На фронті відбулося 260 боєзіткнень, з них 44 - на Олександрівському та 76 - на Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на Олександрівському та Покровському напрямках. На останньому знешкоджено 142 окупанти, з них 108 - безповоротно
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 29 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Вісім бойових зіткнень тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.
На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.
Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни:
- Знешкодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно.
- Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів.
- Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки.
- Уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.
За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.
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"Окрім того, що такі дії викликали обурення у всієї громади, яка не любить коли їй відверто брешуть, так нам почали писати бійці з району Гуляйполя, які були обурені такою подачею інформації.
Підрозділ, який з коліс влетів і відтермінував втрату Гуляйполя, не згадано, а от улюбленці речника на всю, хоча вони діють дещо в іншому районі. І взагалі чому речник не каже через кого 102 ОБр ТрО вимушена отак діяти".
У ході контрдій було взято в полон 19 російських штурмовиків.
Раніше було зафіксовано просування противника до західної частини Іванівки, проте закріпитися їм не вдалося."