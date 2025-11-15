Зеленський і Федоров обговорили подальшу цифровізацію державних послуг: у роботі антикорупційні проєкти. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром України Михайлом Федоровим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контактів між громадянами і державою, між бізнесами і державою. Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", - зазначив президент.

Своєю чергою Федоров зазначив, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорили цифровізацію державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.

"Дія"

У "Дії" вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро.

Робота ЦНАПів

Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом.

Цифровий портал Держстату

Нещодавно запустили інноваційний цифровий портал Держстату. Реформа Держстату є основою для того, щоб держава ухвалювала рішення на основі якісних даних, а кожен громадянин міг отримати потрібну статистику за лічені секунди.

Антикорупційні проєкти

Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ.

Сфера телеком

Розвиваємо телеком-сферу. Будуємо стійкість мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готуємо запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету.

Дія.City

Завдяки Дія.City розвиваємо цифрову економіку. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків.

Мрія

Мрія - наш освітній геймченджер. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл. Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації.