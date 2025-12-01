На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, 43 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 138.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Стариково, Бобылевка, Уланово, Ходино, Вовковка, Хреновка Сумской области; Хреновка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал укрепления наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Синельниково, Обуховка, Нововасильевка.

На Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Карповка, Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дробишево, Ставки, Заречное. Сейчас продолжаются три боевых столкновения.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Серебрянка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пазено, Николаевка и Ступочки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в направлении населенных пунктов Николаево, Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отбили 15 вражеских атак, еще три атаки продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 43 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Шахово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Филия и в направлении населенного пункта Гришино. До сих пор бои продолжаются в десяти локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровск, потери врага уточняются.

На Александровском направлении наши защитники отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Егоровка, Привольное и Рыбное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Затишье, Новое Запорожье, Варваровка, Привольное, Гуляйполе. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Ситуация на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.