Зеленский и Федоров обсудили дальнейшую цифровизацию государственных услуг: в работе - антикоррупционные проекты. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Зеленский

"Наше государство продолжает цифровизацию государственных услуг и заинтересовано в максимальной прозрачности всех контактов между гражданами и государством, между бизнесом и государством. Все, что придает Украине устойчивость, мы поддерживаем и внедряем в соответствующих решениях", - отметил президент.

В свою очередь Федоров отметил, что во время встречи с Зеленским они обсудили цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

Михаил Федоров

"Дія"

У "Дії" уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно.

Работа ЦНАП

Параллельно оптимизируем работу ЦНАП, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом.

Цифровой портал Госстата

Недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата. Реформа Госстата является основой для того, чтобы государство принимало решения на основе качественных данных, а каждый гражданин мог получить нужную статистику за считанные секунды.

Антикоррупционные проекты

Также в работе важны для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ.

Сфера телеком

Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.

Дія.City

Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов.

Мрія

Мрія – наш образовательный геймченджер. С началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ. Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации.

Топ комментарии
+21
Зеленський і Федоров обсудили як ще можна насцяти у вуха наріду про боротьбу з корупцією.
15.11.2025 21:39 Ответить
+18
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча-Федорова дуже наполегливо готується до цифрової Фальсифікації наступних Виборів.
15.11.2025 21:46 Ответить
+11
Геть ішака -зрадника! Це обкурене чмо - вершина злодійської піраміди.
15.11.2025 21:49 Ответить
Зеленський і Федоров обсудили як ще можна насцяти у вуха наріду про боротьбу з корупцією.
15.11.2025 21:39 Ответить
"...з корупцією через "Дію"
15.11.2025 21:47 Ответить
Ударім цифрай па карупциі!
15.11.2025 21:46 Ответить
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча-Федорова дуже наполегливо готується до цифрової Фальсифікації наступних Виборів.
15.11.2025 21:46 Ответить
Саме ''паро-Дія'' - інструмент майбутньої фальсифікації виборів - іншого шляху втриматись при владі в банди Зеленського-Федорова вже немає.
15.11.2025 21:53 Ответить
Рьошику важко тягати сумки з кешом. Треба впровадити є-хабар.
15.11.2025 21:49 Ответить
Геть ішака -зрадника! Це обкурене чмо - вершина злодійської піраміди.
15.11.2025 21:49 Ответить
Альо, у вас там країна в темряві, бо енергії немає. *дуйте ремонтувати та запускати цілі реактори ЧАЕС.
15.11.2025 21:53 Ответить
Два круті специ зібралися - один по імітації гри на роялі нетрадиційним способом, інший - по втюхуванню засобів для похудання!
Які специ - такі і результати!
15.11.2025 21:53 Ответить
eМіндіч ?
15.11.2025 21:59 Ответить
Якщо так - поставлю дію
16.11.2025 10:29 Ответить
зеленський коли небуть тебе знайдуть ти наволоч навіть не представляєш що с тобою буде. **** ти кончана.
15.11.2025 22:16 Ответить
Царь весь в трудах.
Заклопотаний шо пздц!🤹
Чекаємо на рецепти грибної юшки або консервації грибів🍄‍🟫 в вечірньому відосику.
15.11.2025 22:22 Ответить
З мухоморів і блідої поганки йому
16.11.2025 10:30 Ответить
це заготовка для антикризу, він же зараз закордоном
15.11.2025 22:28 Ответить
Понеслась... Теперь будут рассказы про успешный успех...
15.11.2025 22:41 Ответить
Оперують незнайомими словами і белькочуть ними , ви можете так доцифровізуватися що вся банківська система гавкнеться
15.11.2025 22:44 Ответить
Ця дія була запроваджена зегнидами для: перше, для тотального контролю за населенням. По друге, для зливу особистих даних Українців, рашистам, що було вже не один раз, вони час від часу зливають дані по мірі їх оновлення. І врешті за для фальсифікації виборів. Принципово не встановлював собі цю шнягу.Ні де в світі ніхто не користується таким нововведеням, навіть в розвинутих країнах де влада намагається дбати про безпеку своїх громадян , так як вони розуміють що в наш час все можна хакнути, але то не про нас.
15.11.2025 22:48 Ответить
Обох - на смітник! Дію - в бан!
15.11.2025 22:51 Ответить
Школи в селах навіть великих закриваються,а вониказочки розаповідають.

Чого,гейміфікації? Це що за слово таке?
15.11.2025 22:59 Ответить
Гейміфікація - це перетворення всього у гру (куєм на роялі)!
15.11.2025 23:36 Ответить
Жили у бабуси....
15.11.2025 23:09 Ответить
Інтернет-жулік Фьодоров займає почесне місце в ієрархії зєльоних жуліків!
15.11.2025 23:38 Ответить
Анекдот тиждня - Федоров і антикорупція. 😁
Є-акциз, Є-хабар, Є-відкат.
16.11.2025 00:45 Ответить
Я буду вічно,ото така фуйня малята
16.11.2025 05:47 Ответить
Цифрові наперсточники ніяк не заспокояться, придумують нові схеми
16.11.2025 07:50 Ответить
Шоу довгоносиків продовжується.
16.11.2025 08:43 Ответить
 
 