Бойцы 425-го полка "Скеля" ликвидировали 7 российских пехотинцев в Покровске. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" ликвидировали семерых оккупантов в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое украинских защитников вступили в стрелковый бой с врагом и передали информацию о вражеской пехоте побратимам-операторам дронов.
Дронари уничтожили четырех захватчиков ударными БПЛА, а еще трое были ликвидированы стрелковым огнем в ближнем бою.
На обнародованном видео видно, как после точных попаданий украинских дронов загорелась российская пехота.
Слава ЗСУ
Слава бійцям 425-ки