Удар РФ по Тернополю: у лікарні померла 81-річна жінка. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб
У Тернополі збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 19 листопада. У лікарні померла 81-річна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.
"Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них - 29 дорослих і семеро дітей. Безвісти зниклими досі вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина).
"Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного", - зазначив Зюбаненко.
Обстріл Тернополя
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