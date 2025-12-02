Убивство сина заступника мера Харкова Кузьміна у Відні: затримано двох підозрюваних українців, - ЗМІ

Правоохоронці Австрії затримали двох українців, підозрюваних у вбивстві 21-річного громадянина України, тіло якого знайшли в згорілому автомобілі наприкінці листопада. За даними ЗМІ, юнаком виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.

Про це пише t-online, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

Зазначається, що підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на Батьківщину. Там, за інформацією поліції, їх затримали вже наприкінці листопада після міжнародного розшуку.

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За даними поліції, спочатку вони напали на Кузьміна в гаражі готелю в центрі міста, де виявили "велику калюжу крові". Потім вони відвезли молодого чоловіка в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.

Ймовірний мотив вбивства

Розтин виявив у жертви велику травму голови, спричинену тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80%.

Оскільки в легенях молодого чоловіка не було частинок сажі, слідчі вважають, що він помер ще до загоряння авто або на самому початку пожежі. За їхніми словами, він або задихнувся власною кров'ю, або помер від теплового шоку.

Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.

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Що передувало?