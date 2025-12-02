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Новини Членство України в НАТО Суверенітет України
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США наполягають на суверенітеті України, але тривають дискусії щодо членства в НАТО, - посол Гетьманчук

нато

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що у "мирному процесі" з американською стороною є спільна позиція щодо безумовного суверенітету України, однак тривають дискусії про те, як це узгоджується з українським прагненням вступити до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Гетьманчук зазначила, що для українців поняття "суверенітет" і "територіальна цілісність" нероздільні, тоді як у США їх можуть розглядати окремо. "В нас є один з великих спільних знаменників з американською стороною в рамках переговорного процесу, що обов'язково має бути збережено суверенітет України", - наголосила вона.

Вона додала, що в риториці нинішньої адміністрації США відсутні чіткі згадки про територіальну цілісність, натомість Вашингтон послідовно підкреслює важливість суверенітету України. "Це підкреслюють усі без винятку представники адміністрації", - сказала дипломатка.

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За її словами, Україна та США наразі обговорюють, як поєднати підтримку суверенітету з українським прагненням вступити до НАТО. Гетьманчук підкреслила важливість того, щоб на міністерській зустрічі 3 грудня пролунала підтримка права України обирати своє майбутнє та альянси, до яких вона прагне долучитися.

"Навіть якщо деякі наші партнери не погоджуються, що членство в НАТО на сьогодні і у найближчому майбутньому є найбільш ефективною гарантією безпеки - але збереження перспективи членства в НАТО є гарантією нашого суверенітету. Бо Україна не може бути суверенною, не маючи права обирати своє майбутнє, обирати альянси та організації, до яких вона прагне долучитися", - зазначила посол України при Альянсі.

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Автор: 

НАТО (7239) членство в НАТО (1768)
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Топ коментарі
+6
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
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02.12.2025 12:07 Відповісти
+5
Україна ще 1991 року проголосила суверенітет. Навіщо його ще раз підтверджувати?
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02.12.2025 12:11 Відповісти
+4
Якость по дебільному написано. А як суверенітет може завадити прагненню вступу до НАТО? Хоча про НАТО вже Гаррі Каспаров усе сказав, краще і не скажеш...
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02.12.2025 12:47 Відповісти
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Цікаво! Цей посол ця послиха дивиться новини? Як на мене - відірвана від реального життя, десь на місяць "не доганяє"
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02.12.2025 12:02 Відповісти
"Алло, алло, алена - кричу у трубку телефона"!
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02.12.2025 12:06 Відповісти
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
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02.12.2025 12:07 Відповісти
Рудий чорт прямим текстом каже, що його цікавить лише прибутковий бізнес з кацапетівкою, а на заваді цьому стоїть Україна. Тут і до гадалки не ходи.
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02.12.2025 12:17 Відповісти
Не тільки суверенітет але і територіальна цілісність повинні бути в умовах договору.Якщо цього не буде така скринька Пандори відкриється...?
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02.12.2025 12:07 Відповісти
Україна ще 1991 року проголосила суверенітет. Навіщо його ще раз підтверджувати?
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02.12.2025 12:11 Відповісти
А тому маючи такий нестерпно мудрий нарід, який обрав в президентиблазня а в депутати стюардес, діскжокєєв, півокрадів, майже повій та інший непотріб, настільки тупий шо саоїм виборомможе і позбути Україну суверинітету.
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02.12.2025 15:23 Відповісти
Дискусії чи може Україна хотіти в НАТО але не вступати, або не хотіти і не вступати?
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02.12.2025 12:27 Відповісти
Я може не той словник читаю. Бо слово СУВЕРЕНІТЕТ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ, мають прямо протилежні значення чим те що американські работорговці нам пропонують. Бо це трохи нагадує коли в Європі спалювали або топили дівчат заради очищення їх від злих сил. Мовляв якщо втопиться то це була не відьма. А якщо випливе то відьма
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02.12.2025 12:28 Відповісти
Все що я зараз бачу це те як сша хоче згвалтувати Україну не знімаючи трусів. Якби сша замість обговорень про методи згвалтування жертви, доклали стільки ж часу і зусиль задля забезпечення України зброєю то Україна вже б перемогла. Але ціль американських работорговців це продаж України разом з людьми. Я вже казав що було помилкою України погоджуватися на передачу трампістам українських ресурсів. Тепер Тромб хоче ще й всю Україну разом з рабами щоб ми безкоштовно добували ці ресурси, а рашисти будуть вертухаями контролювати нас як рабів. Зоча б потрібно було в угоду про ресурси внести те що угода розповсюджується тільки на підконтрольну Україні територію. А окуповані території повинні бути під санкціями. Тоді б у умериканських работорговців був би хоч якийсь стимул не відавати рашистам нові українські території
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02.12.2025 12:36 Відповісти
Т.зв. "обмежений суверенітет".
Приклади в історії є.
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02.12.2025 12:39 Відповісти
Якость по дебільному написано. А як суверенітет може завадити прагненню вступу до НАТО? Хоча про НАТО вже Гаррі Каспаров усе сказав, краще і не скажеш...
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02.12.2025 12:47 Відповісти
Територіальна цілісність, вступ до НАТО - безпосередні складові забезпечення суверенітету України.
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02.12.2025 13:21 Відповісти
Наша надія тільки на Бога
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02.12.2025 13:41 Відповісти
надо было менять ЯО на членство и с миллионной армией в 91-м... а что сейчас, локти кусать...
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02.12.2025 13:39 Відповісти
А я б на нату не вівся, вона імпотентна. Ми їм потрібні, щоб щоки надувати
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02.12.2025 13:40 Відповісти
Хріна тобі в лоба, оце так наполягають
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02.12.2025 18:06 Відповісти
 
 