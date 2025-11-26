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Новини Затримання за вбивство
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Вбила чоловіка через його проросійські погляди: в Ірпені затримали жінку. ФОТОрепортаж

В Ірпені на Київщині затримали жінку, яка вбила свого чоловіка під час сварки. Причиною стали його, нібито, проросійські погляди.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

21 листопада у квартирі подружжя між 54-річною жінкою та 71-річним чоловіком виник побутовий конфлікт.

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"За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора. Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насилля.

Перебуваючи у стані емоційного збудження, жінка вхопила кухонний ніж і нанесла чоловікові удар у грудну клітку. Після скоєного жінка одразу викликала медиків та поліцію. Втім, від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду швидкої", - йдеться в повідомленні.

Жінку затримали та повідомили про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.

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Жінка вбила чоловіка через його проросійські погляди: що відомо?
Жінка вбила чоловіка через його проросійські погляди: що відомо?
Жінка вбила чоловіка через його проросійські погляди: що відомо?

Автор: 

Ірпінь (367) Київська область (4623) вбивство (3273) Бучанський район (165)
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Топ коментарі
+73
Знищила московита , до нагороди жінку !
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26.11.2025 16:25 Відповісти
+54
>За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв'язки з родичами з країни-агресора.

у разі підтвердження, звільнити від покарання.
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26.11.2025 16:29 Відповісти
+51
Пропоную дати людині хороший автомат з глушником і поставити на прохідній ОПи. Коли зробить якісну зачистку - -перемістити її до Верховної Ради. Якщо робота виявиться якісною і не залишиться жодної падли з проросійськими поглядами - нагородити і виписати премію, а потім і амністувати.
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26.11.2025 16:28 Відповісти
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26.11.2025 21:15 Відповісти
Нагородити Державною Нагородою за протидію поплічнику ворога!
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26.11.2025 21:26 Відповісти
Жіноча агресія завжди небезпечніша за чоловічу.І це ще з часів неоліту.В жінки є розуміння що в фізичному плані вона слабша від чоловіка,тому на інстиктивному рівні вона завжди хватає з мавпячих часів палку,кремяний ніж,до сьогоднішнього часу качалку,пательню,ніж.Чоловіча агресія залишає синяки,жіноча через хватання за все що попаде під руку часто приводить до смертельного випадку.
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26.11.2025 21:42 Відповісти
бачу в тебе гигантський досвід, це ще з часів неоліту
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27.11.2025 23:59 Відповісти
Ти що думаєш що людина це якесь Божественне сотворіння.Людина-ссавець який досяг найвищого рівня розвитку.Але ти якщо воював в ЗСУ і в тебе був хороший психолог,то він би тобі пояснив що в критичних ситуаціях діє тваринна прошивка пралюдей з африканської савани-бий,або тікай,або замри.Ти вибираєш жінок по тій же самій прошивці-якщо великі груди,то діти не будуть голодні,велика срака-значить широкий родовий канал в тазу,дитина не буде травмована під час родів.І людина точно так воює за територію і ресурси як зараз воюють стаї шимпанзе.
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28.11.2025 10:14 Відповісти
Вся агресія у світі від чоловіків. Та й взагалі уся найстрашніша хійня зроблена чоловіками.
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28.11.2025 00:35 Відповісти
Ага,а це що таке?-https://pressa.tv/video/122991-priklyucheniya-olega-v-germanii.html
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28.11.2025 10:18 Відповісти
мабуть, совісна... сама себе звинувачуватиме.
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26.11.2025 21:48 Відповісти
Якщо це правда...
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27.11.2025 09:48 Відповісти
можливо він і навідник і колоборант.... То жінка йде на співпрацю зі слідством ..ну і застава мусить бути.. Як у всіх Міндічів.
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27.11.2025 11:33 Відповісти
Негайно жінку нагородити! Треба цінити патріотизм наших громадян1
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28.11.2025 12:59 Відповісти
Почитав коментарі - суспільство хворе.
Хоча, що чекати від людей, які травлять 3-річну дитину за російську мову.
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28.11.2025 16:54 Відповісти
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