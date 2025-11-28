Єврокомісія отримала лист прем’єра Бельгії де Вевера щодо використання заморожених росактивів: "Ми просуваємося в цій роботі"
Європейська комісія підтвердила отримання листа прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо умов використання заморожених російських активів, що зберігаються на території країни, для фінансування потреб України у 2026-2027 роках.
Про це повідомила головна речниця ЄК Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Піньо зазначила, що Єврокомісія завершила внутрішню роботу над документом із варіантами щодо використання цих активів і наразі проводить інтенсивні консультації з державами-членами, включно з Бельгією. За її словами, Комісія готова невдовзі представити юридичне обґрунтування та законодавчу пропозицію.
"Я можу підтвердити, що лист від прем'єр-міністра Барта де Вевера до президентки фон дер Ляєн було отримано", - сказала речниця.
Вона додала, що обговорення тривають: "Ми просуваємося в цій роботі… і прагнемо задовольнити занепокоєння, які були висловлені, зокрема Бельгією".
Піньо нагадала, що Урсула фон дер Ляєн днями заявила у Страсбурзі: Єврокомісія вже готова презентувати законодавчу пропозицію щодо використання російських активів на користь України. Юридичне обґрунтування обіцяють оприлюднити "протягом найближчих днів".
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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