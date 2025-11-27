Будь-які положення мирної угоди повинні включати інструменти та експертизу Ради Європи, - генсек Берсе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив на важливості інтеграції унікального досвіду організації у будь-який потенційний мирний процес між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Ради Європи.

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Берсе зазначив, що хоча оцінювати результати дискусій у Женеві ще зарано, сам факт наявності сформульованої пропозиції є позитивним.

Він також підкреслив, що під час обговорень мирного плану на передовій продовжують гинути українські солдати, а цивільні особи стають жертвами атак. Він особливо шокований російським авіаударом 19 листопада по Тернополю, унаслідок якого загинуло 34 людини, з яких шестеро – діти.

Роль Ради Європи в мирному процесі

Генсек закликав держави-члени, держави-спостерігачі та Європейський Союз залучити РЄ до мирного процесу, оскільки її робота відіграє центральну роль у багатьох аспектах, охоплених пропонованим планом.

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Серед пріоритетів:

проведення виборів;

питання репарацій;

права меншин, включно з мовними та релігійними аспектами;

шлях України до вступу в ЄС;

гуманітарні питання;

консультації з Венеціанською комісією щодо конституційної реформи, яка може бути ініційована мирною угодою.

Берсе зазначив, що будь-які положення мирної угоди повинні відповідати Європейській конвенції з прав людини, а Страсбурзький суд остаточно оцінюватиме їхні наслідки.

Генсек повідомив, що Гаазька дипломатична конференція 16 грудня стане першим повноцінним заходом, присвяченим реалізації одного з основних елементів мирного процесу.

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