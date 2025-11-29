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Новини Цифровізація оборонного сектору
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Зеленський і Федоров обговорили цифровізацію державних послуг, сфери оборони та цифрові антикорупційні проєкти

Зеленський поговорив із Федоровим про цифровізацію

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Цифровізація державних послуг та у сфері оборони

"Для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави. Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою – усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію", - йдеться в повідомленні.

Федоров доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Федоров обговорили подальшу цифровізацію державних послуг: у роботі антикорупційні проєкти. ФОТО

Антикорупційні проєкти

Зеленський зазначив, що триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.

"Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства", - зауважив президент.

Про що ще говорили?

Окремо обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.

Також є вагомі досягнення України в підтримці оборонних виробничих проєктів.

Також читайте: Українські виробники дронів готують літаки-розвідники, ударні БПЛА та бомбери на цифровому зв’язку, - Федоров

Зокрема, на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій.

"Готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Федоров Михайло (1127) цифровізація (336)
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Топ коментарі
+12
сраку собі цифровізуйте виродки!!!!!
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29.11.2025 16:48 Відповісти
+10
,,, між рядками - запропонував очолити ОПу! Погодився, але висунув вимоги! Викреслюю...
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29.11.2025 16:49 Відповісти
+9
Обговорили б краще відставку бракованого з коробки недолугого Голобородька!
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29.11.2025 16:42 Відповісти
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Обговорили б краще відставку бракованого з коробки недолугого Голобородька!
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29.11.2025 16:42 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:12 Відповісти
сраку собі цифровізуйте виродки!!!!!
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29.11.2025 16:48 Відповісти
,,, між рядками - запропонував очолити ОПу! Погодився, але висунув вимоги! Викреслюю...
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29.11.2025 16:49 Відповісти
ох цей шулер михайло "фьодоровь "зі своєю ціфровізацією на вухах ..."фьодоровь" нах ...разом з зеленським 🤡 Геть !!! чорти хитрозроблені !!!...
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29.11.2025 16:51 Відповісти
є-Бабусю обговорили?
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29.11.2025 16:58 Відповісти
Ні - обговорили значно важливіше питання - ''Є-бали''.
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29.11.2025 18:20 Відповісти
От пре сьогодні зеленого..
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29.11.2025 17:01 Відповісти
Вуйна Галя з села на Івано-Франківщині дуже втішилася з таких новин.
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29.11.2025 17:08 Відповісти
Верховний, мабуть, перевірив, чи не зігнеться його залізний штик Федоров
в антикорупційній стихії, що зриває президентський дах.
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29.11.2025 17:12 Відповісти
Нє, ну чьо, патужно ж пагаварілі, на радном язікє
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29.11.2025 17:14 Відповісти
Цифровізація послуг та електронний документообіг зменшує корупцію. Завдяки Федорову і його інновації за допомогою резерв плюс можна отримати відстрочку без 5 годинних черг під ТЦК. Я подав заявку через резерв плюс, що мій батько інвалід то потребує догляду і отримав відстрочку автоматично
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29.11.2025 17:15 Відповісти
А навіщо тобі в Італії відсрочка? Чи відсрочка від повернення на Україну?
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29.11.2025 17:39 Відповісти
Клоун імітує роботу
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29.11.2025 17:35 Відповісти
Ну не хочуть дію встановлювати,в як інакше вибори провести,щоб єрмака повернути
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29.11.2025 18:16 Відповісти
Зеленський і Федоров обговорили цифровізацію державних послуг, сфери оборони та цифрові антикорупційні проєкти Джерело: https://censor.net/ua/n3587745

перекладаю ...як краще ховати все в крипту і хабарі в електронному вигляді
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29.11.2025 18:30 Відповісти
Ну нарада так нарада

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29.11.2025 18:37 Відповісти
Оцифруйте кримінальний кодекс, помножте строки покарання мінімум на 2 і помножте на нуль таке поняття як "взяти на поруки" і "грошова застава".
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29.11.2025 20:16 Відповісти
На заході чомусь вже знають що що Свириденко буде секретарем офісу голограми.
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29.11.2025 23:17 Відповісти
тітул П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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30.11.2025 00:27 Відповісти
 
 