Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 172 860 человек (+1 160 за сутки), 11 386 танков, 34 740 артсистем, 23 672 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 172 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 172 860 (+1 160) человек,

танков - 11 386 (+5) ед.

боевых бронированных машин - AFVs – 23 672 (+14) ед.

артиллерийских систем - 34 740 (+7) ед.

РСЗО - 1 552 (+2) ед.

средства ПВО - 1 253 (+0) ед.

самолетов - 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 851 (+508) ед.

крылатые ракеты - 4 024 (+29) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 512 (+49) ед.

специальная техника - 4 010 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

