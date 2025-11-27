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Новини Мирний план США
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Будь-які положення мирної угоди повинні включати інструменти та експертизу Ради Європи, - генсек Берсе

Берсе: Рада Європи має бути інтегрована в потенційний мирний процес між Україною та РФ

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив на важливості інтеграції унікального досвіду організації у будь-який потенційний мирний процес між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Ради Європи.

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Берсе зазначив, що хоча оцінювати результати дискусій у Женеві ще зарано, сам факт наявності сформульованої пропозиції є позитивним.

Він також підкреслив, що під час обговорень мирного плану на передовій продовжують гинути українські солдати, а цивільні особи стають жертвами атак. Він особливо шокований російським авіаударом 19 листопада по Тернополю, унаслідок якого загинуло 34 людини, з яких шестеро – діти.

Роль Ради Європи в мирному процесі

Генсек закликав держави-члени, держави-спостерігачі та Європейський Союз залучити РЄ до мирного процесу, оскільки її робота відіграє центральну роль у багатьох аспектах, охоплених пропонованим планом.

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Серед пріоритетів:

  • проведення виборів;

  • питання репарацій;

  • права меншин, включно з мовними та релігійними аспектами;

  • шлях України до вступу в ЄС;

  • гуманітарні питання;

  • консультації з Венеціанською комісією щодо конституційної реформи, яка може бути ініційована мирною угодою.

Берсе зазначив, що будь-які положення мирної угоди повинні відповідати Європейській конвенції з прав людини, а Страсбурзький суд остаточно оцінюватиме їхні наслідки.

Генсек повідомив, що Гаазька дипломатична конференція 16 грудня стане першим повноцінним заходом, присвяченим реалізації одного з основних елементів мирного процесу.

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Автор: 

Рада Європи (494) Євросоюз (15211) Берсе Ален (31)
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Топ коментарі
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дядік, ти потужний шо *******!
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27.11.2025 07:39 Відповісти
+1
Как дурные за беляш …
кацапы кричат - мы не с кем договариваться не будем , никаких уступок , только капитуляция Украины ! А эти как всегда про свои свои гипотетические мирные процессы , мечтатель …
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27.11.2025 07:56 Відповісти
+1
***** якщо віну зупинить - сдохне
навіщо толокти воду у ступі?
кацапія недоговірна 💯
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27.11.2025 08:03 Відповісти
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дядік, ти потужний шо *******!
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27.11.2025 07:39 Відповісти
Как дурные за беляш …
кацапы кричат - мы не с кем договариваться не будем , никаких уступок , только капитуляция Украины ! А эти как всегда про свои свои гипотетические мирные процессы , мечтатель …
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27.11.2025 07:56 Відповісти
***** якщо віну зупинить - сдохне
навіщо толокти воду у ступі?
кацапія недоговірна 💯
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27.11.2025 08:03 Відповісти
підеш воювати і всіх переможеш ?
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27.11.2025 10:46 Відповісти
Європа? А скільки в неї дивізій?
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27.11.2025 08:09 Відповісти
От якого хріна кремлівський виродок поперся на Україну ? Європа така гарна, така розсудлива, така жирна, така сциклива і воювати не хоче
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27.11.2025 08:13 Відповісти
Молодці!!!
Так будь-яку аферу Трампа можна поховати у бюрократії. 😁
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27.11.2025 08:31 Відповісти
Знов реформи? Вже і конституційні?
Пішли б ви всі нах...й.
З вашими реформами Україна перетворилась на каліку неспроможну самостійно дихати!!!!

Падлюки!!
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27.11.2025 08:44 Відповісти
 
 