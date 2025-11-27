На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Заречье Черниговской области.

Пять вражеских атак уже отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще две атаки продолжаются. Также противник нанес один авиаудар, сбросил три управляемые авиабомбы, осуществил 72 обстрела.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово и в сторону Ставков. Силы обороны успешно остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 16 раз атаковал в направлениях Константиновки, Степановки, Степановки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Песчаное, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили десять попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага продолжаются до сих пор. Авиационные удары подверглись населенные пункты Тернуватое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили пять атак врага в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Степного. Еще одно боевое столкновеление с врагом продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.