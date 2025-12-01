Бойцы 425-го полка "Скеля" ликвидировали 7 российских пехотинцев в Покровске. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" ликвидировали семерых оккупантов в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое украинских защитников вступили в стрелковый бой с врагом и передали информацию о вражеской пехоте побратимам-операторам дронов.

Дронари уничтожили четырех захватчиков ударными БПЛА, а еще трое были ликвидированы стрелковым огнем в ближнем бою.

На обнародованном видео видно, как после точных попаданий украинских дронов загорелась российская пехота.

