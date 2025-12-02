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Новини Обстріл Тернополя
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Удар РФ по Тернополю: у лікарні померла 81-річна жінка. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб

Трагедія в Тернополі: 36 загиблих після ракетного удару

У Тернополі збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 19 листопада. У лікарні померла 81-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

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"Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них - 29 дорослих і семеро дітей. Безвісти зниклими досі вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина).

"Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного", - зазначив Зюбаненко.

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Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку. Декілька діб на місці удару тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

  • Будинок на вулиці Стуса у Тернополі демонтують через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обрушення.

  • У Тернополі після російського удару 19 листопада, який забрав життя щонайменше 34 людей, цього року не встановлюватимуть центральну ялинку.

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Автор: 

обстріл (34484) Тернопіль (473) Тернопільська область (707) Тернопільський район (84)
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показати весь коментар
02.12.2025 13:12 Відповісти
Що характерно, як каже Стерненко, таке собі західне видання Бі-Бі-Сі жодного разу не згадало цей теракт в своїх матеріалах, проте було дуууже занепокоєне зростанням "ескалації", коли Україна бомбила новоросійські та туапсінські нафтові термінали...
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02.12.2025 13:32 Відповісти
 
 