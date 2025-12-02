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Новини Вбивство Данила Кузьміна
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Убивство сина заступника мера Харкова Кузьміна у Відні: затримано двох підозрюваних українців, - ЗМІ

Вбивство українця у Відні: це син заступника мера Харкова

Правоохоронці Австрії затримали двох українців, підозрюваних у вбивстві 21-річного громадянина України, тіло якого знайшли в згорілому автомобілі наприкінці листопада. За даними ЗМІ, юнаком виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.

Про це пише t-online, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

Зазначається, що підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на Батьківщину.  Там, за інформацією поліції, їх затримали вже наприкінці листопада після міжнародного розшуку.

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За даними поліції, спочатку вони напали на Кузьміна в гаражі готелю в центрі міста, де виявили "велику калюжу крові". Потім вони відвезли молодого чоловіка в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.

Ймовірний мотив вбивства

Розтин виявив у жертви велику травму голови, спричинену тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80%.

Оскільки в легенях молодого чоловіка не було частинок сажі, слідчі вважають, що він помер ще до загоряння авто або на самому початку пожежі. За їхніми словами, він або задихнувся власною кров'ю, або помер від теплового шоку.

Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.

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Що передувало?

  • Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
  • Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.

Автор: 

Австрія (1013) вбивство (3277) Відень (123)
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Топ коментарі
+19
Норм кордон. Для одних зачинен, а інші шляються туди сюди..
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02.12.2025 18:29 Відповісти
+19
Ну так, якось зовсім не жалко - "всьо, шо нажито нєпосільним трудом..."
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.

Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.

На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
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02.12.2025 18:41 Відповісти
+18
А що думали мародери ? Накрадете бабла на крові і воно піде вам на благо ?
Та ні. Втратите все. І своїх дітей і бабло.
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02.12.2025 18:47 Відповісти
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Там де крипта - там ото і є....
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02.12.2025 18:26 Відповісти
Нас 42 мільонів (с)
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02.12.2025 19:05 Відповісти
Мати купу грошей і поїхати до Австрії "отримати захист"?!
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02.12.2025 19:05 Відповісти
Марта, моє місце знаходження не є виправданням втрати вами здорового глузду. Жити треба за Законом, а не вбивати чи радіти вбивству коли вам заманеться.
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02.12.2025 23:28 Відповісти
тобто реба вбити всіх українців, які виїхали за кордон, бо у тебе світла немає, холодно і таке інше? ти зовсім кончена чи трошки? в чому вина того хлопця?
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03.12.2025 18:07 Відповісти
Так пожалій хапуг
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02.12.2025 21:35 Відповісти
Валентин Вербицкий , пи#дуй у Сомалі чи на засрашку, там вбивають за гроші й знаходять собі "виправдання", я сподіваюсь Україна не стане країною де за крадіжку , яка не доведена чи навіть доведена, вбиватимуть.
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02.12.2025 23:25 Відповісти
Марта.. а вы вообще женщина? Более того-вы человек?
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02.12.2025 20:22 Відповісти
ти курва ****** - вбили людину за гроші.гнидота галіма - не греби всих під один гребінь.хлопець молодий просто загинув.а вбити можуть і за мобільний телефон на вулиці.от хай тебе й вбють.
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02.12.2025 20:28 Відповісти
Саня не перди,кого ти жалієш,одумайся,вони вори,крадуть у нас ,посліднє забирають ,а ти про щирість
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02.12.2025 21:38 Відповісти
вбивати людину за гроші - чим не кацап ?
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02.12.2025 21:41 Відповісти
вбивати крадія під час війни - так, "крису" давлять
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03.12.2025 07:21 Відповісти
Артист , у Вас є докази, суд визнав його винним? Чи Ви за вбивства без суду та слідства? Тоді вам на Растов.
Ви або дурко або нашваберний провокатор Засрашки.
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03.12.2025 09:05 Відповісти
ти про який суд? український?
бугогагага 🤣

смокчи й далі зеленого хера, бриташка
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03.12.2025 09:09 Відповісти
Артист, бидло якщо ти смочкеш х#р комусь то не думай що всі так роблять - не міряй по собі соска тупа.
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03.12.2025 12:18 Відповісти
висрався? сраку помий
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03.12.2025 15:24 Відповісти
що той хлопець вкрав, і що це дає право вбивати? іди кацапів вбивай, а не триндиш тут.
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03.12.2025 18:09 Відповісти
Та то сраний провокатор з нашваберної.
Вони "паляться" завжди на:
Кацапською:
"Если сльішите про жопу, про х#йи , говно и рот,
Без сомненья перед вами рюззкій - скрепньій патреот".
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04.12.2025 01:00 Відповісти
Так вбили заступника чи сина заступника? Ви вже якось АпрЄдьЄлітьЄсь...
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02.12.2025 18:27 Відповісти
Ну якщо задонатили трохи на ЗСУ то нічого страшного не сталось.
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02.12.2025 18:28 Відповісти
Норм кордон. Для одних зачинен, а інші шляються туди сюди..
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02.12.2025 18:29 Відповісти
Теж це помітив
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02.12.2025 20:34 Відповісти
Відпустити під 100к застави і нічний домашній арешт.
Як ви,тварі, робите з іншими.
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02.12.2025 18:30 Відповісти
А, то вже інша справа.
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02.12.2025 18:31 Відповісти
Хватило же ума сжечь машину в отеле. Камеры на каждом шагу. Обычные гопстопщики.. я думал может продвинутые пассажиры на этот раз
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02.12.2025 18:34 Відповісти
Смерть молодого хлопця це завжди трагедія для батьків.....
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02.12.2025 18:36 Відповісти
Ну, кого виростили і як виховали, такий і результат.
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02.12.2025 18:52 Відповісти
а що ти про нього знаєш? чи просто аби бзднути?
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03.12.2025 18:10 Відповісти
а зрозуміло...викрали бо знають скільки папенька накрав...викуп вимагали....але у папаньки тих синів ще дох...не заплатив
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02.12.2025 18:38 Відповісти
Вбили та і вбили! Якби вбили собаку або кота шкода було б а таких чомусь ні.
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02.12.2025 18:41 Відповісти
Ну так, якось зовсім не жалко - "всьо, шо нажито нєпосільним трудом..."
Там у цієї сімейки такі статки, що навіть до Ванги не ходити.
"Раніше цього чиновника вважали людиною, близькою до колишнього нардепа-регіонала, бізнесмена та мільйонера Ігоря Абрамовича.

Сергій Кузьмін є власником значних земельних наділів неподалік столиці. Під Києвом, у Бучанському районі, має у 50 земельних ділянок, загальною площею понад 30 гектарів. Також у декларації зареєстрував квартиру на понад 200 квадратів у Києві та гараж в окупованій Євпаторії. В останню декларацію вніс чотири автомобілі - два MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, LAND ROVER. Готівкою, за офіційною інформацією, зберігав 300 тисяч доларів.

На початку повномасштабної війни Кузьмін потрапив до https://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE відеоматеріалу "Української правди", під назвою "Батальйон Відень". Журналісти зафільмували його з дружиною і сином у столиці Австрії. Згодом у Харківській міськраді пояснили, що чиновник брав відпустку спеціально, щоб відвезти сина за кордон."
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02.12.2025 18:41 Відповісти
Ти диви, про гаражик у окупованому Криму не забув згадати мабуть в аренду його здає...
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02.12.2025 19:49 Відповісти
цікаво, а навіщо гараж в Євпаторії? це щоб потім під нього пару гектарів землі відтяпати під забудову, ну не відпочивати ж в ньому. але прийшои кацапи і тємку обломали.
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03.12.2025 18:12 Відповісти
Еркюль Пуаро (тобто Агата Крісті) засуджував вбивць, яке страшне вбивство
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02.12.2025 18:41 Відповісти
Правільно зробили. Дітей чиновників потрібно шукати за кордоном і залишати без грошей любим способом.
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02.12.2025 18:46 Відповісти
А що думали мародери ? Накрадете бабла на крові і воно піде вам на благо ?
Та ні. Втратите все. І своїх дітей і бабло.
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02.12.2025 18:47 Відповісти
Віденський батальйон теж несе втрати.
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02.12.2025 18:50 Відповісти
туше!
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02.12.2025 21:04 Відповісти
На західному фронті розпочались бойові дії.
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02.12.2025 22:56 Відповісти
Шкода хлопця.
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02.12.2025 19:10 Відповісти
Міг би бути штурмовіком під Покровськом.
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02.12.2025 23:05 Відповісти
Краще б їм відбувати покарання було за кордоном ..... в Україні не виживуть, батько організує "нещасний випадок".... принаймні я б з його грошима організував.
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02.12.2025 19:19 Відповісти
Скоріш за все похвалився криптогаманцем перед друзяками.
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02.12.2025 19:22 Відповісти
ну що ж-нові робін гуди начинають переділ власності вкрадений в народу України
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02.12.2025 19:28 Відповісти
Робін-гудів відпустити, а всі гроши з кріпто-гаманця конфіскувати на потреби ЗСУ.
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02.12.2025 20:39 Відповісти
велики гроші - велики проблеми
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02.12.2025 21:05 Відповісти
На жаль, Цензор зробився подібний до смітника. Так паскудних коментарів о смерті молодої людини та ще у такі звірячі спосіб убитої навіть на російських сторінках не знайдеш. Жодної емпатії. Що за люди.
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02.12.2025 21:33 Відповісти
Можете обнять
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02.12.2025 21:42 Відповісти
молодого крадія!!!
не перекручуй
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03.12.2025 07:22 Відповісти
а що він вкрав? батько так, а він?
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03.12.2025 18:14 Відповісти
а він барига, гаманець батька... чи святий? як саша -стоматолог?
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03.12.2025 18:18 Відповісти
абир-, абир-, абир-, абирвалг
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04.12.2025 07:34 Відповісти
В чому він не був на фронті ? Він був біженцем у Відні ?
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02.12.2025 22:59 Відповісти
 
 