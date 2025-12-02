Убийство сына заместителя мэра Харькова Кузьмина в Вене: задержаны двое подозреваемых украинцев, - СМИ
Правоохранители Австрии задержали двух украинцев, подозреваемых в убийстве 21-летнего гражданина Украины, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле в конце ноября. По данным СМИ, молодой человек оказался сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.
Об этом пишет t-online, передает Цензор.НЕТ.
Детали задержания
Отмечается, что подозреваемыми оказались 19-летний и 45-летний украинцы, которые после совершения преступления уехали на Родину. Там, по информации полиции, их задержали уже в конце ноября после международного розыска.
По данным полиции, сначала они напали на Кузьмина в гараже отеля в центре города, где обнаружили "большую лужу крови". Затем они отвезли молодого человека в другой район Вены, где подожгли вместе с автомобилем.
Вероятный мотив убийства
Вскрытие выявило у жертвы большую травму головы, нанесенную тупым предметом. Злоумышленники выбили ему зубы, облили бензином и подожгли — его тело было обгоревшим на 80%.
Поскольку в легких молодого человека не было частиц сажи, следователи считают, что он умер еще до возгорания автомобиля или в самом начале пожара. По их словам, он либо задохнулся собственной кровью, либо умер от теплового шока.
Мотивом преступления правоохранители считают желание преступников получить пароль к криптокошельку убитого. По данным полиции, с него были сняты средства, а у самих подозреваемых изъята крупная сумма наличных.
Что предшествовало?
- В конце ноября сообщалось, что в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины. Его нашли в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля.
- Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту. Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.
Нормальна людина не буде радіти з вбивства. Вас би таких всіх на засрашку, там вбивство це "норма" , якраз як Ви любите.....
Як ви,тварі, робите з іншими.
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.
Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.
На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
Та ні. Втратите все. І своїх дітей і бабло.