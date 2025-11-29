РУС
Новости Цифровизация оборонного сектора
390 10

Зеленский и Федоров обсудили цифровизацию государственных услуг, сферы обороны и цифровые антикоррупционные проекты

Зеленский поговорил с Федоровым о цифровизации

Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Цифровизация государственных услуг и в сфере обороны

"Для Украины важно двигаться дальше в цифровой трансформации нашего государства. Цифровизация государственных услуг, цифровизация в сфере обороны, цифровое определение достижений боевых подразделений на основе реальных заслуг на поле боя – все это уже доказало свою эффективность. Будем продолжать такую трансформацию", – говорится в сообщении.

Федоров доложил о расширении цифровых сервисов для ветеранов, социальных услуг и услуг для бизнеса.

Антикоррупционные проекты

Зеленский отметил, что продолжается работа и над цифровыми антикоррупционными проектами, а именно: е-Акциз, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

"Все это принесет больше средств для государственного бюджета, упростит и сделает более прозрачными отношения граждан и бизнеса с государством и обеспечит больший внутренний ресурс для развития нашего общества", - отметил президент.

О чем еще говорили?

Отдельно обсудили ситуацию с обеспечением надежной связи в Украине.

Также есть весомые достижения Украины в поддержке оборонных производственных проектов.

В частности, на платформе Brave1 зарегистрировано уже 4800+ разработок дронов, РЭБ, НРК, ракет и других инноваций.

"Готовим дополнительные решения, которые поддержат отрасль оборонного производства", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22764) Федоров Михаил (535) диджитализация (228)
Обговорили б краще відставку бракованого з коробки недолугого Голобородька!
29.11.2025 16:42 Ответить
сраку собі цифровізуйте виродки!!!!!
29.11.2025 16:48 Ответить
,,, між рядками - запропонував очолити ОПу! Погодився, але висунув вимоги! Викреслюю...
29.11.2025 16:49 Ответить
ох цей шулер михайло "фьодоровь "зі своєю ціфровізацією на вухах ..."фьодоровь" нах ...разом з зеленським 🤡 Геть !!! чорти хитрозроблені !!!...
29.11.2025 16:51 Ответить
є-Бабусю обговорили?
29.11.2025 16:58 Ответить
От пре сьогодні зеленого..
29.11.2025 17:01 Ответить
Вуйна Галя з села на Івано-Франківщині дуже втішилася з таких новин.
29.11.2025 17:08 Ответить
Верховний, мабуть, перевірив, чи не зігнеться його залізний штик Федоров
в антикорупційній стихії, що зриває президентський дах.
29.11.2025 17:12 Ответить
Нє, ну чьо, патужно ж пагаварілі, на радном язікє
29.11.2025 17:14 Ответить
Цифровізація послуг та електронний документообіг зменшує корупцію. Завдяки Федорову і його інновації за допомогою резерв плюс можна отримати відстрочку без 5 годинних черг під ТЦК. Я подав заявку через резерв плюс, що мій батько інвалід то потребує догляду і отримав відстрочку автоматично
29.11.2025 17:15 Ответить
 
 