Курсанта військової академії Одеси знайшли повішеним: за день до того з нього знущалися сержанти
В Одесі 26 листопада поблизу розташування підрозділу військової академії знайшли мертвим курсанта першого курсу. У мережі повідомляли що, за день до трагедії з хлопця знущалися сержанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Військова академія Одеси.
Подробиці трагедії
Зазначається, що курсант Павло С. був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя.
Там зауважили, що керівництво академії співпрацює зі слідством. Паралельно призначили службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішення.
Попередня кваліфікація правоохоронними органами — самогубство.
Крім того, перевіряється версія перевищення службових повноважень. В академії запевнили, що в разі підтвердження винні відповідатимуть за законом.
Самогубство могло статися після цькування
За інформацією Telegram-каналу SLON FM, курсант пішов у СЗЧ після знущань на Факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій.
Інші курсанти розповіли про знущання від п’ятьох сержантів.
- Як стверджується, хлопців змушували поєднати та з’їсти м’ясні консерви з печивом та гірчицею й запити це олією. Крім того, розповідають вони, курсантів примушували їсти з підлоги та пити солону воду. Після цього їх нудило.
"У кімнаті перебували всі командири груп (взводів). Насміхалися над ними, знімали відео. І ще дуже важлива нота, це те, що на закріплення, прийшов взагалі старшина іншого курсу, та почав бити хлопця, який потім, на жаль, повісився", - каже неназваний курсант.
Причини знущання
Крім Павла жертвами знущань стали ще двоє хлопців.
Причиною знущань стала крадіжка курсантами кількох енергетиків з магазину поблизу. Після цього начальник локації, де перебували курсанти, підполковник Косенко, запровадив колективне покарання для всього курсу, заборонивши ходити в магазин. Однак сержанти вирішили, що цього недостатньо, і вдалися до цькувань хлопців, додає SLON FM.
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дебіл ти кінчений
ок?
йди нах
тільки так зара можна
бо суд то... там суддів стріляти треба
Срочку курив 1996-1997 років.
Та і зовсім не як "спеціаліст військової розвідки і ССО".
Перша НГУ в Криму.
Маю травму руки після і таки так лупашили .
Та чомусь таки не повісився і не наробив горя іншим,
та потім таки пішов і повоював з березня 2014 тридцять місяців підряд.
Ну за те що у них впав як якісний стан (бо розумні втекли іще в вересні 2022 року), так і командний дух (бо бо долбьожка воолодіна просто не припиняється).
Тож зроби те що мені сподобається-біжи в кімнату на швабрування...
Дитину не повернути, нажаль.