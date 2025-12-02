Убийство сына заместителя мэра Харькова Кузьмина в Вене: задержаны двое подозреваемых украинцев, - СМИ

Правоохранители Австрии задержали двух украинцев, подозреваемых в убийстве 21-летнего гражданина Украины, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле в конце ноября. По данным СМИ, молодой человек оказался сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.

Детали задержания

Отмечается, что подозреваемыми оказались 19-летний и 45-летний украинцы, которые после совершения преступления уехали на Родину. Там, по информации полиции, их задержали уже в конце ноября после международного розыска.

По данным полиции, сначала они напали на Кузьмина в гараже отеля в центре города, где обнаружили "большую лужу крови". Затем они отвезли молодого человека в другой район Вены, где подожгли вместе с автомобилем.

Вероятный мотив убийства

Вскрытие выявило у жертвы большую травму головы, нанесенную тупым предметом. Злоумышленники выбили ему зубы, облили бензином и подожгли — его тело было обгоревшим на 80%.

Поскольку в легких молодого человека не было частиц сажи, следователи считают, что он умер еще до возгорания автомобиля или в самом начале пожара. По их словам, он либо задохнулся собственной кровью, либо умер от теплового шока.

Мотивом преступления правоохранители считают желание преступников получить пароль к криптокошельку убитого. По данным полиции, с него были сняты средства, а у самих подозреваемых изъята крупная сумма наличных.

Что предшествовало?