Курсанта военной академии Одессы нашли повешенным: за день до этого над ним издевались сержанты

В Одессе нашли повешенным курсанта военной академии

В Одессе 26 ноября вблизи расположения подразделения военной академии нашли мертвым курсанта первого курса. В сети сообщали, что за день до трагедии над парнем издевались сержанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Военная академия Одессы.

Подробности трагедии

Отмечается, что курсант Павел С. был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни.

Там отметили, что руководство академии сотрудничает со следствием. Параллельно назначили служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений.

Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство.

Кроме того, проверяется версия превышения служебных полномочий. В академии заверили, что в случае подтверждения виновные будут отвечать по закону.

Самоубийство могло произойти после травли

По информации Telegram-канала SLON FM, курсант пошел в СОЧ после издевательств на Факультете подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций.

Другие курсанты рассказали об издевательствах со стороны пяти сержантов.

  • Как утверждается, ребят заставляли смешивать и есть мясные консервы с печеньем и горчицей и запивать это маслом. Кроме того, рассказывают они, курсантов заставляли есть с пола и пить соленую воду. После этого их тошнило.

"В комнате находились все командиры групп (взводов). Насмехались над ними, снимали видео. И еще очень важная деталь, это то, что на закрепление пришел старшина другого курса и начал избивать парня, который потом, к сожалению, повесился", - говорит неназванный курсант.

Причины издевательств

Кроме Павла жертвами издевательств стали еще двое парней.

Причиной издевательств стала кража курсантами нескольких энергетиков из магазина поблизости. После этого начальник локации, где находились курсанты, подполковник Косенко, ввел коллективное наказание для всего курса, запретив ходить в магазин. Однако сержанты решили, что этого недостаточно, и прибегли к травли ребят.

Автор: 

Одесса (8098) Одесская область (3979) самоубийство (1044) курсанты (168) Одесский район (358)
+15
Совок. Совок он с нами. ***** и мрази. Ну если они украли - их должны были исключить из учебного заведения. При чем тут весь курс? Почему офицер, старший на курсе - отдал контроль на сержантов? Все как в советской армии, когда офицеры закрывали глаза на дедовщину, когда вечером в казармах творилось все что угодно. Так это де даже не срочники, это курсанты, причем не стройбат и не железнодорожные войска - это будущая элита. А потом такие курсанты, которые стали офицерами - получают себе в командование обычных мобилизованных - трактористов, продавцов и автомехаников - как они они будут к ним относиться если уже к моменту завершение своего ВУЗа их души и мозги искалечены совком?

28.11.2025 22:06 Ответить
28.11.2025 22:06 Ответить
+13
бо весь педогогичний склад це закоренілі бидлосовки,для яких люди це ресурс,а сержанти вчаться саме з них....тому і в ЗСУ ця проблема в тилових всюди а у фронтових переважна більшість,звідси і сзч,кримінал,дідівщина з кумівством і бездарні втрати.....безкарність,безвідповідальність,тупість,це і є совок...

28.11.2025 22:06 Ответить
28.11.2025 22:06 Ответить
+11
блд...ну, як же так?! під час такої війни...
28.11.2025 22:00 Ответить
бо весь педогогичний склад це закоренілі бидлосовки,для яких люди це ресурс,а сержанти вчаться саме з них....тому і в ЗСУ ця проблема в тилових всюди а у фронтових переважна більшість,звідси і сзч,кримінал,дідівщина з кумівством і бездарні втрати.....безкарність,безвідповідальність,тупість,це і є совок...
28.11.2025 22:06 Ответить
Дідівщину совдепії в Україні «забалакали», але не знищили, вона ще з часів кузьмука так розквітла і «реформувалася» разом з усіма хєнєсралами армії, в отих кашкетах-аеродромах та шкіряних плащах для хенесралів в Незалежній Украні!! Кадровики силових структур, з їх тарифними кошторисами, можуть бути, як приклад совдепівської і «реформованої» дідівщини!! Тому і такі наслідки для Українців!
«Реформатори ЗСУ», самі, де сьогодні ??

28.11.2025 22:14 Ответить
«Реформатори ЗСУ», самі, де сьогодні ??
28.11.2025 22:14 Ответить
що як? як повісили? за шию
28.11.2025 22:30 Ответить
сержанти тепер - це як хенерали в срср, все тримається на них!
Головному сержанту навіть авто "під жопу" по штату є...
28.11.2025 22:03 Ответить
Совок. Совок он с нами. ***** и мрази. Ну если они украли - их должны были исключить из учебного заведения. При чем тут весь курс? Почему офицер, старший на курсе - отдал контроль на сержантов? Все как в советской армии, когда офицеры закрывали глаза на дедовщину, когда вечером в казармах творилось все что угодно. Так это де даже не срочники, это курсанты, причем не стройбат и не железнодорожные войска - это будущая элита. А потом такие курсанты, которые стали офицерами - получают себе в командование обычных мобилизованных - трактористов, продавцов и автомехаников - как они они будут к ним относиться если уже к моменту завершение своего ВУЗа их души и мозги искалечены совком?
28.11.2025 22:06 Ответить
Сержанти вирішили, чи їх підштовхнули залякуванням навести "порядок"?

28.11.2025 22:06 Ответить
28.11.2025 22:06 Ответить
Так в АДЄССЄоці сєржанти ета рассєя - чекали на неї , там вже Єрмак своїх двох сматріл призначив - голови військових обласної та міської ( бригадний генерал СБУ з Дніпра) -спеціально під нього структуру створив замість виборного мера , чекають на рашистів ...

28.11.2025 22:08 Ответить
28.11.2025 22:08 Ответить
Б..ть коли вже з тією дідовщиною нарешті буде покінчено... Тут винні не тільки сержанти, вина всіх офіцерів по вертикалі, вони точно покривали таку поведінку.

28.11.2025 22:10 Ответить
28.11.2025 22:10 Ответить
Лет 20 назад я как то сидел пацанов выпивал в компании бывшего военного, который был в середине 80х только что выпустившимся молодым офицером и которого отправили пусть не на край цивилизации - но и не совсем уж в москву - служить в танковый полк. Он рассказывал что им очень повезло что их с курса друзей распределили в один полк, может занесли чего то - но в общем то попали в один батальон. И сразу столкнулись с тем что вся работа части контролируется старослужащими. И в соседнем батальоне у них буквально через пару месяцев службы было ЧП - солдат застрелил деда и сам застрелился. А это уже ближе к концу 80х, уже какая никакая гласность - короче куча проблем была. И они решили что им такое не нужно, тем более молодые были, верили что могут изменить. И в итоге они решили бороться с дедовщиной. ТОлпой смогли запугать старшин, смогли следить за молодыми, разобрались кто из дедов верховодит, кто бьет и издевается над молодыми - вызывали дедов и били их так что те кровью ссались. Взяли в общем управление ротами на себя, и да - и регулярно жили в расположении, и постоянно интересовались что происходит. И буквально за 2-3 месяца как бабка пошептала. Когда они днем заходили в расположение и рота должна была быть на работах или учениях но в роте сидели дембеля - их просто били смертным боем. И в итоге ситуация выровнялась, и никто никого не унижал. Да, конечно полного равенства не было, и старослужащие получали определенные преференции - но любые попытки дедовщины пресекались особо жестко. В итоге полк был самым лучшим в округе, лучшая дисциплина, лучшие показания в учениях, никаких залетов - люди просто поломали систему.

28.11.2025 22:20 Ответить
28.11.2025 22:20 Ответить
Не верю за такое они сами на дисбат бьі загремели,
28.11.2025 22:39 Ответить
Вона існує та буде існувати, в тому чи іншому вигляді, та в тих чи інших обсягах, в будь-якій структурі, завжди... Так само, як і корупція... Боротьбу в США , з нею, почали ще при Ейзенхауері. Борються до цих пір... Так само і "неуставняк" в армії... Бо це закладено в біологічній природі людини - домінування над слабшими чи залежними... Завдання правоохоронців - хоча-б її стримування в розумних межах...

28.11.2025 22:22 Ответить
28.11.2025 22:22 Ответить
Відчуваю совковий дух, без обід, в американській армії це жорстко карається, можна і без виплат та пільг залишитись, не потрібно тут ці казки виписувати.

28.11.2025 22:35 Ответить
28.11.2025 22:35 Ответить
Чуєш, "відчуватель"!... Ти служив у армії США? Ти знайомий з тою системою? А я її вивчав, у рамках КК України (ознайомчі лекції з порівняльного аналізу... )Ти знаєш, що таке "латентна злочинність"? Це та злочинність, яка не виявляється, і не враховується, якщо про неї не заявляють самі потерпілі... Саме цей принцип покладено в рснову правоохоронної системи в армії США... Там така "неуставщина", що нам і не снилася...
Менше дивися американських серіалів про американську правову систему ...

28.11.2025 22:43 Ответить
Менше дивися американських серіалів про американську правову систему ...
28.11.2025 22:43 Ответить
а потім люди дивуються, чому чоловіки не хочуть в армію

в ізраїлі є дідовщина? ні? бо вони розумні люди.
28.11.2025 22:16 Ответить
коротше, перекладіть законодавство ізраїлю, і прийміть одним пакетом законів.

28.11.2025 22:25 Ответить
28.11.2025 22:25 Ответить
А судді судять
28.11.2025 22:32 Ответить
Єврей над євреєм,не буде знущатися,щоб потім були летальні випадки.Бо їх навчила історія.А українців,не навчила.

28.11.2025 22:42 Ответить
28.11.2025 22:42 Ответить
Так і починать треба з ПІДПОЛКОВНИКА! Тому що колективні покарання (будь-якого виду), заборонені законодавством. Законом передбачена індивідуальна відповідальність ркремої особи, за ним конкретно вчинені правопорушення... Навть двоє, що спільно вчиняли один злочин, несуть індивідуальну відповідальність, за рівень участі, настання наслідків, та купи інших факторів... Фактично, підполковник підштовхнув підлеглих, на вчинення САМОСУДУ... ((Даю кваліфікацію, опираючись на викладену в статті, інформацію... Можливо, інформація неповна, чи викривлена...)

28.11.2025 22:17 Ответить
28.11.2025 22:17 Ответить
Потому что все вышестоящие просто самоустранились от командования, в итоге все это свалилось на самый
28.11.2025 22:21 Ответить
Не "потому"... Просто раніше військова прокуратура була наділена функціями "загального нагляду" (що допомагало виявлять приховані правопорушення), та "слідчою функцією". Це, вкупі з незалежністю ВП, від командування (начальник управління ВП, підкорявся Генеральному прокурору, в якості одного з заступників), давало відносну незалежність у розслідуваннях та підтримці правопорядку...
А зараз все віддали "військовій поліції"... А вона підпорядкована МО. Хто буде "винносить сміття за поріг..."?
28.11.2025 22:28 Ответить
Да всі все знали, впевнений на 1000 відсотків
28.11.2025 22:34 Ответить
"Матєрщина і дєдавщина трі кіта на каторих стаіт савєцкоя армія!"
28.11.2025 22:23 Ответить
Тобто кацапська "дідовщина" зараз в академії є звичайними відносинами і керівництво цього не могло не знати.
Начальник має йти з посади, як мінімум.
Це крім висновків по розслідуванню.
28.11.2025 22:25 Ответить
Насправді, якщо збудеться мрія створити Кабмін стійкості чи коаліцію єдності - вперше чергу змінити УСІХ голів військових держадміністрацій ім Єрмака, бо саме він президент цього збориська Форум місцевих військових держадміністрацій. Одеса - останній доказ перевороту від виборного мера , яким би він не був. А Кличка не встиг скушать...
А починав Кличка кушать бувший голова Кіївської військової держадмінітсрації НИНІ ОСОБИСТИЙ ГЕНПРОКУРОР ЄРМАКА ( завербований у Севастополі до 2014 р агент рашки)
28.11.2025 22:25 Ответить
Сержанти строковики? У нас таких нема. Сержанти контракники..чи мобілізовані... які побували на фронті..чи біля фронту... які без конкурсу вступають до вищих військових закладів...і які дуже зверхньо ставляться до 17-18 річних хлопців..які теж захотіли стати офіцерами. Не традиції військового братства вони приносять у виші..а саме негативне і потворне... Зверхність... хамство...відверта неповага не тільки до курсантів..а і до офіцерів викладачів... Вони воювали..а всі інші ухилянти..сцикуни ... а 17-18 річні зовсім для них непотріб. Нажаль таке зараз у наших військових вишах.
28.11.2025 22:26 Ответить
Вони приносять подібне на дідівщину.
28.11.2025 22:39 Ответить
Якщо є дідівщина в Академії, це ганьба, ротних взводних в рядові і на фронт,
28.11.2025 22:30 Ответить
Та нет---только в дис-бат и по статье. Но у нас и этого нет.
28.11.2025 22:40 Ответить
Як стверджується, хлопців змушували поєднати та з'їсти м'ясні консерви з печивом та гірчицею й запити це олією. Крім того, розповідають вони, курсантів примушували їсти з підлоги та пити солону воду. Після цього їх нудило. (с)

Хтось здивований? Просто іноді почитайте місцевих патріотів (ідіотів). Жукови це не про національність, це стан душі...
28.11.2025 22:31 Ответить
Якщо в академії знущаються,то це повний піпець.
28.11.2025 22:37 Ответить
Победить дедовщину в армии можно только крайне суровыми и неотвратимыми наказаньями .
28.11.2025 22:40 Ответить
Кадрові рішення це замало. Виявити та показово судити тих,хто довів хлопця до самогубства. Взагалі "дідівщина" не личить ЗСУ,тим більш в учбових закладах....Вижигати той совок на кореню!!
28.11.2025 22:48 Ответить
 
 