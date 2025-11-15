Зеленский и Федоров обсудили дальнейшую цифровизацию государственных услуг: в работе - антикоррупционные проекты. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Наше государство продолжает цифровизацию государственных услуг и заинтересовано в максимальной прозрачности всех контактов между гражданами и государством, между бизнесом и государством. Все, что придает Украине устойчивость, мы поддерживаем и внедряем в соответствующих решениях", - отметил президент.
В свою очередь Федоров отметил, что во время встречи с Зеленским они обсудили цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.
"Дія"
У "Дії" уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно.
Работа ЦНАП
Параллельно оптимизируем работу ЦНАП, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом.
Цифровой портал Госстата
Недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата. Реформа Госстата является основой для того, чтобы государство принимало решения на основе качественных данных, а каждый гражданин мог получить нужную статистику за считанные секунды.
Антикоррупционные проекты
Также в работе важны для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ.
Сфера телеком
Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.
Дія.City
Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов.
Мрія
Мрія – наш образовательный геймченджер. С началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ. Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які специ - такі і результати!
Заклопотаний шо пздц!🤹
Чекаємо на рецепти грибної юшки або консервації грибів🍄🟫 в вечірньому відосику.
Мрія - наш освітній геймченджер. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл. Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації. Джерело: https://censor.net/ua/p3585262
Школи в селах навіть великих закриваються,а вониказочки розаповідають.
Чого,гейміфікації? Це що за слово таке?
Є-акциз, Є-хабар, Є-відкат.