в повідомленні.
Жінку затримали та повідомили про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.
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