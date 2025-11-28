Курсанта военной академии Одессы нашли повешенным: за день до этого над ним издевались сержанты
В Одессе 26 ноября вблизи расположения подразделения военной академии нашли мертвым курсанта первого курса. В сети сообщали, что за день до трагедии над парнем издевались сержанты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Военная академия Одессы.
Подробности трагедии
Отмечается, что курсант Павел С. был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни.
Там отметили, что руководство академии сотрудничает со следствием. Параллельно назначили служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений.
Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство.
Кроме того, проверяется версия превышения служебных полномочий. В академии заверили, что в случае подтверждения виновные будут отвечать по закону.
Самоубийство могло произойти после травли
По информации Telegram-канала SLON FM, курсант пошел в СОЧ после издевательств на Факультете подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций.
Другие курсанты рассказали об издевательствах со стороны пяти сержантов.
- Как утверждается, ребят заставляли смешивать и есть мясные консервы с печеньем и горчицей и запивать это маслом. Кроме того, рассказывают они, курсантов заставляли есть с пола и пить соленую воду. После этого их тошнило.
"В комнате находились все командиры групп (взводов). Насмехались над ними, снимали видео. И еще очень важная деталь, это то, что на закрепление пришел старшина другого курса и начал избивать парня, который потом, к сожалению, повесился", - говорит неназванный курсант.
Причины издевательств
Кроме Павла жертвами издевательств стали еще двое парней.
Причиной издевательств стала кража курсантами нескольких энергетиков из магазина поблизости. После этого начальник локации, где находились курсанты, подполковник Косенко, ввел коллективное наказание для всего курса, запретив ходить в магазин. Однако сержанты решили, что этого недостаточно, и прибегли к травли ребят.
«Реформатори ЗСУ», самі, де сьогодні ??
Головному сержанту навіть авто "під жопу" по штату є...
Менше дивися американських серіалів про американську правову систему ...
в ізраїлі є дідовщина? ні? бо вони розумні люди.
А зараз все віддали "військовій поліції"... А вона підпорядкована МО. Хто буде "винносить сміття за поріг..."?
Начальник має йти з посади, як мінімум.
Це крім висновків по розслідуванню.
А починав Кличка кушать бувший голова Кіївської військової держадмінітсрації НИНІ ОСОБИСТИЙ ГЕНПРОКУРОР ЄРМАКА ( завербований у Севастополі до 2014 р агент рашки)
Хтось здивований? Просто іноді почитайте місцевих патріотів (ідіотів). Жукови це не про національність, це стан душі...