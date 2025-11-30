Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 172 860 осіб (+1 160 за добу), 11 386 танків, 34 740 артсистем, 23 672 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 172 860 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 172 860 (+1 160) осіб,
танків - 11 386 (+5) од.
бойових броньованих машин - AFVs – 23 672 (+14) од.
артилерійських систем - 34 740 (+7) од.
РСЗВ - 1 552 (+2) од.
засоби ППО - 1 253 (+0) од.
літаків - 430 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 851 (+508) од.
крилаті ракети - 4 024 (+29) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 512 (+49) од.
спеціальна техніка - 4 010 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
4 тисячі ракет і обігнали спецтехніку
Колонка Посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на порталі LIGA.net та https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e Telegraрh