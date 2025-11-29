Зеленський і Федоров обговорили цифровізацію державних послуг, сфери оборони та цифрові антикорупційні проєкти
Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Цифровізація державних послуг та у сфері оборони
"Для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави. Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою – усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію", - йдеться в повідомленні.
Федоров доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.
Антикорупційні проєкти
Зеленський зазначив, що триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.
"Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства", - зауважив президент.
Про що ще говорили?
Окремо обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.
Також є вагомі досягнення України в підтримці оборонних виробничих проєктів.
Зокрема, на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій.
"Готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва", - додав Зеленський.
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Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
в антикорупційній стихії, що зриває президентський дах.
перекладаю ...як краще ховати все в крипту і хабарі в електронному вигляді
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