Зеленский и Федоров обсудили цифровизацию государственных услуг, сферы обороны и цифровые антикоррупционные проекты
Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Цифровизация государственных услуг и в сфере обороны
"Для Украины важно двигаться дальше в цифровой трансформации нашего государства. Цифровизация государственных услуг, цифровизация в сфере обороны, цифровое определение достижений боевых подразделений на основе реальных заслуг на поле боя – все это уже доказало свою эффективность. Будем продолжать такую трансформацию", – говорится в сообщении.
Федоров доложил о расширении цифровых сервисов для ветеранов, социальных услуг и услуг для бизнеса.
Антикоррупционные проекты
Зеленский отметил, что продолжается работа и над цифровыми антикоррупционными проектами, а именно: е-Акциз, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.
"Все это принесет больше средств для государственного бюджета, упростит и сделает более прозрачными отношения граждан и бизнеса с государством и обеспечит больший внутренний ресурс для развития нашего общества", - отметил президент.
О чем еще говорили?
Отдельно обсудили ситуацию с обеспечением надежной связи в Украине.
Также есть весомые достижения Украины в поддержке оборонных производственных проектов.
В частности, на платформе Brave1 зарегистрировано уже 4800+ разработок дронов, РЭБ, НРК, ракет и других инноваций.
"Готовим дополнительные решения, которые поддержат отрасль оборонного производства", - добавил Зеленский.
