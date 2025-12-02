Удар РФ по Тернополю: в больнице умерла 81-летняя женщина. Без вести пропавшими считаются 5 человек
В Тернополе увеличилось количество погибших в результате российского удара 19 ноября. В больнице умерла 81-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник областной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.
"Сегодня мы получили еще одну печальную весть. В больнице Святого Луки во Львове умерла женщина, тяжело раненная в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября. Это пенсионерка 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля, который пострадал в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
По состоянию на 2 декабря число погибших возросло до 36 человек, среди них - 29 взрослых и семеро детей. Без вести пропавшими до сих пор считаются 5 человек (четверо взрослых и один ребенок).
"Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого", - отметил Зюбаненко.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому. Несколько суток на месте удара продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы.
-
Дом на улице Стуса в Тернополе демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.
- В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль