Удар РФ по Тернополю: в больнице умерла 81-летняя женщина. Без вести пропавшими считаются 5 человек

В Тернополе увеличилось количество погибших в результате российского удара 19 ноября. В больнице умерла 81-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник областной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.

"Сегодня мы получили еще одну печальную весть. В больнице Святого Луки во Львове умерла женщина, тяжело раненная в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября. Это пенсионерка 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля, который пострадал в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 декабря число погибших возросло до 36 человек, среди них - 29 взрослых и семеро детей. Без вести пропавшими до сих пор считаются 5 человек (четверо взрослых и один ребенок).

"Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого", - отметил Зюбаненко.

Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому. Несколько суток на месте удара продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы.

Дом на улице Стуса в Тернополе демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.

В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.

