На фронті зафіксовано 131 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Блешня, Тимоновичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Малушине, Шалигине, Нововасилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення досі триває. Противник від початку доби здійснив 78 обстрілів.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія 29 разів атакувала у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 21 наступальну дію ворога, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 32 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення у районах населених пунктів Затишшя та Гуляйполе. Авіаударів зазнали населені пункти Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка та Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час наступальних дій противник не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.