Турция в ноябре сократила импорт российской нефти из-за санкций против "Лукойла" и "Роснефти", - Reuters

В ноябре Турция сократила импорт российской нефти Urals. Ключевой причиной стало введение США санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки. С тех пор страна занимает второе место после Индии среди морских импортеров нефти марки Urals, основного экспортного сорта России.

Сокращение поставок

По данным Kpler и LSEG, в ноябре поставки нефти марки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с октябрем.

Общий объем импорта в ноябре снизился до около 200 000 баррелей в сутки.

Падение импорта российской нефти, прежде всего, связано с санкциями США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть", которые сузили круг поставщиков, с которыми могут работать турецкие нефтеперерабатывающие заводы.

Еще одна причина - это запланированный запрет ЕС на закупку топлива, произведенного из российской нефти. Он должен вступить в силу в конце января 2026 года.

Читайте также: Турция вслед за Венгрией отвергла призывы Трампа прекратить покупать нефть в России

Переход на альтернативные сорта

Reuters пишет, что ввиду сокращения поставок нефти марки Urals, Турция увеличила импорт альтернативных марок нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah.

Так, в ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской нефти CPC Blend. По данным Kpler, это самый высокий уровень такого импорта с февраля 2024 года.

В то же время, как отмечает агентство, возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, схожей по качеству с Urals, на средиземноморском рынке низкое.

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также: Турция сокращает импорт российской нефти из-за санкций и давления Трампа, - Reuters