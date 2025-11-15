Зеленский и Федоров обсудили дальнейшую цифровизацию государственных услуг: в работе - антикоррупционные проекты. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с первым вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Наше государство продолжает цифровизацию государственных услуг и заинтересовано в максимальной прозрачности всех контактов между гражданами и государством, между бизнесом и государством. Все, что придает Украине устойчивость, мы поддерживаем и внедряем в соответствующих решениях", - отметил президент.

В свою очередь Федоров отметил, что во время встречи с Зеленским они обсудили цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

"Дія"

У "Дії" уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно.

Работа ЦНАП

Параллельно оптимизируем работу ЦНАП, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом.

Цифровой портал Госстата

Недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата. Реформа Госстата является основой для того, чтобы государство принимало решения на основе качественных данных, а каждый гражданин мог получить нужную статистику за считанные секунды.

Антикоррупционные проекты

Также в работе важны для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ.

Сфера телеком

Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.

Дія.City

Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов.

Мрія

Мрія – наш образовательный геймченджер. С началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ. Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации.