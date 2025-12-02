РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10838 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО Суверенитет Украины
1 457 12

США настаивают на суверенитете Украины, но продолжаются дискуссии относительно членства в НАТО, - посол Гетьманчук

нато

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в "мирном процессе" с американской стороной есть общая позиция относительно безусловного суверенитета Украины, однако продолжаются дискуссии о том, как это согласуется с украинским стремлением вступить в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гетьманчук отметила, что для украинцев понятия "суверенитет" и "территориальная целостность" - неразделимы, тогда как в США их могут рассматривать отдельно. "У нас есть один из больших общих знаменателей с американской стороной в рамках переговорного процесса, что обязательно должен быть сохранен суверенитет Украины", - подчеркнула она.

Она добавила, что в риторике нынешней администрации США отсутствуют четкие упоминания о территориальной целостности, зато Вашингтон последовательно подчеркивает важность суверенитета Украины. "Это подчеркивают все без исключения представители администрации", - сказала дипломат.

Читайте также: Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN

По ее словам, Украина и США сейчас обсуждают, как совместить поддержку суверенитета с украинским стремлением вступить в НАТО. Гетьманчук подчеркнула важность того, чтобы на министерской встрече 3 декабря прозвучала поддержка права Украины выбирать свое будущее и альянсы, к которым она стремится присоединиться.

"Даже если некоторые наши партнеры не согласны, что членство в НАТО на сегодняшний день и в ближайшем будущем является наиболее эффективной гарантией безопасности - но сохранение перспективы членства в НАТО является гарантией нашего суверенитета. Потому что Украина не может быть суверенной, не имея права выбирать свое будущее, выбирать альянсы и организации, к которым она стремится присоединиться", - отметила посол Украины при Альянсе.

Читайте также: Сразу несколько членов НАТО - против членства Украины, - Генсек НАТО Рютте

Автор: 

НАТО (10524) членство в НАТО (1571)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:07 Ответить
+1
Цікаво! Цей посол ця послиха дивиться новини? Як на мене - відірвана від реального життя, десь на місяць "не доганяє"
показать весь комментарий
02.12.2025 12:02 Ответить
+1
"Алло, алло, алена - кричу у трубку телефона"!
показать весь комментарий
02.12.2025 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво! Цей посол ця послиха дивиться новини? Як на мене - відірвана від реального життя, десь на місяць "не доганяє"
показать весь комментарий
02.12.2025 12:02 Ответить
"Алло, алло, алена - кричу у трубку телефона"!
показать весь комментарий
02.12.2025 12:06 Ответить
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:07 Ответить
Рудий чорт прямим текстом каже, що його цікавить лише прибутковий бізнес з кацапетівкою, а на заваді цьому стоїть Україна. Тут і до гадалки не ходи.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:17 Ответить
Не тільки суверенітет але і територіальна цілісність повинні бути в умовах договору.Якщо цього не буде така скринька Пандори відкриється...?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:07 Ответить
Україна ще 1991 року проголосила суверенітет. Навіщо його ще раз підтверджувати?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:11 Ответить
Дискусії чи може Україна хотіти в НАТО але не вступати, або не хотіти і не вступати?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:27 Ответить
Я може не той словник читаю. Бо слово СУВЕРЕНІТЕТ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ, мають прямо протилежні значення чим те що американські работорговці нам пропонують. Бо це трохи нагадує коли в Європі спалювали або топили дівчат заради очищення їх від злих сил. Мовляв якщо втопиться то це була не відьма. А якщо випливе то відьма
показать весь комментарий
02.12.2025 12:28 Ответить
Все що я зараз бачу це те як сша хоче згвалтувати Україну не знімаючи трусів. Якби сша замість обговорень про методи згвалтування жертви, доклали стільки ж часу і зусиль задля забезпечення України зброєю то Україна вже б перемогла. Але ціль американських работорговців це продаж України разом з людьми. Я вже казав що було помилкою України погоджуватися на передачу трампістам українських ресурсів. Тепер Тромб хоче ще й всю Україну разом з рабами щоб ми безкоштовно добували ці ресурси, а рашисти будуть вертухаями контролювати нас як рабів. Зоча б потрібно було в угоду про ресурси внести те що угода розповсюджується тільки на підконтрольну Україні територію. А окуповані території повинні бути під санкціями. Тоді б у умериканських работорговців був би хоч якийсь стимул не відавати рашистам нові українські території
показать весь комментарий
02.12.2025 12:36 Ответить
Т.зв. "обмежений суверенітет".
Приклади в історії є.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:39 Ответить
Якость по дебільному написано. А як суверенітет може завадити прагненню вступу до НАТО? Хоча про НАТО вже Гаррі Каспаров усе сказав, краще і не скажеш...
показать весь комментарий
02.12.2025 12:47 Ответить
Територіальна цілісність, вступ до НАТО - безпосередні складові забезпечення суверенітету України.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:21 Ответить
 
 