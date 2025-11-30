РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 172 860 человек (+1 160 за сутки), 11 386 танков, 34 740 артсистем, 23 672 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери РФ в артсистемах

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 172 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 172 860 (+1 160) человек,

танков - 11 386 (+5) ед.

боевых бронированных машин - AFVs – 23 672 (+14) ед.

артиллерийских систем - 34 740 (+7) ед.

РСЗО - 1 552 (+2) ед.

средства ПВО - 1 253 (+0) ед.

самолетов - 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 851 (+508) ед.

крылатые ракеты - 4 024 (+29) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 512 (+49) ед.

специальная техника - 4 010 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (21463) Генштаб ВС (7299) ликвидация (4173) уничтожение (8551)
30 тисяч чумардосів з початку місяця
4 тисячі ракет і обігнали спецтехніку
30.11.2025 07:41 Ответить
Подяка вам Герої ви взірець для інших так бити 2армію світу це мужність хоробрість і вміння Бийте тих паразитів без жалю і співчуття до смерті бийте чим більше біосміття знищите тим повітря стане чистішим Бережи вас Бог
30.11.2025 07:53 Ответить
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia Валерій Залужний: Політика і війна. Реальність проти очікування. Про політичну мету війни та ціль №1 для росії. Яким може бути закінчення цієї війни.
Колонка Посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на порталі LIGA.net та https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e Telegraрh
30.11.2025 08:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.11.2025 08:45 Ответить
 
 