США наполягають на суверенітеті України, але тривають дискусії щодо членства в НАТО, - посол Гетьманчук

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що у "мирному процесі" з американською стороною є спільна позиція щодо безумовного суверенітету України, однак тривають дискусії про те, як це узгоджується з українським прагненням вступити до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Гетьманчук зазначила, що для українців поняття "суверенітет" і "територіальна цілісність" нероздільні, тоді як у США їх можуть розглядати окремо. "В нас є один з великих спільних знаменників з американською стороною в рамках переговорного процесу, що обов'язково має бути збережено суверенітет України", - наголосила вона.

Вона додала, що в риториці нинішньої адміністрації США відсутні чіткі згадки про територіальну цілісність, натомість Вашингтон послідовно підкреслює важливість суверенітету України. "Це підкреслюють усі без винятку представники адміністрації", - сказала дипломатка.

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За її словами, Україна та США наразі обговорюють, як поєднати підтримку суверенітету з українським прагненням вступити до НАТО. Гетьманчук підкреслила важливість того, щоб на міністерській зустрічі 3 грудня пролунала підтримка права України обирати своє майбутнє та альянси, до яких вона прагне долучитися.

"Навіть якщо деякі наші партнери не погоджуються, що членство в НАТО на сьогодні і у найближчому майбутньому є найбільш ефективною гарантією безпеки - але збереження перспективи членства в НАТО є гарантією нашого суверенітету. Бо Україна не може бути суверенною, не маючи права обирати своє майбутнє, обирати альянси та організації, до яких вона прагне долучитися", - зазначила посол України при Альянсі.

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