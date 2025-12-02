РУС
Новости Убийство Данила Кузьмина
5 002 25

Убийство сына заместителя мэра Харькова Кузьмина в Вене: задержаны двое подозреваемых украинцев, - СМИ

Убийство украинца в Вене: это сын заместителя мэра Харькова

Правоохранители Австрии задержали двух украинцев, подозреваемых в убийстве 21-летнего гражданина Украины, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле в конце ноября. По данным СМИ, молодой человек оказался сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.

Об этом пишет t-online, передает Цензор.НЕТ.

Детали задержания

Отмечается, что подозреваемыми оказались 19-летний и 45-летний украинцы, которые после совершения преступления уехали на Родину. Там, по информации полиции, их задержали уже в конце ноября после международного розыска.

По данным полиции, сначала они напали на Кузьмина в гараже отеля в центре города, где обнаружили "большую лужу крови". Затем они отвезли молодого человека в другой район Вены, где подожгли вместе с автомобилем.

Вероятный мотив убийства

Вскрытие выявило у жертвы большую травму головы, нанесенную тупым предметом. Злоумышленники выбили ему зубы, облили бензином и подожгли — его тело было обгоревшим на 80%.

Поскольку в легких молодого человека не было частиц сажи, следователи считают, что он умер еще до возгорания автомобиля или в самом начале пожара. По их словам, он либо задохнулся собственной кровью, либо умер от теплового шока.

Мотивом преступления правоохранители считают желание преступников получить пароль к криптокошельку убитого. По данным полиции, с него были сняты средства, а у самих подозреваемых изъята крупная сумма наличных.

Что предшествовало?

  • В конце ноября сообщалось, что в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины. Его нашли в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля.
  • Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту. Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.

Австрия (864) убийство (6645) Вена (114)
+9
Тільки я не відчуваю жалю, уявляючи як конав цей мажорчик?
02.12.2025 18:27 Ответить
02.12.2025 18:27 Ответить
+9
Ну так, якось зовсім не жалко - "всьо, шо нажито нєпосільним трудом..."
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.

Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.

На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
02.12.2025 18:41 Ответить
02.12.2025 18:41 Ответить
+8
Норм кордон. Для одних зачинен, а інші шляються туди сюди..
02.12.2025 18:29 Ответить
02.12.2025 18:29 Ответить
Там де крипта - там ото і є....
02.12.2025 18:26 Ответить
02.12.2025 18:26 Ответить
Тільки я не відчуваю жалю, уявляючи як конав цей мажорчик?
02.12.2025 18:27 Ответить
02.12.2025 18:27 Ответить
Нас 42 мільонів (с)
02.12.2025 19:05 Ответить
02.12.2025 19:05 Ответить
Мати купу грошей і поїхати до Австрії "отримати захист"?!
02.12.2025 19:05 Ответить
02.12.2025 19:05 Ответить
Марта Шмель , не тільки Ви втратили людяність, є ще такі тут на цензорі.
Нормальна людина не буде радіти з вбивства. Вас би таких всіх на засрашку, там вбивство це "норма" , якраз як Ви любите.....
02.12.2025 19:22 Ответить
02.12.2025 19:22 Ответить
Ти, дорогенький, у Британії сидиш? Мабуть затишно там, світло є цілодобово, не третину доби? І падлюки, що країну розкрадали тридцять років теж з тобою, людяні такі???
02.12.2025 19:31 Ответить
02.12.2025 19:31 Ответить
Так вбили заступника чи сина заступника? Ви вже якось АпрЄдьЄлітьЄсь...
показать весь комментарий
02.12.2025 18:27 Ответить
Ну якщо задонатили трохи на ЗСУ то нічого страшного не сталось.
02.12.2025 18:28 Ответить
02.12.2025 18:28 Ответить
Норм кордон. Для одних зачинен, а інші шляються туди сюди..
02.12.2025 18:29 Ответить
02.12.2025 18:29 Ответить
Відпустити під 100к застави і нічний домашній арешт.
Як ви,тварі, робите з іншими.
02.12.2025 18:30 Ответить
02.12.2025 18:30 Ответить
А, то вже інша справа.
02.12.2025 18:31 Ответить
02.12.2025 18:31 Ответить
Хватило же ума сжечь машину в отеле. Камеры на каждом шагу. Обычные гопстопщики.. я думал может продвинутые пассажиры на этот раз
02.12.2025 18:34 Ответить
02.12.2025 18:34 Ответить
Смерть молодого хлопця це завжди трагедія для батьків.....
02.12.2025 18:36 Ответить
02.12.2025 18:36 Ответить
Ну, кого виростили і як виховали, такий і результат.
02.12.2025 18:52 Ответить
02.12.2025 18:52 Ответить
а зрозуміло...викрали бо знають скільки папенька накрав...викуп вимагали....але у папаньки тих синів ще дох...не заплатив
02.12.2025 18:38 Ответить
02.12.2025 18:38 Ответить
Вбили та і вбили! Якби вбили собаку або кота шкода було б а таких чомусь ні.
02.12.2025 18:41 Ответить
02.12.2025 18:41 Ответить
Ну так, якось зовсім не жалко - "всьо, шо нажито нєпосільним трудом..."
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.

Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.

На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
02.12.2025 18:41 Ответить
02.12.2025 18:41 Ответить
Еркюль Пуаро (тобто Агата Крісті) засуджував вбивць, яке страшне вбивство
02.12.2025 18:41 Ответить
02.12.2025 18:41 Ответить
Правільно зробили. Дітей чиновників потрібно шукати за кордоном і залишати без грошей любим способом.
02.12.2025 18:46 Ответить
02.12.2025 18:46 Ответить
А що думали мародери ? Накрадете бабла на крові і воно піде вам на благо ?
Та ні. Втратите все. І своїх дітей і бабло.
02.12.2025 18:47 Ответить
02.12.2025 18:47 Ответить
Віденський батальйон теж несе втрати.
02.12.2025 18:50 Ответить
02.12.2025 18:50 Ответить
Шкода хлопця.
02.12.2025 19:10 Ответить
02.12.2025 19:10 Ответить
Краще б їм відбувати покарання було за кордоном ..... в Україні не виживуть, батько організує "нещасний випадок".... принаймні я б з його грошима організував.
02.12.2025 19:19 Ответить
02.12.2025 19:19 Ответить
Скоріш за все похвалився криптогаманцем перед друзяками.
02.12.2025 19:22 Ответить
02.12.2025 19:22 Ответить
ну що ж-нові робін гуди начинають переділ власності вкрадений в народу України
02.12.2025 19:28 Ответить
02.12.2025 19:28 Ответить
 
 