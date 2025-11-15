Зеленський і Федоров обговорили подальшу цифровізацію державних послуг: у роботі антикорупційні проєкти. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром України Михайлом Федоровим.

Зеленський

"Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контактів між громадянами і державою, між бізнесами і державою. Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", - зазначив президент.

Своєю чергою Федоров зазначив, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорили цифровізацію державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.

Михайло Федоров

"Дія"

У "Дії" вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро.

Робота ЦНАПів

Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом.

Цифровий портал Держстату

Нещодавно запустили інноваційний цифровий портал Держстату. Реформа Держстату є основою для того, щоб держава ухвалювала рішення на основі якісних даних, а кожен громадянин міг отримати потрібну статистику за лічені секунди.

Антикорупційні проєкти

Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ.

Сфера телеком

Розвиваємо телеком-сферу. Будуємо стійкість мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готуємо запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету.

Дія.City

Завдяки Дія.City розвиваємо цифрову економіку. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків.

Мрія

Мрія - наш освітній геймченджер. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл. Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації.

Зеленський Володимир Федоров Михайло цифровізація Дія Дія.City
Зеленський і Федоров обсудили як ще можна насцяти у вуха наріду про боротьбу з корупцією.
15.11.2025 21:39 Відповісти
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча-Федорова дуже наполегливо готується до цифрової Фальсифікації наступних Виборів.
15.11.2025 21:46 Відповісти
Геть ішака -зрадника! Це обкурене чмо - вершина злодійської піраміди.
15.11.2025 21:49 Відповісти
Зеленський і Федоров обсудили як ще можна насцяти у вуха наріду про боротьбу з корупцією.
15.11.2025 21:39 Відповісти
"...з корупцією через "Дію"
15.11.2025 21:47 Відповісти
Ударім цифрай па карупциі!
15.11.2025 21:46 Відповісти
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча-Федорова дуже наполегливо готується до цифрової Фальсифікації наступних Виборів.
15.11.2025 21:46 Відповісти
Саме ''паро-Дія'' - інструмент майбутньої фальсифікації виборів - іншого шляху втриматись при владі в банди Зеленського-Федорова вже немає.
15.11.2025 21:53 Відповісти
Рьошику важко тягати сумки з кешом. Треба впровадити є-хабар.
15.11.2025 21:49 Відповісти
Геть ішака -зрадника! Це обкурене чмо - вершина злодійської піраміди.
15.11.2025 21:49 Відповісти
Альо, у вас там країна в темряві, бо енергії немає. *дуйте ремонтувати та запускати цілі реактори ЧАЕС.
15.11.2025 21:53 Відповісти
Два круті специ зібралися - один по імітації гри на роялі нетрадиційним способом, інший - по втюхуванню засобів для похудання!
Які специ - такі і результати!
15.11.2025 21:53 Відповісти
eМіндіч ?
15.11.2025 21:59 Відповісти
Якщо так - поставлю дію
16.11.2025 10:29 Відповісти
зеленський коли небуть тебе знайдуть ти наволоч навіть не представляєш що с тобою буде. **** ти кончана.
15.11.2025 22:16 Відповісти
Царь весь в трудах.
Заклопотаний шо пздц!🤹
Чекаємо на рецепти грибної юшки або консервації грибів🍄‍🟫 в вечірньому відосику.
15.11.2025 22:22 Відповісти
З мухоморів і блідої поганки йому
16.11.2025 10:30 Відповісти
це заготовка для антикризу, він же зараз закордоном
15.11.2025 22:28 Відповісти
Понеслась... Теперь будут рассказы про успешный успех...
15.11.2025 22:41 Відповісти
Оперують незнайомими словами і белькочуть ними , ви можете так доцифровізуватися що вся банківська система гавкнеться
15.11.2025 22:44 Відповісти
Ця дія була запроваджена зегнидами для: перше, для тотального контролю за населенням. По друге, для зливу особистих даних Українців, рашистам, що було вже не один раз, вони час від часу зливають дані по мірі їх оновлення. І врешті за для фальсифікації виборів. Принципово не встановлював собі цю шнягу.Ні де в світі ніхто не користується таким нововведеням, навіть в розвинутих країнах де влада намагається дбати про безпеку своїх громадян , так як вони розуміють що в наш час все можна хакнути, але то не про нас.
15.11.2025 22:48 Відповісти
Обох - на смітник! Дію - в бан!
15.11.2025 22:51 Відповісти
Школи в селах навіть великих закриваються,а вониказочки розаповідають.

Чого,гейміфікації? Це що за слово таке?
15.11.2025 22:59 Відповісти
Гейміфікація - це перетворення всього у гру (куєм на роялі)!
15.11.2025 23:36 Відповісти
Жили у бабуси....
15.11.2025 23:09 Відповісти
Інтернет-жулік Фьодоров займає почесне місце в ієрархії зєльоних жуліків!
15.11.2025 23:38 Відповісти
Анекдот тиждня - Федоров і антикорупція. 😁
Є-акциз, Є-хабар, Є-відкат.
16.11.2025 00:45 Відповісти
Я буду вічно,ото така фуйня малята
16.11.2025 05:47 Відповісти
Цифрові наперсточники ніяк не заспокояться, придумують нові схеми
16.11.2025 07:50 Відповісти
Шоу довгоносиків продовжується.
16.11.2025 08:43 Відповісти
 
 