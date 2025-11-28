Курсанта военной академии Одессы нашли повешенным: за день до этого над ним издевались сержанты

В Одессе 26 ноября вблизи расположения подразделения военной академии нашли мертвым курсанта первого курса. В сети сообщали, что за день до трагедии над парнем издевались сержанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Военная академия Одессы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности трагедии

Отмечается, что курсант Павел С. был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни.

Там отметили, что руководство академии сотрудничает со следствием. Параллельно назначили служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений.

Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство.

Кроме того, проверяется версия превышения служебных полномочий. В академии заверили, что в случае подтверждения виновные будут отвечать по закону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный избил курсанта прикладом автомата на учебном полигоне: его будут судить, - ГБР. ФОТО

Самоубийство могло произойти после травли

По информации Telegram-канала SLON FM, курсант пошел в СОЧ после издевательств на Факультете подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций.

Другие курсанты рассказали об издевательствах со стороны пяти сержантов.

Как утверждается, ребят заставляли смешивать и есть мясные консервы с печеньем и горчицей и запивать это маслом. Кроме того, рассказывают они, курсантов заставляли есть с пола и пить соленую воду. После этого их тошнило.

"В комнате находились все командиры групп (взводов). Насмехались над ними, снимали видео. И еще очень важная деталь, это то, что на закрепление пришел старшина другого курса и начал избивать парня, который потом, к сожалению, повесился", - говорит неназванный курсант.

Читайте также: Отчим довел до самоубийства 13-летнюю девочку: обвинительный акт передан в суд, - ОГП

Причины издевательств

Кроме Павла жертвами издевательств стали еще двое парней.

Причиной издевательств стала кража курсантами нескольких энергетиков из магазина поблизости. После этого начальник локации, где находились курсанты, подполковник Косенко, ввел коллективное наказание для всего курса, запретив ходить в магазин. Однако сержанты решили, что этого недостаточно, и прибегли к травли ребят.

Читайте также: Самоубийства двух курсантов Нацакадемии ГПСУ: Следователи проверяют, связаны ли случаи на Буковине и в Хмельницком