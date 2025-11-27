Будь-які положення мирної угоди повинні включати інструменти та експертизу Ради Європи, - генсек Берсе
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив на важливості інтеграції унікального досвіду організації у будь-який потенційний мирний процес між Росією та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Ради Європи.
Берсе зазначив, що хоча оцінювати результати дискусій у Женеві ще зарано, сам факт наявності сформульованої пропозиції є позитивним.
Він також підкреслив, що під час обговорень мирного плану на передовій продовжують гинути українські солдати, а цивільні особи стають жертвами атак. Він особливо шокований російським авіаударом 19 листопада по Тернополю, унаслідок якого загинуло 34 людини, з яких шестеро – діти.
Роль Ради Європи в мирному процесі
Генсек закликав держави-члени, держави-спостерігачі та Європейський Союз залучити РЄ до мирного процесу, оскільки її робота відіграє центральну роль у багатьох аспектах, охоплених пропонованим планом.
Серед пріоритетів:
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проведення виборів;
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питання репарацій;
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права меншин, включно з мовними та релігійними аспектами;
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шлях України до вступу в ЄС;
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гуманітарні питання;
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консультації з Венеціанською комісією щодо конституційної реформи, яка може бути ініційована мирною угодою.
Берсе зазначив, що будь-які положення мирної угоди повинні відповідати Європейській конвенції з прав людини, а Страсбурзький суд остаточно оцінюватиме їхні наслідки.
Генсек повідомив, що Гаазька дипломатична конференція 16 грудня стане першим повноцінним заходом, присвяченим реалізації одного з основних елементів мирного процесу.
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кацапы кричат - мы не с кем договариваться не будем , никаких уступок , только капитуляция Украины ! А эти как всегда про свои свои гипотетические мирные процессы , мечтатель …
навіщо толокти воду у ступі?
кацапія недоговірна 💯
Так будь-яку аферу Трампа можна поховати у бюрократії. 😁
Пішли б ви всі нах...й.
З вашими реформами Україна перетворилась на каліку неспроможну самостійно дихати!!!!
Падлюки!!