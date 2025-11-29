На фронті відбулося 260 боєзіткнень, з них 44 - на Олександрівському та 76 - на Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на Олександрівському та Покровському напрямках. На останньому знешкоджено 142 окупанти, з них 108 - безповоротно

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 29 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по території України

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

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На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Вісім бойових зіткнень тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

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Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни:

Знешкодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно .

. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів.

Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки.

Уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

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За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.