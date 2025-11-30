УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12727 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 814 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 172 860 осіб (+1 160 за добу), 11 386 танків, 34 740 артсистем, 23 672 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ в артсистемах

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 172 860 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 172 860 (+1 160) осіб,

танків - 11 386 (+5) од.

бойових броньованих машин - AFVs – 23 672 (+14) од.

артилерійських систем - 34 740 (+7) од.

РСЗВ - 1 552 (+2) од.

засоби ППО - 1 253 (+0) од.

літаків - 430 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 851 (+508) од.

крилаті ракети - 4 024 (+29) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 512 (+49) од.

спеціальна техніка - 4 010 (+0) од.

Також дивіться: Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: Команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) Генштаб ЗС (8482) ліквідація (4791) знищення (10338)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
30 тисяч чумардосів з початку місяця
4 тисячі ракет і обігнали спецтехніку
показати весь коментар
30.11.2025 07:41 Відповісти
Подяка вам Герої ви взірець для інших так бити 2армію світу це мужність хоробрість і вміння Бийте тих паразитів без жалю і співчуття до смерті бийте чим більше біосміття знищите тим повітря стане чистішим Бережи вас Бог
показати весь коментар
30.11.2025 07:53 Відповісти
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia Валерій Залужний: Політика і війна. Реальність проти очікування. Про політичну мету війни та ціль №1 для росії. Яким може бути закінчення цієї війни.
Колонка Посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на порталі LIGA.net та https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e Telegraрh
показати весь коментар
30.11.2025 08:19 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.11.2025 08:45 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
30.11.2025 09:10 Відповісти
 
 