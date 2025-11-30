Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 172 860 человек (+1 160 за сутки), 11 386 танков, 34 740 артсистем, 23 672 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 172 860 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 172 860 (+1 160) человек,
танков - 11 386 (+5) ед.
боевых бронированных машин - AFVs – 23 672 (+14) ед.
артиллерийских систем - 34 740 (+7) ед.
РСЗО - 1 552 (+2) ед.
средства ПВО - 1 253 (+0) ед.
самолетов - 430 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 851 (+508) ед.
крылатые ракеты - 4 024 (+29) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 68 512 (+49) ед.
специальная техника - 4 010 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
