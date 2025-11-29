На фронте произошло 260 боестолкновений, из них 44 - на Александровском и 76 - на Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 260 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Александровском и Покровском направлениях. На последнем обезврежено 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 29 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, осуществил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также осуществил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодезное и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг осуществил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степового. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении наши воины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Новомарково и Васюковки.
Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.
В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия. Сейчас бои идут на двух локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины:
- Обезвредили 142 оккупанта, из них 108 — безвозвратно.
- Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов.
- Повреждены три единицы автомобильной техники.
- Поражен пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава.
На Александровском направлении наши защитники остановили 44 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Сичневое, Вишневое, Приволье и Рыбное.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Привольное, Солодкое и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении с начала суток враг осуществил десять наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент боевых столкновений не зафиксировано.
"Окрім того, що такі дії викликали обурення у всієї громади, яка не любить коли їй відверто брешуть, так нам почали писати бійці з району Гуляйполя, які були обурені такою подачею інформації.
Підрозділ, який з коліс влетів і відтермінував втрату Гуляйполя, не згадано, а от улюбленці речника на всю, хоча вони діють дещо в іншому районі. І взагалі чому речник не каже через кого 102 ОБр ТрО вимушена отак діяти".