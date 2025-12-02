Убивство сина заступника мера Харкова Кузьміна у Відні: затримано двох підозрюваних українців, - ЗМІ
Правоохоронці Австрії затримали двох українців, підозрюваних у вбивстві 21-річного громадянина України, тіло якого знайшли в згорілому автомобілі наприкінці листопада. За даними ЗМІ, юнаком виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.
Про це пише t-online, передає Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
Зазначається, що підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на Батьківщину. Там, за інформацією поліції, їх затримали вже наприкінці листопада після міжнародного розшуку.
За даними поліції, спочатку вони напали на Кузьміна в гаражі готелю в центрі міста, де виявили "велику калюжу крові". Потім вони відвезли молодого чоловіка в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.
Ймовірний мотив вбивства
Розтин виявив у жертви велику травму голови, спричинену тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80%.
Оскільки в легенях молодого чоловіка не було частинок сажі, слідчі вважають, що він помер ще до загоряння авто або на самому початку пожежі. За їхніми словами, він або задихнувся власною кров'ю, або помер від теплового шоку.
Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.
Що передувало?
- Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
- Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.
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Ви або дурко або нашваберний провокатор Засрашки.
бугогагага 🤣
смокчи й далі зеленого хера, бриташка
Вони "паляться" завжди на:
Кацапською:
"Если сльішите про жопу, про х#йи , говно и рот,
Без сомненья перед вами рюззкій - скрепньій патреот".
Як ви,тварі, робите з іншими.
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.
Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.
На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
Та ні. Втратите все. І своїх дітей і бабло.
не перекручуй