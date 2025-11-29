На фронте произошло 260 боестолкновений, из них 44 - на Александровском и 76 - на Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 260 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Александровском и Покровском направлениях. На последнем обезврежено 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 29 ноября

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, осуществил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также осуществил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодезное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степового. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Новомарково и Васюковки.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия. Сейчас бои идут на двух локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины:

Обезвредили 142 оккупанта, из них 108 — безвозвратно .

. Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов.

Повреждены три единицы автомобильной техники.

Поражен пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили 44 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Сичневое, Вишневое, Приволье и Рыбное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Привольное, Солодкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг осуществил десять наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент боевых столкновений не зафиксировано.