Любые положения мирного соглашения должны включать инструменты и экспертизу Совета Европы, - генсек Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул важность интеграции уникального опыта организации в любой потенциальный мирный процесс между Россией и Украиной.

Берсе отметил, что хотя оценивать результаты дискуссий в Женеве еще рано, сам факт наличия сформулированного предложения является положительным.

Он также подчеркнул, что во время обсуждений мирного плана на передовой продолжают гибнуть украинские солдаты, а гражданские лица становятся жертвами атак. Он особенно шокирован российским авиаударом 19 ноября по Тернополю, в результате которого погибли 34 человека, из которых шестеро – дети.

Роль Совета Европы в мирном процессе

Генсек призвал государства-члены, государства-наблюдатели и Европейский Союз привлечь СЕ к мирному процессу, поскольку ее работа играет центральную роль во многих аспектах, охваченных предлагаемым планом.

Среди приоритетов:

проведение выборов;

вопросы репараций;

права меньшинств, включая языковые и религиозные аспекты;

путь Украины к вступлению в ЕС;

гуманитарные вопросы;

консультации с Венецианской комиссией по конституционной реформе, которая может быть инициирована мирным соглашением.

Берсе отметил, что любые положения мирного соглашения должны соответствовать Европейской конвенции по правам человека, а Страсбургский суд будет окончательно оценивать их последствия.

Генсек сообщил, что Гаагская дипломатическая конференция 16 декабря станет первым полноценным мероприятием, посвященным реализации одного из основных элементов мирного процесса.

