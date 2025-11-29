Зеленський і Федоров обговорили цифровізацію державних послуг, сфери оборони та цифрові антикорупційні проєкти

Президент Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Цифровізація державних послуг та у сфері оборони

"Для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави. Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою – усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію", - йдеться в повідомленні.

Федоров доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.

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Антикорупційні проєкти

Зеленський зазначив, що триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.

"Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства", - зауважив президент.

Про що ще говорили?

Окремо обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.

Також є вагомі досягнення України в підтримці оборонних виробничих проєктів.

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Зокрема, на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій.

"Готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва", - додав Зеленський.