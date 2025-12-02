На фронте зафиксировано 131 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Блешня, Тимоновичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области; Малушино, Шалыгино, Нововасильевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник с начала суток осуществил 78 обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Купянском направлении агрессор шесть раз осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия 29 раз атаковала в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степового. Семь боевых столкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Сиверска, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши воины остановили 21 наступательную операцию врага, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Яблоневка и Русин Яр, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 32 атаки.

Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано три боевые столкновения в районах населенных пунктов Затишье и Гуляйполе. Авиаудары подверглись населенные пункты Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижевка и Зализнычное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.