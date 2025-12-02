Турция в ноябре сократила импорт российской нефти из-за санкций против "Лукойла" и "Роснефти", - Reuters
В ноябре Турция сократила импорт российской нефти Urals. Ключевой причиной стало введение США санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки. С тех пор страна занимает второе место после Индии среди морских импортеров нефти марки Urals, основного экспортного сорта России.
Сокращение поставок
- По данным Kpler и LSEG, в ноябре поставки нефти марки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с октябрем.
- Общий объем импорта в ноябре снизился до около 200 000 баррелей в сутки.
Падение импорта российской нефти, прежде всего, связано с санкциями США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть", которые сузили круг поставщиков, с которыми могут работать турецкие нефтеперерабатывающие заводы.
Еще одна причина - это запланированный запрет ЕС на закупку топлива, произведенного из российской нефти. Он должен вступить в силу в конце января 2026 года.
Переход на альтернативные сорта
Reuters пишет, что ввиду сокращения поставок нефти марки Urals, Турция увеличила импорт альтернативных марок нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah.
Так, в ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской нефти CPC Blend. По данным Kpler, это самый высокий уровень такого импорта с февраля 2024 года.
В то же время, как отмечает агентство, возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, схожей по качеству с Urals, на средиземноморском рынке низкое.
- Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
