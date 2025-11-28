Еврокомиссия получила письмо премьера Бельгии де Вевера об использовании замороженных российских активов: "Мы продвигаемся в этой работе"

Европейская комиссия подтвердила получение письма премьер-министра Бельгии Барта де Вевера об условиях использования замороженных российских активов, хранящихся на территории страны, для финансирования потребностей Украины в 2026-2027 годах.

Об этом сообщила главный спикер ЕК Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Пиньо отметила, что Еврокомиссия завершила внутреннюю работу над документом с вариантами использования этих активов и в настоящее время проводит интенсивные консультации с государствами-членами, включая Бельгию. По ее словам, Комиссия готова в ближайшее время представить юридическое обоснование и законодательное предложение.

"Я могу подтвердить, что письмо от премьер-министра Барта де Вевера к президенту фон дер Ляйен было получено", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что обсуждения продолжаются: "Мы продвигаемся в этой работе... и стремимся удовлетворить опасения, которые были высказаны, в частности Бельгией".

Пиньо напомнила, что Урсула фон дер Ляйен на днях заявила в Страсбурге: Еврокомиссия уже готова представить законодательное предложение по использованию российских активов в пользу Украины. Юридическое обоснование обещают обнародовать "в ближайшие дни".

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

