США настаивают на суверенитете Украины, но продолжаются дискуссии относительно членства в НАТО, - посол Гетьманчук
Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в "мирном процессе" с американской стороной есть общая позиция относительно безусловного суверенитета Украины, однако продолжаются дискуссии о том, как это согласуется с украинским стремлением вступить в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Гетьманчук отметила, что для украинцев понятия "суверенитет" и "территориальная целостность" - неразделимы, тогда как в США их могут рассматривать отдельно. "У нас есть один из больших общих знаменателей с американской стороной в рамках переговорного процесса, что обязательно должен быть сохранен суверенитет Украины", - подчеркнула она.
Она добавила, что в риторике нынешней администрации США отсутствуют четкие упоминания о территориальной целостности, зато Вашингтон последовательно подчеркивает важность суверенитета Украины. "Это подчеркивают все без исключения представители администрации", - сказала дипломат.
По ее словам, Украина и США сейчас обсуждают, как совместить поддержку суверенитета с украинским стремлением вступить в НАТО. Гетьманчук подчеркнула важность того, чтобы на министерской встрече 3 декабря прозвучала поддержка права Украины выбирать свое будущее и альянсы, к которым она стремится присоединиться.
"Даже если некоторые наши партнеры не согласны, что членство в НАТО на сегодняшний день и в ближайшем будущем является наиболее эффективной гарантией безопасности - но сохранение перспективы членства в НАТО является гарантией нашего суверенитета. Потому что Украина не может быть суверенной, не имея права выбирать свое будущее, выбирать альянсы и организации, к которым она стремится присоединиться", - отметила посол Украины при Альянсе.
Цей посолця послиха дивиться новини? Як на мене - відірвана від реального життя, десь на місяць "не доганяє"
Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Приклади в історії є.