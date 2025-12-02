США настаивают на суверенитете Украины, но продолжаются дискуссии относительно членства в НАТО, - посол Гетьманчук

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в "мирном процессе" с американской стороной есть общая позиция относительно безусловного суверенитета Украины, однако продолжаются дискуссии о том, как это согласуется с украинским стремлением вступить в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Гетьманчук отметила, что для украинцев понятия "суверенитет" и "территориальная целостность" - неразделимы, тогда как в США их могут рассматривать отдельно. "У нас есть один из больших общих знаменателей с американской стороной в рамках переговорного процесса, что обязательно должен быть сохранен суверенитет Украины", - подчеркнула она.

Она добавила, что в риторике нынешней администрации США отсутствуют четкие упоминания о территориальной целостности, зато Вашингтон последовательно подчеркивает важность суверенитета Украины. "Это подчеркивают все без исключения представители администрации", - сказала дипломат.

По ее словам, Украина и США сейчас обсуждают, как совместить поддержку суверенитета с украинским стремлением вступить в НАТО. Гетьманчук подчеркнула важность того, чтобы на министерской встрече 3 декабря прозвучала поддержка права Украины выбирать свое будущее и альянсы, к которым она стремится присоединиться.

"Даже если некоторые наши партнеры не согласны, что членство в НАТО на сегодняшний день и в ближайшем будущем является наиболее эффективной гарантией безопасности - но сохранение перспективы членства в НАТО является гарантией нашего суверенитета. Потому что Украина не может быть суверенной, не имея права выбирать свое будущее, выбирать альянсы и организации, к которым она стремится присоединиться", - отметила посол Украины при Альянсе.

