Зеленский и Федоров обсудили цифровизацию государственных услуг, сферы обороны и цифровые антикоррупционные проекты

Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Цифровизация государственных услуг и в сфере обороны

"Для Украины важно двигаться дальше в цифровой трансформации нашего государства. Цифровизация государственных услуг, цифровизация в сфере обороны, цифровое определение достижений боевых подразделений на основе реальных заслуг на поле боя – все это уже доказало свою эффективность. Будем продолжать такую трансформацию", – говорится в сообщении.

Федоров доложил о расширении цифровых сервисов для ветеранов, социальных услуг и услуг для бизнеса.

Антикоррупционные проекты

Зеленский отметил, что продолжается работа и над цифровыми антикоррупционными проектами, а именно: е-Акциз, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

"Все это принесет больше средств для государственного бюджета, упростит и сделает более прозрачными отношения граждан и бизнеса с государством и обеспечит больший внутренний ресурс для развития нашего общества", - отметил президент.

О чем еще говорили?

Отдельно обсудили ситуацию с обеспечением надежной связи в Украине.

Также есть весомые достижения Украины в поддержке оборонных производственных проектов.

В частности, на платформе Brave1 зарегистрировано уже 4800+ разработок дронов, РЭБ, НРК, ракет и других инноваций.

"Готовим дополнительные решения, которые поддержат отрасль оборонного производства", - добавил Зеленский.