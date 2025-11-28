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Новини Самогубство курсантів
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Курсанта військової академії Одеси знайшли повішеним: за день до того з нього знущалися сержанти

В Одесі знайшли повішеним курсанта військової академії

В Одесі 26 листопада поблизу розташування підрозділу військової академії знайшли мертвим курсанта першого курсу. У мережі повідомляли що, за день до трагедії з хлопця знущалися сержанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Військова академія Одеси.

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Подробиці трагедії

Зазначається, що курсант Павло С. був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя.

Там зауважили, що керівництво академії співпрацює зі слідством. Паралельно призначили службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішення.

Попередня кваліфікація правоохоронними органами — самогубство.

Крім того, перевіряється версія перевищення службових повноважень. В академії запевнили, що в разі підтвердження винні відповідатимуть за законом.

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Самогубство могло статися після цькування

За інформацією Telegram-каналу SLON FM, курсант пішов у СЗЧ після знущань на Факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій.

Інші курсанти розповіли про знущання від п’ятьох сержантів.

  • Як стверджується, хлопців змушували поєднати та з’їсти м’ясні консерви з печивом та гірчицею й запити це олією. Крім того, розповідають вони, курсантів примушували їсти з підлоги та пити солону воду. Після цього їх нудило.

"У кімнаті перебували всі командири груп (взводів). Насміхалися над ними, знімали відео. І ще дуже важлива нота, це те, що на закріплення, прийшов взагалі старшина іншого курсу, та почав бити хлопця, який потім, на жаль, повісився", - каже неназваний курсант.

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Причини знущання

Крім Павла жертвами знущань стали ще двоє хлопців.

Причиною знущань стала крадіжка курсантами кількох енергетиків з магазину поблизу. Після цього начальник локації, де перебували курсанти, підполковник Косенко, запровадив колективне покарання для всього курсу, заборонивши ходити в магазин. Однак сержанти вирішили, що цього недостатньо, і вдалися до цькувань хлопців, додає SLON FM.

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Автор: 

Одеса (5856) Одеська область (4112) самогубство (690) курсанти (140) Одеський район (652)
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Топ коментарі
+32
бо весь педогогичний склад це закоренілі бидлосовки,для яких люди це ресурс,а сержанти вчаться саме з них....тому і в ЗСУ ця проблема в тилових всюди а у фронтових переважна більшість,звідси і сзч,кримінал,дідівщина з кумівством і бездарні втрати.....безкарність,безвідповідальність,тупість,це і є совок...
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28.11.2025 22:06 Відповісти
+31
Совок. Совок он с нами. ***** и мрази. Ну если они украли - их должны были исключить из учебного заведения. При чем тут весь курс? Почему офицер, старший на курсе - отдал контроль на сержантов? Все как в советской армии, когда офицеры закрывали глаза на дедовщину, когда вечером в казармах творилось все что угодно. Так это де даже не срочники, это курсанты, причем не стройбат и не железнодорожные войска - это будущая элита. А потом такие курсанты, которые стали офицерами - получают себе в командование обычных мобилизованных - трактористов, продавцов и автомехаников - как они они будут к ним относиться если уже к моменту завершение своего ВУЗа их души и мозги искалечены совком?
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28.11.2025 22:06 Відповісти
+22
блд...ну, як же так?! під час такої війни...
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28.11.2025 22:00 Відповісти
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Пиши в спортлото.
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29.11.2025 08:44 Відповісти
Тобто тобі кацапчику сказати нічого. Як завжди. Тобто немає справ по бусіках. Одна дві на сотні тисяч. Пєрєжєватєльний бусік бубусік. Ха ха ха.
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29.11.2025 09:14 Відповісти
Можеш ще написати в лігу захисників тварин.
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29.11.2025 09:20 Відповісти
А що у хлопчиків в трусіках в бусіках є вже своя ліга? По скільки з них збивають? Ха ха ха.
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29.11.2025 13:24 Відповісти
може і не популярно вискажу, але ну це розвідка і сили спеціальних операцій, а не дитячий садочок, та і не привезли у бусіку а сам пішов учитись, ну блін звільненись і йди медальний лате пий, а не тушонку з гірчицею...
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29.11.2025 01:16 Відповісти
саме так це розідка а не зона
дебіл ти кінчений
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29.11.2025 05:02 Відповісти
точно його морально психологічний стан не відповідає обраному факультету, а як вас давно в туза гатили що досі так болить?
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29.11.2025 06:52 Відповісти
ти не проецируй на мене свої фантазії, півень
ок?
йди нах
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29.11.2025 06:54 Відповісти
Яка ще накуй кваліфікація самогубства, може доведення до самогубства?
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29.11.2025 02:04 Відповісти
сержантів, цих, які вбивали гідність у юнака ,, і віру в нашу нову справедливу армію, на пожиттєве... Скільки кончених людей в одному місці..сержанти...По якому кретерію цих недоістот відібрали ..
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29.11.2025 02:57 Відповісти
по тихому нехай батько прибаранить винних
тільки так зара можна
бо суд то... там суддів стріляти треба
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29.11.2025 05:03 Відповісти
Дайте угадаю. Как всегда все начали рассказывать про совок?
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29.11.2025 07:04 Відповісти
Якщо опустити етичний акцент випадку... Мова йде не про примусово мобілізоаного призивника. Факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій(!!!) Подібні структури вимагають від людей такої стійкості, витривалості і надлюцких зусиль, що дописувачам тут і не снилося. Виховання стійкості, миттєве прийняття єдиного вірного рішення, це процес навчання. Мова не йде про виправдовування дій сержантів. Вони мають своє отримати. Але не вже ви думаєте, що фахівців Сил спеціальних операцій, які і визначені для виконання надлюдських завдань, треба виховувати в оранжереях?
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29.11.2025 08:03 Відповісти
Знімаю капелюха перед розуміючим.
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29.11.2025 08:09 Відповісти
Нічого не хочу сказати на рахунок самогубця.
Срочку курив 1996-1997 років.
Та і зовсім не як "спеціаліст військової розвідки і ССО".
Перша НГУ в Криму.
Маю травму руки після і таки так лупашили .
Та чомусь таки не повісився і не наробив горя іншим,
та потім таки пішов і повоював з березня 2014 тридцять місяців підряд.
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29.11.2025 08:07 Відповісти
Головне що тобі сподобалось)
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02.12.2025 09:46 Відповісти
Мені дуже подобається як лахту швабрують крайнім часом.
Ну за те що у них впав як якісний стан (бо розумні втекли іще в вересні 2022 року), так і командний дух (бо бо долбьожка воолодіна просто не припиняється).
Тож зроби те що мені сподобається-біжи в кімнату на швабрування...
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03.12.2025 11:03 Відповісти
...совок страшний всюди.
Дитину не повернути, нажаль.
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29.11.2025 10:14 Відповісти
Тому що в цих військових ліцеях дуже гарно заховались від війни та отримують підвищену зарплатню 30-40 тис професійні військові, які мали були хоча б 2 роки з 4 воювати, а на їх місце прийти, ті хто пішов в 22 році. Але ж маємо таке, що блатні військові сидять, а штукатури та маляри, які зброї ніколи в житті не бачили йдуть на нуль одразу. Навіть, якщо такий військовий кудись вибирається, то це десята лінія, щоб зробити собі УБД ( вони всі собі поробили). Кажу це на прикладі ліцею Богуна, де поховалась купа тилових пацюків
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29.11.2025 11:03 Відповісти
Це люди? Тварі. Хлопя дуже шкода😭🙏
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29.11.2025 13:03 Відповісти
Я якось чув таке, ви думаєте що їх там чмирять, а як їх не чмирить , якщо крадуть, якщо не слухають і не хочуть слухать, що робити філософи??? Як пояснювати, ? Може просить)))) може хтось методіку знає дієву, а сама дієва методіка, всі знають яка..
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30.11.2025 00:17 Відповісти
Підарство в армії процвітає і за честь вважається!
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02.12.2025 09:45 Відповісти
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