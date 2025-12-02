Туреччина у листопаді скоротила імпорт російської нафти через санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти", - Reuters

У листопаді Туреччина скоротила імпорт російської нафти Urals. Ключовою причиною стало запровадження США санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснефть".

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що Туреччина стала одним з найбільших покупців російської нафти з 2022 року, коли європейські покупці припинили закупівлі. Відтоді країна посідає друге місце після Індії серед морських імпортерів нафти марки Urals, основного експортного сорту Росії.

Скорочення поставок

За даними Kpler і LSEG, у листопаді поставки нафти марки Urals до Туреччини скоротилися на 100 000 барелів на добу порівняно з жовтнем.

Загальний обсяг імпорту в листопаді знизився до близько 200 000 барелів на добу.

Падіння імпорту російської нафти, передусім, пов'язане з санкціями США проти російських гігантів "Лукойл" і "Роснефть", які звузили коло постачальників, з якими можуть працювати турецькі нафтопереробні заводи.

Ще одна причина - це запланована заборона ЄС на закупівлю палива, виробленого з російської нафти. Вона має набути чинності наприкінці січня 2026 року.

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Перехід на альтернативні сорти

Reuters пише, що з огляду на скороченням поставок нафти марки Urals, Туреччина збільшила імпорт альтернативних марок нафти, зокрема казахстанських CPC Blend і KEBCO та іракської Basrah.

Так, в листопаді Туреччина імпортувала 105 000 барелів на добу казахстанської нафти CPC Blend. За даними Kpler, це є найвищий рівень такого імпорту з лютого 2024 року.

Водночас, як зауважує агентство, можливості турецьких нафтопереробних заводів здійснювати альтернативні закупівлі обмежені, оскільки пропозиція нафти, схожої за якістю до Urals, на середземноморському ринку є низькою.

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

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