Любые положения мирного соглашения должны включать инструменты и экспертизу Совета Европы, - генсек Берсе

Берсе: Совет Европы должен быть интегрирован в потенциальный мирный процесс между Украиной и РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул важность интеграции уникального опыта организации в любой потенциальный мирный процесс между Россией и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Совета Европы.

Берсе отметил, что хотя оценивать результаты дискуссий в Женеве еще рано, сам факт наличия сформулированного предложения является положительным.

Он также подчеркнул, что во время обсуждений мирного плана на передовой продолжают гибнуть украинские солдаты, а гражданские лица становятся жертвами атак. Он особенно шокирован российским авиаударом 19 ноября по Тернополю, в результате которого погибли 34 человека, из которых шестеро – дети.

Роль Совета Европы в мирном процессе

Генсек призвал государства-члены, государства-наблюдатели и Европейский Союз привлечь СЕ к мирному процессу, поскольку ее работа играет центральную роль во многих аспектах, охваченных предлагаемым планом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл

Среди приоритетов:

  • проведение выборов;

  • вопросы репараций;

  • права меньшинств, включая языковые и религиозные аспекты;

  • путь Украины к вступлению в ЕС;

  • гуманитарные вопросы;

  • консультации с Венецианской комиссией по конституционной реформе, которая может быть инициирована мирным соглашением.

Берсе отметил, что любые положения мирного соглашения должны соответствовать Европейской конвенции по правам человека, а Страсбургский суд будет окончательно оценивать их последствия.

Генсек сообщил, что Гаагская дипломатическая конференция 16 декабря станет первым полноценным мероприятием, посвященным реализации одного из основных элементов мирного процесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

дядік, ти потужний шо *******!
показать весь комментарий
27.11.2025 07:39 Ответить
Как дурные за беляш …
кацапы кричат - мы не с кем договариваться не будем , никаких уступок , только капитуляция Украины ! А эти как всегда про свои свои гипотетические мирные процессы , мечтатель …
показать весь комментарий
27.11.2025 07:56 Ответить
***** якщо віну зупинить - сдохне
навіщо толокти воду у ступі?
кацапія недоговірна 💯
показать весь комментарий
27.11.2025 08:03 Ответить
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заспокойтесь вже. Не буде ніякої угоди!
показать весь комментарий
27.11.2025 08:06 Ответить
Європа? А скільки в неї дивізій?
показать весь комментарий
27.11.2025 08:09 Ответить
От якого хріна кремлівський виродок поперся на Україну ? Європа така гарна, така розсудлива, така жирна, така сциклива і воювати не хоче
показать весь комментарий
27.11.2025 08:13 Ответить
Молодці!!!
Так будь-яку аферу Трампа можна поховати у бюрократії. 😁
показать весь комментарий
27.11.2025 08:31 Ответить
Знов реформи? Вже і конституційні?
Пішли б ви всі нах...й.
З вашими реформами Україна перетворилась на каліку неспроможну самостійно дихати!!!!

Падлюки!!
показать весь комментарий
27.11.2025 08:44 Ответить
 
 